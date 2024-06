The Forest Family in Movie Review: Freya’s Gift: Nevinný svět zvířat vychovává nejmenší děti, aniž by jejich rodiče k smrti nudil

Členem této rodiny se může stát kdokoli.

Když se něco stane ve světě obrovským úspěchem, můžete očekávat, že brzy bude následovat filmová adaptace. Přesně to je případ hraček řady Sylvanian Families. Přestože se nejedná o první film či sérii, je prvním, kterému se v Česku dostalo větší pozornosti.

Mezi horami a lesy stojí malebná vesnička Sylvania, domov různých zvířecích rodin. Právě zde se chystá tolik očekávaný festival. Zajíček Freya hledá dárek k narozeninám pro svou matku. Navíc dostala důležitý úkol vybrat strom roku a vyhlásit ho na festivalu.

Tyto figurky byly vyrobeny v Japonsku v roce 1985. Rychle se rozšířily do celého světa. Na jejich základě vznikaly videohry nebo animované filmy a seriály. V 90. letech byly tak populární, že je lidé začali sbírat a vytvořil se kolem nich celý klub. V Japonsku je dokonce mnoho hotelů, restaurací a zahrad, které jsou stylizované z tohoto světa.

Původně byly vesnice osídleny lesními tvory jako zajíci, medvědi, bobři nebo ježci. Až postupně do rodiny začala přibývat další zvířata jako psi, kočky, opice, ovce nebo vlci. Logicky vzato se z toho stal velký byznys, takže se spolu s postavami kupuje i všemožné vybavení, ne to nejlevnější.

Ukazují jim, jak je důležité být laskavý k ostatním, starat se o druhé a žít v souladu s přírodou.Oznamují světu, že jejich hlavním cílem je přimět jejich děti, aby se s nimi ztotožnily. Ukazují jim, jak je důležité být laskavý k ostatním, starat se o druhé a žít v souladu s přírodou. Je pravda, že to není špatná zpráva pro děti. Hračky by proto také měly kultivovat své emoce a myšlení.

Co se týče děje filmu, není to tak tragické, jak by se na první pohled mohlo zdát. Příběh je rozdělen do tří částí a probíhá postupně. Samozřejmě je třeba vzít v úvahu, že je vhodný pro velmi malé děti. Dospělí to sice nedonutí skákat dva metry do vzduchu vzrušením, ale aspoň si to neklepe na čelo.

I když jednání jednotlivých postav mohou považovat za značně nereálné a dětinské. Na druhou stranu, jejich osobnosti jsou také velmi odlišné. Například námořník ve vlčí podobě nosí světský šátek, kabát a tašku na rameni. Navíc je dost moudrý na to, aby nezabíjel důvěřivé králíky, se kterými přichází pravidelně do styku. Kdyby to bylo více o ní a méně o něm a nebylo by to vyprávěno dětem, mohl by z toho být skoro krásný milostný příběh.

Obrázky vypadají docela dobře. Svět Sylvanian Families je plný zelené přírody a stylových domů a doplňků. Všechny textury navíc působí velmi měkkým dojmem. Jen oči postav někdy vypadají trochu děsivě, ale toho si děti asi nevšimnou. Celkový dojem dokresluje i pečlivě vybraná hudba.

Pohádka “Freyin dárek” z filmu “Kniha džunglí” cílí především na nejmenší publikum. Učí je, jak je důležité starat se o druhé a vážit si přírody. I když byl film nepochybně natočen především proto, aby vydělal peníze, bylo také příjemné šířit poselství do světa. I když je hlavní zápletka jednoduchá, dětem rozhodně stačí. Také své rodiče přímo neotráví, což je chvályhodné. I když jsou některé pasáže pro dospělé úsměvné, lidé se alespoň občas smějí jejich absurditě a naivitě.

Kdyby to nebyl film pro děti, tyto dvě postavy by mohly mít pěknou milostnou linku.

(Foto: The Epoch Times)

Během festivalu se celá vesnice vydá na místo, kde byl strom.

(Foto: The Epoch Times)

Vymyslet dárek pro vašeho blízkého může být někdy velmi těžký úkol.

(Foto: The Epoch Times)