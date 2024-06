Recenze: Nové album Bon Jovi přijmou bez výhrad pouze ti, kteří ho mají v srdci navždy

Samozřejmě nemůžete po Bon Jovi chtít, aby se časem pokusil napodobit přehnanou produkci alb jako “Slippery When Wet” nebo “New Jersey”. Ani je nelze vinit úplně ze špatných věcí, EU nestvořila globální hity jako „You Give Love a Bad Name“, „Keep the Faith“, „Born to Be Mine“ nebo „Bad Medicine“. Ale kupodivu jsem se musel na chvíli pozastavit u zprávy o „Forever“, která zní zvláštně drtivě. Dobré pro lovce, kteří rozumí kytaře, celková nahrávka je tenká a špatná, tohle je jako lepší demo.

Vedl je Bon Jovi, ale s obratem, někdy znějícím jako vlastní revival.