česká romantická komedie přizpůsobená láska Jde o pátý celovečerní film režisérky a scenáristky Evy Toulové, a přestože úspěšně vystudovala pražskou FAMU, na českém filmovém trhu se již prosadila a její tvorba neprojevuje Žádný tvůrčí talent, během vývoje filmu nohy evidentně kulhaly. Její filmy, které se vždy setkaly s velmi negativními reakcemi diváků i kritiků, kombinují narativní témata touhy po úspěchu a uznání se sebelítostí nad nenaplněnými představami o životě. Existují za podmínky, že produkty a služby partnerských společností jsou v nich prezentovány jako součást příběhu, přičemž místo je vybráno tak, aby se akce mohla odehrávat v různých kavárnách nebo hudebních klubech, které film podporují. umožněno díky sponzorským darům.

Debut Evy Toulové Šťastné (2014) i její následný snímek Jak se moří revizori (2018) měly znaky bohužel nepovedeného a de facto amatérského filmu. Pozdější romantická komedie Casting for Love (2020) ve srovnání s nimi sice nevypadá jako dílo neschopného amatéra, ale stále dře na dně české kinematografie. Letos vyšly její dva nové filmy náhodou ve stejnou dobu, nejprve „Supergirl“ v únoru a nyní znovu přizpůsobená láska – a Eva Toulová se rozhodla ztvárnit hlavní roli v obou filmech. Bohužel její herecké schopnosti jsou zhruba na stejné úrovni jako režie nebo psaní scénářů.



PROTI přizpůsobená láska Tulová hraje Evu, třicetiletou zaměstnankyni reklamní agentury, pro kterou je televizní reklama celoživotní vášní a tvorba televizních reklam splněným snem, který se později ukáže jako příhodná záminka pro product placement. Hlavní zápletkou příběhu je, že na začátku filmu se Eva seznámí s mladým hypnoterapeutem Vítkem (hraje ho Martin Kraus), nejprve ho nechce, pak ho chvíli chce a pak už ne. Už ho nechci, Nakonec po tom chtěla všechno, ale pak už ji nechtěl a nakonec jen nečinně stála. To je v podstatě děj celého filmu v kostce. Existuje několik dalších dílčích zápletek a četné vedlejší postavy, ale většina s výše uvedeným výrazně nesouvisí a existuje pouze pro natažení stopáže na nezbytných (a subjektivně dost únavných) 82 minut.

Vyprávění je film přizpůsobená láska Směs epizodických a praktických scén, které oba protagonisté zažili ve své kariéře – střídavě sledujeme Evu, jak naslouchá svým klientům a jejich směšným žádostem o vysněné reklamní spoty, zatímco zmatený Vítek se neustále setkává s lidmi, kteří se cítí neznalí svých akce. Přes své žánrové zařazení film ve skutečnosti neobsahuje romantiku. Oba hrdinové se jen náhodně párkrát potkají v baru (sponzor filmu), kde jsou pod tlakem nepříjemných opilců dvakrát nuceni se políbit. Přestože měl Vítek kancelář ve stejném domě, kde bydlela Eva, jiná místa setkání nepřicházela v úvahu. Kromě toho nemají nic společného, ​​je mezi nimi sotva patrná stopa jakékoli vzájemné náklonnosti a žádná ze změn stavu, kdy Eva má nebo nemá zájem o Vítka jako potenciálního partnera, není způsobena zřejmými důvody.



Většina vedlejších postav je spíše otravná, ať už jde o esoterickou sousedku (s chladným hlasem Uršuly Krukové), která přesvědčí svou těžce nemocnou kamarádku, aby se vzdala nutné operace a raději ji dopřeje doma čaj z bylinkového medu a kouření šalvěje, nebo Evin sexistický šéf (Václav Vidra), který ani neumí nahlas vyslovit slovo “žena”, a tak prstem naznačí tvar diamantu. Jiří Krampol ve filmu hraje samu sebe a je obtěžován Evou za účast na reklamě propagující dlouhotrvající přípravu na erekci, která má nezamýšlený důsledek jen vyvážení naprosté hlouposti a ostří geniality. Mezi vrcholy v obsazení malých postav patří civilisté Igor Bareš nebo Jaromír Nosek, kteří jako jeden z mála dokážou okořenit film trochou humoru.

Sama Eva Tulová je ale v obsazení na dně a podává výkon, který málokdy spojuje záměrné frázování s tupou mimikou a celkově tupým výrazem. Její hrdinka nosí na krku náhrdelník s přívěskem filmové kamery, čímž končí jakákoliv oddanost filmařskému řemeslu. Netěší se, a tak neobratně naráží do lidí a dveří, což je dost laciný zdroj humoru, byť jeho provedení je beznadějné. Komentáře vypravěče, které scénář místy používá, nelze přežít. Eva ve filmu pronáší moudrá slova jako „Když se jedny dveře zavřou, jiné se otevřou“ nebo „Ukážu všem, že na to mám, ať to jde“ a další rázná zvolání. to je věta, která možná provází i režisérovu filmovou kariéru.



Různá loga sponzorů se objevují na předních místech ve filmu (ne při jakékoli fantazii), zřídka související s kariérou Evy jako reklamní specialistky. Nestačí v dialogu výslovně zmínit nejmenovaného výrobce pánských obleků – navíc hlavní hrdina musí v jednu chvíli ležérně projít před obrovským transparentem stejné oděvní značky a pak pro jistotu v obchodě této značky. značka. Podobným martyriem je bezduchá kolotočová hudba od Music Bank, která mnohé scény oslabuje. Jeho použití je však alespoň částečně omluvitelné kvůli nutným finančním úsporám, zatímco používat prázdné záběry Prahy v každé přestávce mezi scénami je v podstatě jen líné, z čehož se postupem času stává provokativní Test, jak moc se mění záběry ulic města přiblížením z dronu mohou diváci stále sledovat.

Ve srovnání se staršími filmy Evy Toulové však ano přizpůsobená láska Inscenace byla přeci jen o něco úspěšnější – v praxi se to projevilo tak, že se většinou statická kamera směla pohybovat a i při současném hraní hudby bylo možné porozumět dialogu postavy tak, jak mluvily. ale stejně přizpůsobená láska Ve srovnání s jinými českými romantickými komediemi je to jejich levnější a plácavější příbuzný, což samo o sobě není žánr, který by se dal nějak vychválit. Ale rozhodně vás tento film nemůže odradit – na jednu stranu se můžete dobře zasmát tam, kde selže (gagy jsou častěji sporadické, opakující se a slabé), ale je to také skutečně zábavný film Zvědavý a svým způsobem fascinující a v mnohém osvětlující fenomén, podobný narození dvouhlavého telete. Tím nechci říct, že platit za něj v kině plnou cenu není masochistické.

