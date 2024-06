Komentář: Priscilla

Někdy se projekty zabývající se stejnou rolí sejdou během krátké doby. loňský počin Australský režisér to natočil se čtyřnásobným rozpočtem a se svou neuvěřitelně úžasnou kvalitou rozhodně patří mezi nejlepší filmy sezóny. Priscilla Je znatelně komornější a nevystupuje v něm Austin Butler, natož Tom Hanks. Cailee Spaeny nemusí soupeřit s Olivií DeJonge, což je pro ni dobré, protože ona v tomto případě Nemá skoro tolik místa. Samozřejmě je třeba zdůraznit, že původem byla samotná Priscilla Presley Film Ona sama se na tom přímo podílela, zejména jako výkonná producentka a autorka návrhu memoáru, z něhož tvůrci v čele s dcerou legendy světového filmu vycházeli.

Logicky začínáme tam, kde to všechno začalo. Konkrétně základna amerického letectva v západním Německu. Psal se rok 1959 a Priscille Beaulieu bylo pouhých 14 let. Nějakým záhadným zázrakem však upoutal pozornost o deset let staršího Elvise Presleyho, který se již vyšplhal na pozici obří trpasličí hvězdy, snadno si získá každou ženu, na kterou ukáže prstem. Na první pohled se velký věkový rozdíl nemusí zdát jako velký problém. Ve skutečnosti ani později se věkový rozdíl nestane velkým problémem. Bude to žárlit, ve skutečnosti, když chodíte se super celebritou, která miluje hudbu stejně jako on, můžete očekávat, že bude hodně chodit ven, bude mít své výstřednosti a bude se stýkat s jinými celebritami, včetně herečky Ann Margaret.





Baz Luhrmann se postavil na stranu Elvise, soustředil se spíše na svůj nerovný vztah s vykořisťovatelským plukovníkem Tomem Parkerem a chtěl především předvést mezihvězdný hudební talent, zatímco Sofia Coppola považovala Priscillu za ženu, která se musí podvolit, i když nechce. Protože i ona má svá vlastní přání a touhy, které musí odložit nebo dát na první místo, v závislosti na náladě jejího zaneprázdněného a pomalu anestetizovaného výběrčího. Byl jednou z největších ikon 20. století a jeho sídlo, Graceland, představuje skvělý nápad i dnes. Režisér nás ale občas jakoby zavádí do vztahu, jehož osobnosti jsou široké veřejnosti neznámé. Jako bychom jen sledovali dva mladé lidi, kteří chtějí být spolu, aby pak zjistili, že i když je svatba krásná, nemusí si říkat „ano“ navždy.

Všichni životopisci celebrit by se toho měli bát, protože to není dobré. Dá se přitom předpokládat tentokrát Chtěli být velmi věrní realitě nebo vzpomínce na Priscillu. Pro Ives také není dobré zpívat a hrát jen jednou. Jinak bychom museli žít bez jeho písní. Sofia Coppola tak znovu připomíná, že název jejího filmu je Priscilla, ne Elvis. Jedna scéna na koncertě proto vypadá docela zajímavě a jen dokazuje, že rozpočet nebyl nijak obří. Nicméně Mary Corleone z Kmotřička III práci, stejně jako ze svých herců a hereček dostává to nejlepší.





Co se týče Jacoba Elordiho, pokusil se a dokonce zní hodně jako Elvis, pokud jde o jeho hlas, ale zaplatil cenu za nezapomenutelný výkon: Austina Bartellatak Kurt Russell. Cailee Spaeny předvádí svou všestrannost tím nejlepším možným způsobem, Prisillu a jesse z občanská válka je v tom velký rozdíl. Společné mají snad jen to, že do jisté míry pozorujeme proměnu obou z dívek na ženy, i když tady Důležitější je, že jde většinou o narození dcery Lisy Marie. Nejen v tomto případě, nutno dodat, režisér (druhý štáb měl na starosti jeho bratr Roman a jeho otec pod jeho hlavičkou spoluzakládal americkou Peep Show Company) Film objevující se) někdy nemusí nutně odvádět pozornost od vyprávění.

Priscilla V podstatě typický „chick flick“, tedy film primárně zaměřený na ženy, tedy takový, který je natočený z ryze ženské perspektivy a zabývá se vztahy. Kvůli tomu nebyl prostor pro diskusi ani o tom, že se spolužáci ve škole snaží s Elvisem spřátelit, aby se s ní sblížili. Na celém snímku je nejpozoruhodnější, že všechny interiérové ​​scény bez výjimky vytvářejí působivě intimní atmosféru, která se nekoná téměř každý den. U nás vstoupila “Priscilla” do kin sedm měsíců po premiéře ve Spojených státech a téměř devět měsíců po světové premiéře v Benátkách (Elvisi Premiéra v Cannes). Čekání ale rozhodně nebylo marné.

