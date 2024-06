Sofia Coppola a její Priscilla |. Filmová recenze (Jiří Kejkula)

Foto © Vienna Le

Sofia Coppola je ve filmovém průmyslu již poměrně známým jménem. Dědic slavné režisérské rodiny je oscarovým hercem za film “Ztraceno v překladu” (2003) a režisérem, který pro nás téměř každé tři roky od svého vstupu do filmového průmyslu připravuje film. Nedávno (letos) přišla s vlastní verzí příběhu o králi rokenrolu a jeho královně.

Takové trable tu máme od doby, kdy ve světových kinech zaznamenal obrovský úspěch film Bohemian Rhapsody z roku 2018, který vypráví životní příběh světové superstar Freddieho Mercuryho. Téměř každé studio a každý režisér zoufale touží po vlastním životopisném filmu, takže scénáristé hledají některé z nejkontroverznějších postav světového showbyznysu, aby vydělali co nejvíce peněz. Viděli jsme Eltona Johna (Rocketman, 2019), Elvise Presleyho (Elvis, 2022), Roberta Oppenheimera (Oppenheimer, 2023) nebo nyní Al Chystá se nová adaptace příběhu M. Winehouse (Back to Black, 2024) propuštěn. I když už byl natočen film o Elvisi Presleym (a dokonce posbíral nějaké nominace na Oscara pod režijním vedením slavného Baze Luhrmanna), Sofia Coppola se rozhodla natočit film, který se zaměří především na film jeho manželky Pri Sierry.

Na závěr bych tedy řekl, že jde o dobře odvedenou práci a stojí za vaši pozornost pouze v případě, že vás tato životopisná dramata zajímají a baví. Protože jinak se asi nedá říct, že by byl film jinak dobrý. Získáte pouze bulvární tisk, drama a krásnou kinematografii, kterou očekáváte a možná dokonce chcete.

PS: Teď jen poznámka na okraj nesouvisející s recenzí: Měl jsem to štěstí, že jsem viděl 35mm verzi tohoto filmu, ačkoli jsem o ní až do začátku promítání nevěděl. Normálně bych ke hvězdě přidal půl hvězdičky, ale tato kopie ukazuje, že stroj několikrát prošel a ve světlých oblastech to vypadá, že běží s nižší snímkovou frekvencí, jak můžete vidět Obraz bliká. Doufám tedy, že jde jen o dočasné nepohodlí, jelikož projekce 35s obecně vypadají krásně a mohu vám jen doporučit jejich návštěvu.