Policisté Mike Lowry a Marcus Burnett v podání Willa Smithe a Martina Lawrence musí v Miami počtvrté čelit zločinu. Tento případ je pro ně ale osobnější než kdy jindy. Jejich nedávno zesnulý kapitán Conrad Howard byl obviněn z dlouhodobé spolupráce s drogovými kartely. Tentokrát má dobře sehrané duo za úkol očistit jméno svého přítele a zároveň se vyhnout vězení. Ale daleko od filmového plátna má pár také poslání: prodat co nejvíce lístků do kina. Zde své poslání plní snad ještě lépe než ve filmu.

Film “Miserowa: Na život a na smrt” vydělal během prvního víkendu v pokladnách kin přibližně 50 milionů dolarů. V dnešní době je to šťastné číslo. Jen pro srovnání: Například Furiosa, další příběh ze ságy Mad Max, vydělala svému tvůrci za první víkend „jen“ asi 10 milionů dolarů. I když většina recenzí u nás i v zahraničí byla více či méně příznivá a jeho první návrat do světa před devíti lety byl mnohými označován za „film desetiletí“.

Proč dokážou dva mizerní lidé středního věku i po téměř třiceti letech přitahovat diváky do kin? Okamžitě se nabízí jednoduché vysvětlení: na rozdíl od mnoha jiných franšíz nikdy nezklamou a vždy dodají přesně to, co od nich publikum očekává: akci a humor, přímočaré zápletky.

Chybí akční střílečka

Kromě toho čtvrtý Mizellův příběhový oblouk dokazuje, že nebylo potřeba mnoho změn. Téměř přesně kopíruje příběh, který diváci viděli před čtyřmi lety ve filmu „Les Miserables“. (Pro úplnost, film za úvodní víkend vydělal asi 65 milionů dolarů, takže není překvapením, že se chystá pokračování.)

Stejně jako v roce 2020 se prvních 20 minut filmu odehrává na svatbě a v nemocnici, tentokrát s Marcusem místo Mika. K páru se vrací Mikův odcizený syn Armando (Jacob Scipio), který skončil ve vězení poté, co na předchozí misi zabil všechny nepřátele své matky. Tentokrát bude hledat způsob, jak najít svého otce v bláznivé honičce a letecké havárii.

Zbytek času – stejně jako minule – následuje rvačka plná přestřelek, bojů z ruky do ruky a útoků aligátorů. Na jejich pozadí se odehrává určitý příběh, ale to je vedlejší. Samotná akce byla hlavním lákadlem, a tak si diváci koupili vstupenky. Taky to dostali. Rychlé střihy, panorámy a záběry připomínající střílečky z pohledu první osoby silně přitahují pozornost diváka k akční kaši. To by se nezdálo mnoho, nebýt toho, že kvalitně zpracovaných akčních stříleček je v posledních letech nedostatek. Zejména ti, kteří pocházejí z policejního prostředí. Vlastně se není čemu divit, že i v období klesající návštěvnosti mohou diváci jít do kina na tak „vzácný“ film s jistotou.

Zvlášť když Yonezawové víceméně uspokojují druhý požadavek publika: humor. Pokud je to možné, jsou chyby hustě prokládány slovy jako „f**k“ nebo „s**t“, která víceméně fungují jako spojovací výrazy.

Vrátí se Smith?

Paradoxně jediným důvodem diváckého nezájmu může být již ustálené herecké obsazení.

“Tragický svět: Život a smrt” je prvním filmovým trhákem s bývalou kasovní hvězdou Willem Smithem od incidentu s Oscarem před dvěma lety. V roce 2022 herec narazil na večerního moderátora a komika Chrise Rocka. Reagoval tak na vtip o manželce Jady Pinkett Smith, která trpí alopecií, oholení hlavy.

Will Smith se za své chování několikrát omluvil a byl na deset let vyloučen z Akademie. Ale jeho pověst – která, jak nám Variety připomíná – byla zdaleka jedna z nejlepších v Hollywoodu, se propadla. Ve Spojených státech se takové věci skutečně měří. Q skóre ukazuje nejen výkon celebrity, ale také výkon značky nebo společnosti. Q Score Skutečně měřitelná veličina v žebříčku, která ukazuje nejen popularitu celebrity, ale také popularitu značky nebo společnosti. Po zápase Smithovo skóre kleslo z 39 bodů na 19 bodů.

Zatím se uvidí, zda filmoví diváci herci podobné excesy odpustí a jak se bude jeho kariéra vyvíjet dál. Nyní se zdá, že je vše zapomenuto. Ani sami Mizellovi neváhali na tento incident znovu vědomě upozornit. V jedné scéně dostal Mike (aka Will Smith) facku od kolegy Marcuse poté, co měl záchvat paniky. Je na publiku, aby rozhodlo, zda je čas být vtipný.

Nic nemůže čtvrtému Mizelovi zabránit v dokončení jejich mise – chytat zločince, bavit se a obchodovat. Diváci od nich nebudou čekat nic méně, ale zároveň ani nic víc. Jak opakovaně potvrdil, ani to nechtěl. Hollywood by se mohl divit, kolik fanoušků je ochotno zaplatit za obyčejný starý akční film. Co by se stalo, kdyby místo pokračování nebo prequelu přidal originální příběh? Nejlepší je na to nemyslet.