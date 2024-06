Recenze: Saint-Omer

napsat film svatý Omer Jako umělecké mistrovské dílo je to jen trochu přehnané, protože k tomu není daleko. Možná osobnější je skutečnost, že mě vždy zajímali a bavili mě kyberbiti v soudní síni (tady Vstupujeme do něj po čtvrt hodině a během následujících 105 minut v podstatě zmizíme jen čtyřikrát), protože neustále hledají pravdu a spravedlnost. Alice Diop, ve svém prvním celovečerním projektu, nám na cestě dává malá vodítka a radí nám, abychom na verdikt nečekali. Pokud jde o to, zda bude obžalovaný Lawrence Colley uznán vinným, ani poté, co její obhájce pronesl osmiminutový detailní monolog přímo na kameru (tedy nám, divákům), zatím netušíme.

Režisér původ dokumentu nezapře. Proto si někdy během procesu líčení myslíme, že se nedíváme na herce nebo herečku, ale že jí bylo dovoleno natočit tento konkrétní případ ze skutečného života. Kamera je statická, ale akce před kamerou je vlastně jednoduchá. Je to však hraný film, takže sází na skvělé herecké výkony a dobře napsané repliky, které možná nejsou úplně vymyšlené. Není samozřejmě žádným překvapením, že Alice Diop se inspirovala skutečným případem, kdy Fabienne Kabou, narozená v Senegalu, jednoho dne cestovala z Paříže do severní Francie, aby přivezla svou 15měsíční dcerku, která se utopila v moři. Sám začínající režisér se soudu v roce 2016, tak zřejmě, zúčastnil Film Použila některé věty, které tam tehdy slyšela. Vše zkrátka ukazuje, že si vlastně jen změnila jméno.

tento podívaná Jedná se o dámskou záležitost, která Darju Kaščevovou rozhodně potěší. To však není smyslem samotného příběhu, ale smyslem štábu a herců. Režíruje to žena, v zákulisí je žena, architekta žena, kostýmy dělá žena, scénář píše žena a nejdůležitější jsou ženské postavy. Z mužských postav vyzdvihneme pouze přítele obviněného pana Dumonta, který je vykreslen jako zmatený starší francouzský občan, přičemž přítel hlavní hrdinky není v žádném případě negativní, neboť je jí obrovskou oporou. Lawrence velmi přesvědčivě vykresluje Gusraj Malanda a zapojení tento projekt Říká se, že knihu měla nějakou dobu v oku kvůli jejím silným tématům.





Hlavní roli hraje Kayija Kagame a jmenuje se Rama, což nemá být product placement. Důvod, proč bychom se neměli zajímat o konečný verdikt ohledně Lawrenceovy viny, je ten, že proměna byla otevřená veřejnosti, takže Ráma seděl na lavičce v sále a vše sledoval, protože o tom chtěl napsat knihu, tak to udělal později. matka bude také vyslechnuta. Hlavní hrdina si Medeu velmi jasně pamatuje a stále více se obává, že její život je nějakým způsobem podobný Laurentianovu. Jako černoška, ​​která se chystala mít dítě s bílým mužem, měla také napjatý vztah se svou matkou a kvůli svému africkému původu také pravděpodobně věřila v čarodějnictví a kletby, věci, které by i slušného člověka mohly přimět dělat špatné věci. . Hudba složená z tajemnějších zvuků přesně toto ukazuje.

svatý Omer Byl poslán soutěžit o Oscara pro Francii, ale nevysvětlitelně se dostal pouze do užšího výběru. Kromě výše uvedeného také představuje dlouhé záběry Lawrence a zejména Rámy – často dokonce i když mluví jiná postava, což nám pomáhá pochopit a dokonce se vžít do jeho současného stavu mysli. U prvního to nebylo úmyslné, protože jsme stále přemýšleli, zda jde o vyšinutého člověka (ať už přirozeného nebo čarodějného), nebo zda sledujeme ležícího manipulátora. Bez ohledu na to si nás Ráma snadno získá a máme podezření, že sledování této přeměny na ni bude mít nějaký dopad. Alice Diop je zjevně schopná, o čemž svědčí četné nominace a ceny, včetně Césara (česká obdoba lva) nebo ocenění z filmového festivalu v Benátkách, nejstaršího na světě, který oba získal Cenu za nejlepší hraný film.

Informace o časech a místech promítání filmů jsou k dispozici zde

Foto: European Films