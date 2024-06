Recenze – Les Misérables: Life and Death přináší solidní akci a chaotický děj

Poslední cesta?

možná. ale není to pravda. Will Smith a Martin Lawrence se snaží z filmové franšízy vytáhnout co nejvíce peněz. Tohle už bohužel nefunguje. Režisérské duo Adil El Albi a Bilal Farah se snaží, ale nakonec přináší jen bezútěšnou podívanou na vyčerpané postavy a jejich představitele.

V příběhu od spisovatelů Chrise Bremnera a Willa Bealla se detektivové Mike Lowrey a Marcus Burnett vracejí a čelí… Mise, o kterých se ani nesnilo. Když byl nedávno zesnulý kapitán Conrad Howard obviněn z dlouhodobého vztahu s drogovým kartelem, vypuklo v policejních silách i mimo ně nebývalé peklo. Vše řídí tajemný, zlý zločinec, kterého Mike a Marcus sledují, aby očistili jméno svého kapitána. To ještě netušili, že brzy budou na útěku před zákonem.

Samotný děj je klasický, na Yonezawu přehnaný, ale vlastně na něm není nic přehnaně objevného, ​​i když se o to snaží.Samotný děj je klasický, na Yonezawu přehnaný, ale vlastně na něm není nic přehnaně objevného, ​​i když se o to snaží. Většina jednání postav je předvídatelná a ze scénáristického hlediska film nepřináší na stůl nic, co bychom jinde neviděli. I když se tvůrci ze všech sil snažili upozornit na svérázné padouchy a neotřelé prvky, bohužel se jim to moc nepovedlo.

I přesto se rodině Yonezawů tato komunita celkově líbí. Zatímco děj je trochu chaotický a intenzivní, humor a akce jsou působivé. Stejně jako je spousta šokujících scén (např. když ve vypjaté akci exploduje mísa želé přímo před nevěřícným Marcusem, který si je okamžitě začne strkat do pusy), je tu také docela dost scén.

A neurazí ani akční scény. Veškerá akce je zde dobře udělaná, o čemž svědčí záběry z natáčení, které se objevily online. Je vidět, že si tvůrci dali záležet na dobře zpracovaných bojových momentech. Poslední bitva v opuštěném zábavním parku je nejstrhující a místy skutečně působí jako počítačová hra (je snadné poznat, že to byl záměr – tvůrci na nás ve svých návrzích videoher vlastně mrkli), od The passing of arms mezi nabíjející se postavy a jedinečné záběry z úhlu dělají celou scénu dynamickou. I když některé momenty jsou překvapivě brutální (hlavně když se objeví krokodýl). Díky tomu film rozhodně upoutá pozornost diváků.

Řeč je také o povedených a dobře provedených vizuálních efektech, jako jsou výbuchy v akčních scénách nebo vyobrazení zmiňovaného aligátora. Atmosféru dotváří i hudební doprovod, který zahrnuje i klasické písně Bad Boys v několika nových verzích, z nichž nejpřekvapivější je country verze v podání Reby McEntire.

Bohužel však výkon nebyl příliš působivý. Zejména dva protagonisté. Smith i Lawrence své postavy zvládli, to je jisté, ale za tu dobu si s nimi nějak zvykli. Všichni hrají velmi nuceně, jejich projevy jsou plné zbytečných vyhrocených hádek, a když se snaží být vážnější, znějí dost směšně a nikdo jim nevěří. Smith a Lawrence jsou Mike a Marcus, ale své postavy tak trochu karikují. Na druhou stranu Eric Dane odvádí jako tajemný hlavní záporák skvělou práci. Dost vyhrožuje a působí dostatečně věrohodně. Jeho dobře promyšleného, ​​lehce sadistického záporáka je zábavné sledovat.

Les Misérables: Život a smrt je nakonec solidní akční film, který vás neomrzí a většinu času udrží vaši pozornost. Všechny bojové scény jsou dobře provedené a zábavné, přičemž některé z nich vyčnívají z toho, kolikrát jsme je již viděli. Samotný děj je trochu zmatený, ale na Yonezawu to stačí. Smith a Lawrence tak trochu přehánějí své postavy, což oslabuje scénu a je to trochu dráždivé. Suma sumárum je to nevyrovnaná podívaná, ale jako lehký letní film je adekvátní a rozhodně neurazí, pokud od ní nečekáte nic víc.

