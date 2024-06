The Forest Family in Film: Freya’s Gift (2023)

#sssp-pop-up-ad { pozice: fixní výška: 100%; zarovnání textu: 0, 0, 0, 0; :center: 2px 0: přechod: výška 0.5s; okraj: 0; 0, 0, 1 Horní okraj: absolutní: 0 Barva: kurzor: 14px; 15px; rodina písma: Arial, Helvetica, bezpatkové; šířka: 140px; Výplň: 0! Marže: 0! }

režie: Kochu Kazuya

Premiéra v ČR: 6. června 2024

(Bohemian Films)

Souhrn:

Ještě neznáte lesní rodinu? Nyní máte možnost se s nimi setkat:

Za horami a hustými lesy leží vesnice Sylvania. Žije v něm lesní rodina. Tyto roztomilé zvířecí postavičky původem z Japonska si oblíbily děti po celém světě a staly se okamžitě globálním fenoménem. Nejedná se však o obyčejné hračky. Mají svá jména a narozeniny, žijí ve stylovém domě obklopeni přírodou a žijí život plný lásky a porozumění. Každý vesničan má poslání a jedinečný příběh, díky čemuž je Shivania víc než jen pohádkový svět. Žije v něm hlavní hrdinka filmu Freya, přátelská zajíčka, která ráda pořádá oslavy pro ostatní děti a ráda všem pomáhá, takže nikde nemůže chybět.

Každoroční festival v Sylvania Village se blíží, a zatímco všichni nadšeně připravují svá sváteční díla, Freya narazí na problém. O svátku měla její matka narozeniny a ona nevěděla, co jí dát. Kromě toho má za úkol vybrat strom roku, který je vrcholem festivalu. Zvládne to všechno Freya? Jaký dárek by měla dát své matce? Který strom je nejkrásnější?

Posouzení:



Na tento film zatím nejsou žádné recenze.