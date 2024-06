Max a Max kde žijí příšery nebo divoká zvířata |.

Foto © Warner Bros. Obrázky

Moc se mi líbí smyčka naslepo Aero. Dramaturgové nám většinou připravují zajímavá a neobvyklá díla, která mohou uspět na festivalech, ale propadnout v distribuci. Moje mysl však stále drží jejich včerejší volby. Jak již název tohoto článku napovídá, byl nám zaslán film uvedený v České republice s názvem Max a Max the Monster, ale v kinech jej najdete i pod anglickým názvem Where the Wild Live doslovným překladem.

I když se to po prvních minutách nezdá, tohle je dílo režiséra Spikea Jonzeho. Ano, ten samý Spike Jonze, který za ni získal Oscara za nejlepší scénář (2013), nebo producent filmu Skin Johna Markoviche (1999). Abychom získali úplný kontext, musíme si připomenout, že tato kniha vychází z knihy pro děti (přesněji snad pohádky), kterou poprvé vydal v roce 1963 americký autor a ilustrátor Maurice Sendak Abych to řekl na rovinu: „Where the Wild Things Are ” je kniha o více než 20 stranách, převážně s barevnými ilustracemi. Věci, které nelze vysvětlit obrázky, jsou řečeno několika slovy (celkem méně než 300 slov. Toto.) O tom nejsou komentáře. Sendak byl pravděpodobně napsán na oslavu dětských fantazií, protože vypráví příběh chlapce, který je poslán do postele bez večeře, načež se jeho pokoj promění v neznámý les, obývaný nějakou (v knize) docela roztomilou příšerou. Chlapec se stal jejich vládcem, ale po chvíli se mu stýskalo po domově a odplul z ostrova. Příšerám se to nelíbilo, ale nedalo se nic dělat. Sendak možná chtěl ztvárnit dětský fantazijní svět, kde se i malý chlapec mohl stát králem příšer. Problém je, že když chcete postavit smysluplnou zápletku, zabere to na dvaceti stranách, většinou obrázků, přes hodinu.

Než začnu s recenzí Jonesovy adaptace, nemohu nezmínit trochu českého vlivu. Je známo, že česká animace byla (a možná stále je) na velmi dobré úrovni, proto v totalitním Československu vznikaly animované filmy z amerických studií, například několik dílů seriálu Tom a Jerry nebo Tom a Jerry 》The první animovaná verze. V roce 1973 vznikla první animovaná verze tohoto příběhu pod původním názvem „Where the Wild Things Are“ v krátkém filmu „Praha“. Když se na to podíváte na YouTube, uvidíte, že animátoři v podstatě jen přesunuli původní ilustrace, ale i přes podivné hlasové herectví a hudbu si myslím, že jde o docela dobré řemeslo. Na rozdíl od moderní adaptace z roku 2009 má však film pouhých 6 minut, což odpovídá složitosti původní zápletky.

Ale když se snažíte vytvořit děj celovečerního filmu s rozpočtem kolem 90 milionů dolarů, nemůžete se spoléhat na to, že vás zachrání 20 stránek obrázků. Autor si proto musel pro příběh něco vymyslet. Na první pohled to vypadá dobře. Scenárista odvádí dobrou práci, když odhaluje relativně mnoho postav, jako je sestra a matka hlavního hrdiny, které nám ukazují své problémy, a je to jen klasický začátek průměrného hollywoodského filmu. Ale poté to všechno hodí za hlavu a téměř se nikdy nevrátí a my se přesuneme na tajemný ostrov, kde se chlapec Max setká s netvorem. Když jsem viděl původní ilustrace, věděl jsem, že je pro film bude těžké převést do reality, ale… no, nebudu lhát, tyhle CGI verze jsou prostě příšerné a prostě nechápu, jak někdo mohl dát něco takového Věci se vkládají do dětského filmu (kde hraje rodina Mumínků). Následně sledujeme dění na ostrově, zatímco film sleduje začátek a konec původní knihy. Zároveň se nám dostává hromady podivných událostí (které samozřejmě nejsou pro děj důležité) a Max ve své roli Krále vlastně úplně zničí komunitu monster, obrátí je proti sobě a na konci, když má čelit svému chování a napravit je, sbalí se a odejde. Když se ho zeptáte, kde je, připlave zpátky ke své matce, obejme ji a všechno se zase vrátí do normálu. V průběhu celého procesu jsem se v něm snažil najít nějaké informace. Originál se setkal s velkým ohlasem, takže jsme doufali, že to všechno bude dávat smysl a že fantasy svět má nějakou paralelu s tím naším, ale nic podobného jsem tam nenašel. Místo šťastného konce je to všechno zmar a ponura a s Maxem, jak je pryč, se zdá, že monstra upadla do těžké deprese, o které si nejsem jistý, že vychová dětské publikum správným směrem. Jediné, co se dá nazvat výchovou, je to, že Max nastupuje do filmu jako nevychovaný puberťák, který nezvažuje důsledky svých činů a ničí vše kolem sebe (psychicky i fyzicky). Příšery na ostrově to do jisté míry dělají, takže by se dalo říct, že mu nastavují zrcadlo a přimějí ho, aby si uvědomil, co by neměl dělat. Ale je mu to úplně jedno a pořád se chová, jako by měl bipolární poruchu.

Co bych měl říct na závěr? Opravdu nevím, komu je tento film určen. Jeho temný příběh a děsivé postavy možná nejsou moc pro děti. Ale ani pro dospělé ne, protože příběhově ani nemá moc co nabídnout. V mnoha případech není vůbec jasná motivace činů monster a vůbec jasné není ani jednání Maxe, maniodepresivního psychopata. Na rozdíl od knihy zde nevidím oslavu hravosti a fantazie, byť na vině. Když se pokusíte vymáčknout 100 minut příběhu z 20stránkové knihy, pravděpodobně se to stane…