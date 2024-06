Hunger Games je podle mě jeden z nejvíce přeceňovaných filmů posledních let |.

Foto © Lionsgate

Přiznám se, že jeho úspěchu úplně nerozumím.

O mladých, pro mladé. Toto je dnešní let. Natočíme film s teenagery a romantikou, prostě čistá láska, žádné porno, protože to do takového filmu nepatří, jako bez násilí, to by bylo moc. No, není to úplně ta show, ale je snadné říct, že to nebude úplně ono. Úspěšný plán naznačuje, že by to mohlo být zábavné, stejně jako téma, které nemusí být zcela originální, ale má potenciál vytvořit za sebou dobře fungující futuristický svět. Co se tedy tak strašně pokazilo, že se na to lidé šli podívat, i když film nestál za zhlédnutí?

Film má dvě a půl hodiny, z toho asi 40 % tvoří dlouhé záběry, ve kterých se absolutně nic neděje. Zbytečným detailem, kterým se režisér snad snažil sdělit něco důležitého, může být fakt, že i když Katniss žije v dolech, stále má na sobě silnou vrstvu make-upu, díky kterému vypadá její obličej jako z krabice. Protipólem k tomu je naprosto šílený přepychový umělecký svět Capitol, kde má každý vkus jako Gaga, kde by Gaga úplně zmizela. Myslím, že tímto způsobem si nemyslíme, že bychom tito lidé mohli být my a že bychom mohli mít tak zvrácené choutky. Ano, společenská kritika je místy platná, ale o tom to ve skutečnosti není. Pořád je to o milostném příběhu, který je vtipný asi jako plivání na špinavý chodník.

Uběhla asi první hodina a říkal jsem si dobře, chtěli nás uvést do světa The Hunger Games, ale nevyšlo to, většinou kvůli pár scénám, ale teď přichází to pravé. vhodné akce. Ale tady opravdu klopýtám. Je tam reality show, kde lidé umírají, a je tam scéna, která je trochu brutální, ale ne příliš vážná, takže není příliš vážná. Ale poté? Strach, vztek, nuda a šeď. Tato reality show je tak nudná, nevím, jak vydržela až do sezóny 74. Ani vás nepřekvapí, když 13 z 24 zemře na začátku a zbytek se celé dny plazí v divočině a pak zemře tak nezajímavě, že nikdo neukáže koláč hodnocení, koho by to zajímalo?

Ano, chtěl jsem film, který by byl akčnější, odvážnější a méně romantický. Co to znamená? Prodej se sníží o desetinu. Je to jen byznys, nic jiného. Vize a detaily rozhodně nejsou uměním, i když chtějí, aby jako umění vypadaly. Tenhle film je prostě dechberoucí. Co mám opravdu rád, je Woody Harrelson, ten je tak skvělý v každé roli. Stejně tak Donald Sutherland. Oba mají ve filmu příliš malé zastoupení.

Dlouho jsem přemýšlel, jak je možné, že film jako první díl má po prvním víkendu takový úspěch v kinech. Odpověď se nakonec objevila, protože si myslím, že se sešlo několik důležitých faktorů. První byla Twilight sága a její úspěch, na níž byly The Hunger Games založeny. Druhým faktorem je, že filmová verze vyšla brzy po vydání knihy a lidé byli zvědaví, jak se bude vyvíjet. Třetí je, že producenti měli opravdu dobrou marketingovou kampaň (Masáž) a lidé se na to šli podívat, protože si mysleli, že by bylo skvělé vidět budoucí reality show, na kterou by se mohli skutečně chtít dívat. Pro mě nevhodné. Nebyl jsem zklamaný, nic jsem nečekal. Tohle jsem dostal. Jsem rád, že za film nemusím platit, protože mám volno.

skóre: 40 %

Část série: The Hunger Games