Garfield ve filmech: Špatná animace s ikonickou postavou Garfielda

V našem domě milujeme komiksy, zvláště Garfielda, takže jsme byli nadšení, že půjdeme do divadla a uvidíme Garfielda ve filmu. První komiks s Garfieldem, který miluje lasagne, vyšel 19. června 1978. “, „Není král jako král“ nebo „Kočky jsou jiné“. Rád bych dodal, že na rok 1990 byl již plánován další Garfieldův animovaný film s názvem „Garfield’s Judgment Day“, ve kterém měla červená kočka zachránit město před obrovskou bouří, ale nakonec se od toho upustilo kvůli filmu The creator příběh se zdál příliš temný a tajemný.

Česká premiéra se koná 16. května 2024.

Nyní si přečteme, co nám říká anotace: “Garfield, světoznámá kočka, která nenávidí pondělí, miluje lasagne a nejraději by spala pohodlně doma, se nyní vydává na velké dobrodružství nepohody! Po nečekaném návratu svého dlouho ztraceného otce Vica musí Garfield a jeho psí přítel Odie opustit svůj spokojený život uprostřed sucha, aby pomohli Vicovi provést velmi nebezpečnou loupež..”

Karikatury Garfielda byly zaměřeny hlavně na děti, takže jsme s dětmi také šli do kina. Na kresleného Garfielda se moc těším a trailery naznačují, že by to mohla být další kultovní zábava. Film působí od začátku nadějně a slibně. Děj vypráví příběh malého Garfielda, kterého opustil jeho otec, když byl ještě dítě, toto roztomilé kotě zůstalo na světě samo. Malý chlapík s velkýma smutnýma očima brzy objevil v italské pizzerii svého budoucího majitele Johna a okamžitě se s ním spřátelil. Z nevinného kotěte vyrostl všežravý obří kocour Garfield, kterému podlehla celá Johnova rodina včetně psa Odie. Po necelé půlhodině děje filmu mě tato docela zábavná a veselá scéna začala nudit, protože se změnila v bezduchý kýč. Nějak mi chybělo hlubší myšlení a silnější emoce. Bohužel jsem viděla před očima tančit jen povrchní, pestrobarevné obrazy, ale děj se svým způsobem rozpadl, jako by ho tvořily jednotlivé události slepené dohromady bez jakékoli souvislosti.

Děj pokračuje, Garfield a Audi jsou uprostřed noci uneseni a dobrodružství začíná. Johnovi dva mazlíčci často přicházejí o život a během toho se znovu setkávají s Garfieldovým otcem Vicem, červeným kocourkem, který mu nikdy neodpustil, že ho nechal samotného, ​​aby se v tomto světě staral sám o sebe. V průběhu dalšího příběhu bude vzájemný vztah obou koček odpuštěn a prohlouben. Konec je tedy předvídatelný happy end.

Scénář ke kreslenému Garfieldovi mi připadal dětinský, mělký a mělký – u někoho Garfieldova velikosti jsem čekal něco většího, okouzlujícího a zábavnějšího. Stačí říct, že příběh filmu mě po většinu času nudil, protože byl tak jednoduchý, a bylo mi smutno, že milovaný dětmi milovaný Garfield neměl ve filmu větší šanci na úspěch. Ale animace je skvělá. Celkově se jedná o neurážlivý, ale nijak inspirativní film, který jednoznačně těžil z úspěchu ikonické postavy Garfielda.

Jako rodinný film je kreslený film Garfield zaměřený především na děti, takže je zábavný, roztomilý, barevný a lehce humorný. Nicméně v dospělosti mi děj tohoto filmu připadal jako povrchní a povrchní kýč a vyprávění mi přišlo jednodušší, ale z lásky ke Garfieldovi dávám 50%.

film garfield

Původní název: film garfield

film garfield typ: Animovaný / Dobrodružný / Komedie / Rodinný

Animovaný / Dobrodružný / Komedie / Rodinný Země: Amerika Anglie

Amerika Anglie Rok: 2024

2024 Objektiv: 101 minut

101 minut režie: Mark Tyndall

Mark Tyndall skript: Paul A. Kaplan, Mark Togoff, David Reynolds

Paul A. Kaplan, Mark Togoff, David Reynolds hudba: John Debney

John Debney Hrají: Chris Pratt / Samuel L. Jackson / Hannah Waddingham / Ving Rhames / Nicholas Hoult / Cecily Strong / Harvey Gillen / Brett Goldstein / Bowen Yang / Snoop Beagle / Garnell James

Chris Pratt / Samuel L. Jackson / Hannah Waddingham / Ving Rhames / Nicholas Hoult / Cecily Strong / Harvey Gillen / Brett Goldstein / Bowen Yang / Snoop Beagle / Garnell James Výroba: John Cohen, Broderick Johnson, Andrew A. Kossoff, Namit Malhotra, Craig Soster, Steven P. Wegner

John Cohen, Broderick Johnson, Andrew A. Kossoff, Namit Malhotra, Craig Soster, Steven P. Wegner Střih: Mark Kiefer

Mark Kiefer zvuk: Jeremy Price, Chris Burden

Jeremy Price, Chris Burden Návrh scény: Pete Oswald