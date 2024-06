Recenze filmu iShorts: Léto na obzoru (Jiří Kejkula)

Foto ©Perfilm

načítání… načítání…

iShorts nám ve své poslední předprázdninové projekci nabízí tři téměř středometrážní filmy, které se sice na první pohled nemusí podobat, ale mají mnoho společného. Asi nejdůležitějšími konektory jsou cesta a hledání. Cesta sebeobjevování, hledání sebe sama, to jsou témata, která se podle mě v těchto třech filmech prolínají.

Premiéru má film Petera Pilipa Cooka „Osme’s Lair“, který od své premiéry rezonuje ve filmové komunitě. Vyhrál nebo byl nominován na několik cen a není znám jen díky svému tématu. Druhý film je ze slovensko-české koprodukce Oči plné písku režiséra Juraje Janiše. Jeho jméno možná není v Čechách tak známé. Je především reklamním režisérem a dělal reklamy pro Plzeň, Radegast, Kofolu nebo některé oblíbené reklamy T-mobile. Tento krátký film mohl být jedním z jeho prvních celovečerních filmů. Do třetice tu máme film „Mimo“ režiséra Piotra Jasińského, ale jeho název nás nesmí zmást, protože jako první příklad jde o inscenaci FAMU. Jasinski vytvořil několik úspěšných studentských her, včetně filmu Všechno je dobře, sériové brambory (2022), který získal řadu ocenění na mnoha filmových festivalech. To je docela dobrý základ, pojďme k recenzím.

Den 8

Na tuhle fotku jsem zvědavý, protože jak už jsem zmínil, hodně lidí na ní šílelo. Nemyslím si však, že prominentní téma náboženské sekty je hlavní náplní filmu. Vůbec se nedivím, že se film promítá v Cannes, protože vzhledem k politice, kterou festival posledních pár let prosazuje, není divu, že mají zájem o film, jehož hlavní postavou je dívka. Tento obrázek může být skutečně trochu předvídatelný, ale myslím, že je důležité, aby na něm bylo něco úplně jiného. Z mého pohledu je zde důležité to, co nám postavy neřeknou, co nám neukáže kamera. Z mého pohledu to zde funguje velmi dobře. Pilip Cook dokáže kráčet tenkou linií na hraně buď vytvořit geniální dílo, nebo ho učinit pro publikum nesrozumitelným. Myslím, že je to zde první případ. Dobře využívá divácké znalosti a neznalosti, říká nám přesně to, co nám říká o postavách a prostředí, a je to prostě krásné. Jediné, co mi vadilo, byla ruční kamera, která byla téměř všude, dokonce i na místech, kde jsem si myslel, že její rozmazané snímky kazí zážitek ze sledování. Stále však souhlasím, že jde o nadprůměrnou produkci.

Oči plné písku

Když na Akademickém náměstí spadla opona kina, cítil jsem se trochu nesvůj. Obvykle se to projevuje na autorově sebevědomí, že k vyprávění nepotřebuje více prostoru. Musím uznat, že se to sem perfektně hodí. Trochu mi vadily velmi jednoduché scény filmu, přesto je natočený tak efektně, že jeho banalita vlastně mizí. Střeleně se to divácky velmi líbí a v kombinaci s hlukem a barevným osvětlením je to skvělá podívaná. Jak jsem již psal, od tohoto filmu nečekejte hluboký dramatický příběh, ale skvěle zpracované drama z nočního města, kde se se zločinem můžete setkat téměř kdekoli. Přesto zde najdeme, zejména prostřednictvím výkonů hlavních postav, citlivou linku o dospívání a hledání sebe sama. Za mě tedy mírný nadprůměr.

Mimo

Myslím, že jeho anglický název – Bunk – je pro tento film vhodnější. Představa, že by natáčel citlivé bratrstvo v prvorepublikovém bunkru, mě opravdu nadchla a to nadšení mi vydrželo vlastně celý film. Zdá se, jako první představitel z FAMU, že z toho nic nevyplývá, že nezaujímá žádný postoj a že to vlastně nic neznamená. Myslím si však, že když se zamyslíme trochu nad rámec samotného děje, dojdeme k závěru, že jde o vynikající film. Zde nám autor říká přesně vše, co potřebujeme vědět, abychom si o jeho myšlenkách vytvořili vlastní názor. Jasiński stejně jako Pylypčuk nezaujímá stanovisko ke svému tématu, ale otevírá prostor pro reflexi a diskusi prostřednictvím podnětů, které nabízí. Myslím, že to je posláním kinematografie a umění. Technicky to bylo také velmi dobře zvládnuté a musím zmínit výkony hlavních postav, protože si myslím, že jsou nějakým kouzlem tohoto filmu. Inscenace FAMU je z mého pohledu opět nadprůměrná.

Celkově bych řekl, že tyto tři filmy do sebe velmi dobře zapadají a skvěle se doplňují. Pokud budete mít možnost některé z nich zhlédnout, určitě to udělejte. Myslím, že to za to stojí.