Glen Powell hraje zabijáka (recenze)

Vítejte všechny u dnešní filmové recenze, kde rozebereme velké novinky, které byly oznámeny 7. 6. již Netflix. Pojďme si promluvit o filmu slavného režiséra “The Killer” Richard Linklater. Film měl premiéru na filmových festivalech a získal nadšené recenze a Netflix se rozhodl přidat jej do své knihovny. Jedním velkým faktorem bylo, že Netflix nechtěl, aby se “Killer” dostal do konfliktu se “Zabijákem” Davida Finchera. Takže koupili film a naplánovali jeho uvedení na trh o šest měsíců později. Jako hlavní hvězda tohoto filmu odvedli skvělou práci Glen Powell Jeho “With You Never” bylo hitem a příští měsíc budou v kinech uvedeny jeho “Twisters”. Úvod je za námi, nyní můžeme pokračovat Komentáře Naoko Waha!

Recenze filmu “The Killer” jednou větou

Nový směr od Richarda Linklatera

Režisér Richard Linklater je žánrový chameleon. Linklater dokáže vyrobit téměř vše, co chce. Animovaný film pro děti, psychedelický animovaný film pro dospělé, svěží komedie o dospívání nebo nejlepší trilogie o vztazích všech dob. Nyní natočil odlehčenou komedii o falešném vrahovi. Glen Powell pomohl Linklaterovi s námětem a scénářem a jejich scénář mi sedl a užil jsem si jeho zábavu a určitou svěžest.

Slovo „čerstvý“ nejlépe vystihuje celý film. Murder in the Eyes je svěží a zajímavý film, který je chytřejší a promyšlenější, než se na první pohled zdá. Scénář Powella a Linklatera je dobře udělaný, jejich dialogy jsou dobře udělané a fungují dobře. Režijně Linklater nedělá nic okázalého ani převratného, ​​ale to v tomto případě vůbec nevadí, protože o to nejde. Linklater chtěl natočit zábavnou romantickou komedii s netradiční zápletkou a povedlo se mu to bravurně. Skvělé je, že i když se film jmenuje „Eye of the Murderer“, vůbec nevadí, že ve filmu nejsou žádné akční scény nebo efektní vraždy.

sympatický herec

Glen Powell Měl velmi úspěšnou kariéru. Neztratil se ani ve druhém Top Gunu, letos baví diváky v komedii Navždy a za pár týdnů se podívá na Twistera v novém Twisteru. A nyní ve Vraho ukazuje nejen hezkou tvář a vypracované tělo, ale také to, že umí dobře psát a dobře vystupovat, když je potřeba. Powell je v této roli skvělý a každou scénu si ukradne pro sebe. Je úžasné sledovat, jak Powell v průběhu filmu mění identity a každého člověka vidí jinak, mentálně i vizuálně. Díky tomu se Powell dokázal utrhnout z řetězů a místy tlačit na pilu a přehrávat. Pak byla další scéna a on byl zase úplně jiný, obyčejný a nezapomenutelný. Powell zahrál roli velmi dobře a jeho výkon jsem si užil.

Adria Arjona Její vystoupení je velmi krásné. Arjona je v této roli neuvěřitelně sexy (z jejích scén letušky se jí rozbušilo srdce), ale s Powellem mají také skvělou chemii. Jejich společné scény jsou energické, sexy, vtipné a hlavně perfektně natočené. Arjun, tahle role je perfektní. Mezi vedlejšími postavami mě bavil krásně provedený Otín Amelio a sériový toreador Reita.

nedostatek

Tenhle film mi opravdu sedl, hodně jsem se při jeho sledování bavil a líbilo se mi, jak byl natočen a vyprávěn. Moje jediná negativní věc na filmu je, že jsem vynechal jednu nebo dvě výjimečné scény nebo nějaké dramatičtější důsledky. To jsou ale nakonec opravdu jen drobné detaily v povedeném a vynikajícím filmu.

Pár slov shrnutí a hodnocení filmu “Vražda v očích”

Z textu musíte vědět, že tento film naprosto miluji a jsem z něj tak nadšená. Linklater a Powell mi dali úžasně zábavný film, který byl vtipnější a chytřejší, než jsem si po upoutávkách představoval. Toto je svěží a povedená show s plynulou akcí a skvělou zábavou. Hitman toho dokázal hodně, tak mu určitě dejte šanci.

Hodnocení: 8/10

Doufám, že se vám vaše recenze na film „The Killer“ líbila a že se na film podíváte na Netflixu, protože měl takový úspěch.

Zdroj titulního obrázku: Netflix