Recenze: “Tavaryš pop” od Stavowského. Bílá voda je obrazem diktatury

fotografie: Národní divadlo. Peter Norbert, média/Divoká voda v Národním divadle

Premiéra Bílé vody ve Stavovském divadle byla velmi očekávanou událostí. Inscenace Národního divadla přináší na jeviště jeden z nejméně úspěšných románů Kateryny Tuchkové posledních let. Na veřejných zkouškách byl úspěch u diváků patrný.

Mimořádnou oblibu a slávu si získal román spisovatelky Kateřiny Tučkové Žítkovské bohyně, poté se dalších deset let věnovala jeho výzkumu Širokým tématem byl Jesenický klášter, kam komunisté přivezli řádové sestry ze všech českých zemí.

Historická témata skýtají příležitost pro neobyčejné příběhy a podle mnoha čtenářů a kritiků toho autor dokázal zúročit, a tak se “Bilavoda” stal středobodem literární sezóny 2022.

Pódiová show ale od začátku vzbuzovala zvědavost. A nejen proto, že premiéra Národního centra múzických umění je hned za rohem.

Co dělá z Kateřiny Tuchkové jednu z nejosobitějších tváří české prózy? Jednak je to originální ženská perspektiva, která sleduje světové trendy, jednak dokáže představit zajímavá a dosud opomíjená témata českých dějin.

Autor je muž

Hru ale napsal muž, slovenský spisovatel Daniel Majling, který roli vypravěčky Leny Lagnerové úplně vyškrtl. „Tučkovské“ využití archivního bádání k odkrývání témat je navíc čistě nevýrazná metoda a nelze ji transplantovat do dramatu.

Samozřejmě kromě toho je zajímavé zdramatizovat i klasický problém, kterým je zjednodušeně řečeno, jak vyprávět 688 stran prózy za necelé tři hodiny.

Hlavním tématem je podle režiséra zobrazení zla, stejně jako zobrazení témat hříchu a odpuštění. Ne v osobní rovině, ale v rovině společenské a politické. Tomu odpovídá i prostor daný postavám představitelů režimu, a to až po úroveň předsedy lidovců a ministra zdravotnictví Prohara, zastoupeného Sašou Rašilovem.

V něm se setkaly dvě instituce – církev a komunistický režim. Z historických záznamů Kremlu zmizí i Proharova přezdívka „tavaryš pop“.

Největší hereckou výzvou je zde ale věrohodné ztvárnění alkoholikem propadlé osobnosti. Zatímco ministr cestující s lahví je jistě aktem zlehčování obtížného tématu, Rašilov nikdy nenechá diváky zapomenout na to, co dělá. V tom je největší síla jeho výkonu.

Výkonná bílá voda. fotografie: Peter Norbert, média

Ministr jako ztělesnění režimu a systému zaujímá v dramatu mnohem větší prostor než v románu. Diváky bude zajímat, zda je hlavním hrdinou on nebo jeho sestra Evarista, jako nejstatečnější rytíř z knihy. Jana Pidrmanová má odzbrojující kombinaci zranitelnosti a odhodlání, ale zachovává si lidskost, aniž by propadla fanatismu.

Celá show přináší obraz konfrontace mezi těmito dvěma postavami, což je skutečně jeden z nejlepších momentů show.

Je tam příliš mnoho humoru?

V diskusích po zkoušce někteří herci vyjádřili obavu, že kdyby dramatik do textu vložil více humoru než původní autor, odvedlo by pozornost od povahy vážného sdělení. Je fér říci, že se to povedlo, protože všechny “vtipné” postavy se dříve nebo později odhalí jako hrozné.

Kromě výše zmíněných ministrů byla troska hlavně úředník Bourdois, který pozorně četl Rudé právo. Od prvního slovenského výkřiku je výkon Magdaleny Borové jako vášnivé stavitelky skutečně děsivý, ale to divákům nebrání v tom, aby si několik jejích filmů zamilovali.

Pavel Neškudla hraje ve stěžejní inscenaci letošní sezóny Hamleta a tentokrát dostane příležitost „zbláznit se“ jako Maličký, krajský církevní tajemník, jehož hlavním zájmem je účelnost a elegance služebník. “Moje postava se stará jen o auta a ukazuje mravní úpadek společnosti,” řekl herec po zkouškách. Ve skutečnosti řídí vozidlo na jevišti sám.

Automobil byl mimochodem všudypřítomným symbolem režimu a důležitou součástí výroby. Od úvodní scény temnotu jeviště ostře protínají světlomety náklaďáku, přivazující sestry k divoké vodě.

“Nikdy jsem si nemyslel, že na pódiu Stavovského dyadála budou jezdit auta,” pochvaloval si scénu pořadu jeden z diváků.

Tato vozidla spolu s kolem úředníka Bourdoise a mopedem tvořila základ jevištní výpravy. Režie Michala Vajdičky dokázala z jejich prostoru vytěžit maximum, a tak nebyla potřeba žádná další dekorace.

Atmosféru dotváří mimořádná hudba režisérova stálého spolupracovníka Michala Novinského, která podle některých diváků dosahuje úrovně filmové hudby.

Jako herec může být pro mnohé novým objevem hostující hvězda pořadu Martin Dejdar, který hraje submisivního a tedy prosperujícího kněze Rudolfa Havraje. Herec, známý svými expresivními projevy, dodává slizkou postavu v minimalistickém stylu, ale o to děsivější je jeho malá role v biskupském kléru.

Úplným opakem jeho brutality a agresivity byla vězeňská služka, a když odešla, mnoho diváků odmítalo uvěřit, že ji hraje Kateřina Ventrová, která byla úplným opakem jejího typu. To je opravdu mrazivé.

Kateřina Winterová na Bílé vodě. fotografie: Petr Newbert

Vladimír Javorský, Ondřej Malý nebo Johanna Tesařová ztvárnili tento příběh na vysoké úrovni, Veronika Veronika Lazorčáková a Berenika Anna Mikeschová hrají role jeptišek. Nemluvě o Františku Němcovi, patriarchovi skupiny, který se pouze jednou objevil v roli podzemního biskupa Felixe. Byl však neodolatelný a svůj výtvor prezentoval „tajně“.

Tématem Bílé vody je svědomí jednotlivce v době šílenství, zasazující Bílou vodu do kontextu prosincového Hamleta, další divadelní akce sezony Národního divadla. Univerzální příběh národního úpadku a podmanění zde nachází specificky národní ozvěnu.

Určitě se tam dají najít univerzální, „globálně srozumitelné“ momenty. Obrazy skutečné lidské statečnosti, darebáctví a spolupráce jsou skutečně silné a nutí k zamyšlení.

Navzdory vizuálním vychytávkám černé a bílé je její celková tonalita napříč různými lidskými příběhy velmi různorodá.

Nejen, že máte možnost milovat nebo nenávidět každou postavu, ale také máte možnost porozumět. I dnes se zdá, že jde o nejdůležitější aspekt výroby.