Komentář: Láska na míru

Příběh se odehrává v tato komedie Jak uvidíme, pravděpodobně k němu dojde ve světě podobném tomu našemu. Někdy je střelba v naší realitě z logistického, fyzického a vztahového hlediska prakticky nemožná. Je hezké mít to takto zdůvodněné, i když není pochyb o tom, že autor takový záměr neměl. ona pravděpodobně bude váš projekt Nenašla nic závadného. S největší pravděpodobností řekne, že práce byla dobře odvedená, včetně technické části. Jiní v podstatě říkají, že “Anička Dajdou” je pro zpěvačku tím, čím je Eva Toulová pro režiséra. Ale vzdát se svých takzvaných schopností, to úplně nesedí.

Z Film Jasně řekla, že se má moc ráda. Svědčí o tom scéna před zrcadlem i to, že se ani neobtěžuje dát hlavní hrdince, kterou představuje, jiné než své jméno. Nedá se však říci, že by chtěla zachytit autobiografické zážitky, ačkoli například tvrdila, že otázky hypnoterapie, které uvidíme, jsou založeny na skutečnosti. Ideální by tedy asi bylo, kdyby se celý příběh točil kolem nich a nesoustředil se na romantiku, k čemuž je třeba dodat, že i přes sebelásku (ostatně na tom není nic špatného) věříme, že by se hlavní hrdina mohl zamilovat ostatní lidé. Eva Toulová to hraje výborně. Ale režie a herectví zároveň je vždy náročné. Je jedno, jestli točíte thriller za 50 milionů dolarů nebo pověstných „pár peněz“.

Jde o pátý (!) celovečerní film Evy Toulové. U většiny ostatních filmařů se kvalita projektů se zkušenostmi zlepšuje, ale ona má ve skutečnosti opačnou tendenci, i když to souvisí s tím, že stojí také před kamerou. Proto není jasné, že událost byla řízena, protože její záznam je poměrně jednoduchý a nekomplikovaný. Režisérka má prý filmové vzdělání, ale pojmy jako „jednota před natáčením“ jí zřejmě moc neříkají. Její školou se ve větší míře stalo sledování jiných filmů, což je jistě v pořádku, ale musí se pozorně sledovat a při sledování se musí také rozpoznat, co funguje a co ne. Druhá věc je, že možná viděla i české filmy, nebo jak si často připomínáme, české komediální filmy 21. století představují samostatný subžánr, který bohužel není bez „podivných“ momentů.





Jsme rádi, že se tu stále točí, i když kvalita není valná vyúčtování Nejsou vysocí. Upozorňujeme, že z důvodu zdvojení oblíbených kolotočů, např. Ducháček to zařídí., křesťanství, nebe a dudy, Eva mluví nesmysly, Těžký život dobrodruha nebo webmaster Věřilo se, že během 20. a 30. let a válečných let naše země produkovala pouze kvalitní filmy. To není pravda – jen ty špatné se nepřehrávají. Eva Toulová letos vydá svůj druhý thriller, který už má za sebou super manželka Nepřesvědčuje diváky, že by se měli objevovat častěji. V každém případě nabízí příležitosti hercům a herečkám, kteří momentálně nepracují, ale stále mají své příznivce: Uršula Kluková si zahraje ve své typické roli, Izhi Klan Jiří Krampol si zahraje i Jaromír Nosek jako usměvavou postavu, Marie Renčová Kružíková jako úsměvná postava, Martin Kraus jako plně napsaná postava, Václav Upír Krejčí jako rozsekaná postava, Václav Vydra jako sexistická postava, Jana Vacíulí Valerie Zawadská v roli Svádění a koza.

přizpůsobená láska Ano, v tomto filmu jsou chvíle, kdy se věci stanou tak základními, že by nás nikdy nenapadlo, že se ve filmu objeví takové základní problémy. Tedy za předpokladu, že se dalších takových českých projektů nedočkáme Tenkrát v nebi, Dvě nevěsty a svatba bez ohledu na navždy ti nevěrný, ve skutečnosti klesá. Ostatně v Love to Order najdeme i docela zdařilé scény a na konečném výsledku nezáleží, zda byly promyšlené, nebo výsledek náhody. Sympatické na tom je také to, že na rozdíl od některých českých komedií, které jsou stejně nevyvinuté nebo ještě horší, pravděpodobně moc kin nepřitáhne. Pokud by přitom autorka kladla menší důraz na příjem související s člověkem, jistě by jednou vytvořila velmi báječnou podívanou.

Foto: Bonton Films