Komentář: Krvavá návštěva. Halová divadelní bublina pod vinohradskou střechou

Mladý pár Helen a Danny žvýkali popcorn a tiše sledovali televizi. Dítě zůstalo v rukou chůvy, takže pohled na tichou noc byl příjemně uklidňující. Ale najednou do bytu vtrhne Helenin zesnulý bratr Liam. Danny už tuší, že plánovaná idylka má dopad. To ještě nevěděl, že rozrušený Liam je celý od krve. Rozhodně to není jeho.

Dramaticky začalo komorní dílo Sirotci divadla v Praze, které režisérka Barbara Mašková původně s velkým úspěchem nastudovala se sdružením OLDStars v Bytovém divadle H2O u Žižkova. Vzhledem k tomu, že dva herci (Jana Kotrbatá a Viktor Javořík) se stali na Vinohradech známými tvářemi, nemusel by být problém vdechnout této inscenaci život i na studiové scéně pražské Velké scény.

Pod střechou divadla Venoradi mohou diváci zažít intimní drama Angličana Dennise Kellyho. Zatímco mladý pár utěšuje zmateného Liama ​​a rozhoduje se, co dál, vyplouvají na povrch jisté nesrovnalosti v jejich vzájemném vztahu. Dannymu (Jan Battěk) se Liam líbí, ale snaží se na to dívat racionálně. Liam (Javorik) Dannyho velmi obdivuje a také jeho sestru Helen (Kote Barta), protože se ho kdysi nechtěla vzdát, když oba sourozenci osiřeli. Když však Liam vyhrkl popis událostí, které vedly k potřísnění jeho oblečení krví, pomalu se začíná ukazovat, že vše není tak jasné, jak se na první pohled zdá.

sirotek 75 % Divadla ve Vinoradi Premiéra 19. dubna 2024 Režie: Barbara Mashkova Hrají: Jana Kotelbata / Viktor Jaworzyk / Jan Bartek

Kellyho hra zkoumá racionální i iracionální strachy dnešních obyvatel města a nabízí možná až příliš mnoho zvratů. Dusivé komorní drama se může snadno změnit ve frašku.

Ale tři mladí herci měli své role pevně v rukou a předvedli vzrušující koncert plný ostrých slov a náhlých zvratů. Koho tedy samotný text nenadchne a přeci jen už je možná trochu vyčerpaný, může si užít tři detailní a bezchybné výkony.

Jen pro ně stojí za to jít pod střechu divadla Venoradi.