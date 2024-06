Vrah je na dohled – Sexy černá komedie (recenze) |.

Fotografie @ Netflix

Nové inscenace v režii Richarda Linklatera, jako např zmatek a zmatek, škola rocku nebo trilogie Před úsvitem/před soumrakem/před půlnocí, přistávající dnes na Netflixu. Děj se točí kolem vysokoškolského profesora a falešného vraha (Glenn Powell), kteří spolupracují s policií, aby pomohli dopadnout muže, který si vraždu objednal. Jednoho dne se však do své klientky (Adria Arjona) zamiluje, což spustí řadu problémů a nepříjemných událostí.

Připadá mi zvláštní, že je tento film zařazen do romantické komedie. Jedna recenze dokonce film popisovala jako akční rom-com, ale to už neplatí, hlavně proto, že ve filmu není téměř žádná akce. Je to komedie, ale místy trochu temná, také romantická, ale místy trochu zvrácená, navíc jsou tam prvky moderního noiru a tak dále. Komedie) a nadále s nimi pracuje a vychází z nich spíše, než aby k nim výslovně patřil.

Diskutovali jsme o tom, co tento film není, nyní si povíme, co tento film je – je to jeden z nejlepších filmů roku. Nenáročný, ale chytrý, veselý a vtipný. Linklater je jako režisér v nejlepších letech a produkuje svěží a pečlivě vytvořené filmy. Tentokrát se při psaní scénáře spojil s hvězdným koproducentem Glenem Powellem a já jsem s výsledkem jejich spolupráce velmi spokojený a doufám, že to není poprvé a naposledy, co Powell pracuje na jednom ze svých projektů. Příběh má několik dobrých zvratů, z nichž některé mohly být předvídatelné, ale stále fungovaly dobře, zatímco jiné byly jen záludné a překvapivé. Stopáž má skoro dvě hodiny, ale vůbec to tak nevypadá – svižné tempo, slastná energie a chemie mezi oběma svody vás okamžitě chytnou a už nepustíte. Film je samozřejmě založen na skutečném příběhu (i když si ho scénáristé podle potřeby hodně vymýšleli), díky čemuž je ještě zajímavější.

Před pár lety se Glen Powell jakoby objevil odnikud. Přestože hraje už dlouho, poprvé se před kamerou objevil před 20 lety, kdy byl ve filmu ještě dítě Dětský špión 3D Také se mihl ve filmech, kupř. Temný rytíř povstal Režíroval Christopher Nolan, ale teprve druhý film ho povýšil na áčkové hvězdy Top Gun Romantické hity roku 2022 a loňského roku nikdy s tebou nebyl, ve kterém si zahrál po boku Sydney Sweeney. Osobně jsem rád, že si ho Hollywood zamiloval, protože v neustále se měnícím filmovém průmyslu, kdy nám chybí nové filmové hvězdy, potřebujeme herce jako Glenn – charismatický, příjemný, Zvládne různé role od akce na postavu. V tomto filmu je velmi vtipný a sympatický a využívá příležitosti, byť jen na pár okamžiků, plně a naplno si zahrát některé z různých, stále šílenějších postav. Možná, že rozdíl mezi Garym a Ronem, jeho primární identitou v tomto filmu, mohl být více konkretizován – nepřehánět to, jen přidat trochu víc. Funguje také dobře, že témata, o kterých jako profesor Gary diskutuje se svými studenty, odrážejí jeho život jako Rona zabijáka. Mimochodem, nemohu se zbavit pocitu, že kdyby byl tento film natočen před pár lety, Powellovu postavu by ztvárnil bývalý Captain America Chris Evans, který je nyní v kritickém bodě své kariéry, kdy opravdu potřebuje filmy jako je tento.

Po boku Powella se objevuje Adria Arjona, která je jako vždy skvělá. Jsem rád, že je v té nechvalně známé roli morbiusoviPřestože film dvakrát propadl v pokladně kin, její kariéra byla na dobré cestě. Z nádherné série Star Wars Andor Od tohoto filmu k dosud nejoceňovanějšímu festivalovému filmu geekovéPrávě teď zažívá Adria vlnu skvělých projektů a často je ze všech nejlepší. I v tomto filmu naprosto září. Svou postavu Madison zahrála bravurně a čím více jsme její postavu poznali a viděli více jejích stránek, tím lépe její výkon vypadal zpětně. Dokáže být naprosto odzbrojující, působit sladce a nevinně a zároveň jedovatě i nebezpečně a všechny tyto a další polohy zvládá bravurně. A jak už bylo řečeno, s Glennem mají špičkovou chemii, od prvního setkání až do konce filmu mezi nimi létají jiskry a dohromady tvoří okouzlující a sexy jádro celého filmu.

Je škoda, že se film nedostal do kin, ale když se podíváme na letošní čísla kin, asi by stejně nebyl úspěšný. Alespoň doufáme, že uspěje na Netflixu.

Je to příjemný, vtipný, dav potěšující film, který zahrnuje více žánrů, je dobře napsaný i režírovaný a hrají v něm dvě zářící hvězdy moderního filmu. 80 %