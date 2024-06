Recenze: “Saint-Omer” je zdlouhavé talk drama s příliš mnoha detaily

Když předmět přesahuje formu.

To byl jediný způsob, jak “Saint Omer” uspěl na filmovém festivalu v Benátkách a francouzských cenách César. I přes dvě hodiny stopáže je víceméně nezáživná a dlouhá. Samotné téma má ale hloubku a snaží se publiku předat určité poselství. Bohužel to však nestačí k tomu, aby byla celá podívaná o něco zajímavější. Hlavním problémem je statický děj a fakt, že režisérka a spoluscenáristka Alice Diop (která na scénáři pracovala s dalšími dvěma kolegy) zachází do zbytečných detailů, které vyprávění nikam neposouvají, ba naopak. mohou vyprávění ještě více zpomalit.

Hlavními tématy příběhu jsou křivdy a osobní příběhy různých komunit imigrantů žijících na předměstí Paříže. Zde se Diop inspiroval zprávou publikovanou v roce 2013 ve sloupku v Chernakronika. Mladá žena poté údajně opustila svou 15měsíční dceru na pláži v severní Francii a nechala ji svému osudu. Ve filmu sledujeme její proces očima hlavního hrdiny Rámy, mladého spisovatele pracujícího na současném převyprávění medejského mýtu. Sama Rama byla těhotná a její rodinná anamnéza byla velmi podobná anamnéze obžalované. Takže jak Lamarr sleduje životní příběh obžalovaného Lawrence Cokea, postupně objevuje paralely se svým vlastním životem.

Ve svém celovečerním debutu se tedy Diop snaží prostřednictvím osudu dvou žen vyvolat trauma rasismu a emocionální manipulace, které mohou zůstat samozřejmé, ale stále nás mohou zákeřně a nenávratně zničit.Ve svém celovečerním debutu se tedy Diop snaží prostřednictvím osudu dvou žen vyvolat trauma rasismu a emocionální manipulace, které mohou zůstat samozřejmé, ale stále nás mohou zákeřně a nenávratně zničit. Ale bohužel to nemělo velký úspěch. Aby byl svatý Omer alespoň trochu zajímavý, potřebuje více energie.

Tento příběh má ve skutečnosti malý dopad a dynamiku, a proto nedokáže přitáhnout pozornost. Je to škoda, protože kdyby bylo téma podáno trochu jinak, stálo by to za to. Přesto je nezáživný příběh plný soudních dialogů matoucí a nezáživný. Zápletka je v zásadě rozdělena na dvě části: upovídané drama ze soudní síně plné žargonu a suché, statické, přehnaně na detaily orientované vyprávění. Ve skutečnosti nepotřebujeme vidět každý náznak Rámových emocí nebo dlouhé záběry lidí sedících v publiku během procesu a neživé tváře soudce a právníků.

Díky tomu získáme fádní obraz, kterému bohužel nepomáhá ani herecké obsazení. Jsou stejně bez života a bez jakýchkoli emocí. Kajje Kagame se snaží a hraje konzistentně. Chybí jí však trochu energie, díky které by se dostala ke svým motivacím, abychom mohli lépe porozumět jejímu jednání. Zbytek obsazení příliš nezáří a je přes veškerou snahu spíše nudný.

Celkově vzato je Saint-Omer zvláštní podívaná postrádající jakoukoli vitalitu. Dvouhodinové vyprávění nemá téměř žádný děj, vleče se, a proto zůstává bez povšimnutí. Přestože se jedná o poměrně silný námět, trochu dynamičtější podání by mohlo pomoci, zejména co se týče soudního dramatu, které zde zcela chybí. Celá ta rasová polemika by možná také stála za to, kdyby ji tvůrci podali jasněji a srozumitelněji. Bohužel však film po většinu svého běhu působí letargicky, stejně jako všechny herecké výkony a herci, kteří se zjevně nudí stejně jako diváci. Pokud čekáte alespoň nějaké vyřešení soudního sporu, budete jen zklamáni.

