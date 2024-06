Recenze filmu Les Misérables: Život a smrt

Některé filmové série nikdy nezestárnou. Pak jsou tu ty, které jsou zmrazené v době stvoření. Když se před čtyřmi lety Hollywood rozhodl „rozmrazit“ dvojici hrdinů ze dvou franšíz Mizell, vypadalo to, že to bude definitivně chyba. Pár dětských policajtů v kombinaci s moderní akcí však funguje překvapivě dobře. Totéž platí pro čtvrtý díl “Mizerova: O životě a smrti”, který stále nabírá dech.

Důvod, proč si policisté Mike Lowery a Marcus Burnett v podání Willa Smithe a Martina Lawrence v 90. letech zahráli „zlé chlapce“, je prostý, jak zní anglický název filmu, „naughty boys“ řeší všechny otázky každého queer člověka má. I přesto se jako žáci páté třídy hádají, čí otec udeří víc.

Hollywood měl v té době slabost pro drsného, ​​ale naivního akčního hrdinu. O téměř tři desetiletí později však existuje další vysvětlení jejich naivity. Tomu se říká stáří.

Na začátku nové série, která od čtvrtka vstupuje do českých kin, Marcus málem umírá. Ne na akci, ale na svatební hostině. Spisovatelé mu dali nový důvod být hloupější a otravnější z té mizerné dvojice.

Když lékaři léčili jeho nemocné srdce, Marcus měl vizi. Když se vrátil, cítil se nesmrtelný. Posléze začal všem divákům tímto způsobem argumentovat, proč není potřeba sérii vzkřísit.

Stejně tak zápletka, která byla minule vystavěna jako laciná telenovela, mohla být znervózňující – podle toho, jak moc ji diváci mohli vnímat jako záměrnou hru s přehřátými emocemi a bláznivou rodinnou konstelací.

Mike Willa Smithe a Marcus Martina Lawrence se do dnešního Hollywoodu prostě nehodí. |. Foto: Frank Massey

Děj dává tentokrát o něco menší smysl a navíc jsou některé motivace postav hůře uchopitelné. Před odhalením záhady snad stačí poznamenat, že Mike a Marcus se omylem ocitají v roli pronásledovatelů, kteří se musí přiznat a odhalit korupci a spiknutí ve vlastních řadách. Plus řešení některých rodinných problémů.

Ale je tu i jiný pohled. Režiséři filmu Adil El Arbi a Bilal Farah se opět osvědčují jako mistři akce v různých ohledech. Ještě velkolepější a nápaditější než minule.

Filmaři přitom občas dokážou vytvořit momenty opravdové lidské interakce, které film udrží v chodu, i když scénář nabírá podivné obrátky.

Čtvrtý díl chce jednoznačně založit sérii, která se již nemusí spoléhat na tyto dva hrdiny. Koneckonců, z postavy, která byla ve druhém díle pouhým kolečkem, se objevují nové akční a komediální talenty, přičemž jeho jedinou rolí je utrpět psychickou újmu kvůli žertům, které na něj hrdinové hráli.

Nyní je z něj voják, který s bezvýraznou tváří zničí patnáctkrát převyšující sílu a se stejným výrazem beze slova vyžene hrdinu z tak posvátného místa v hierarchii mužnosti, jako je grilování.

Will Smith a Martin Lawrence hrají Mikea po boku Martina počtvrté. |. Foto: Frank Massey

Na každý takový punchline jsou dva nebo tři, které už tak dobře nefungují, ale jako vzrušující jízda Mizerovský okres stále nabízí fascinující podívanou.

V jedné akční scéně hrdina zlikviduje nepřítele v přesile ve stísněném pokoji bytu, je natočen v efektním stylu videoherních stříleček, jako je Counter-Strike, a ve druhém plánu jsou ostatní protagonisté na bezpečnostních monitorech Sledujte akci a co je nejdůležitější, celá emocionální a vypjatá situace je nastavena jako vtip.

Následuje výbušné hřiště doplněné obřím krokodýlem, řadou bizarních rekvizit a úhlednými záběry z dronu, které bez námahy přenesou nádherné exploze režiséra Michaela Baye na scénu.

Stačí to k důkazu, že rodina Yonezawů uhájila svou pozici „pod sluncem“? Těžko říct, protože i přes své roztomilé momenty a skvělou akci se čtvrtý díl marně snaží být chytřejší a modernější. Vlastně jen vyzdvihuje, jak se oba hrdinové nehodí do dnešního akčního Hollywoodu, který preferuje dramatičtější a temnější scény, nebo jiný typ komedie – a to i v kategorii takzvaně „nekorektní“.

Místo toho, aby přijal složitější vyprávění, Mizerův scénář se bezmocně toulá ve svých vlastních zvratech, zaplňuje děj mnoha postavami, ale ponechává prostor jen některým.

To je Novi Miserova v tom nejlepším, když se její přehnané a složité pohyby snoubí s přepáleným humorem. V tu chvíli se fotografie stala uznávanou „ódou na hloupost“. Diváci mohou s radostí přikývnout, když se například Marcus během přestřelky v nočním klubu pokusí sníst sladké, barevné bonbóny v super zpomaleném záběru, když se točí po místnosti, zatímco obří sklenice bonbónů je zasažena kulkou.

Pokud vám takové okamžiky stačí ke štěstí a nestydíte se za toho nevyzrálého kluka či holku, kteří ve vás stále dřímají, pak není důvod do kina nejít.