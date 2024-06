Recenze filmu Tolkien: The Legendary Biography of the Lord of the Rings (Andrea Bartowska)

Foto © Fox Searchlight Pictures

Film Tolkien, jak už název sám napovídá, je životopisným dramatem o legendárním autorovi JRR Tolkienovi, dávno předtím, než se stal slavným a uznávaným autorem.

Celý příběh začíná v době, kdy JRR Tolkien a jeho bratr Hilary byli dětmi, vychovali je ovdovělá matka, která své syny podporovala, i když neměla dost peněz na podporu jejich vzdělání. jejich životy, vyprávění příběhů plných fantazie, vzrušujících dobrodružství a různých tajemství.

Zoufalá matka nakonec našla pomoc u místního kněze otce Francise, který je nastěhoval do malého bytu v Birminghamu. Vymyšlené štěstí však netrvalo dlouho, protože Tolkienova matka brzy nato zemřela na nemoc.

Chlapci byli opět v péči otce Francise, kterému se podařilo najít laskavou a bohatou ženu ochotnou postarat se o budoucnost obou chlapců. Zajistí jim vše potřebné, od bydlení a stravy až po možnost řádně pokračovat ve studiu.

Prostřednictvím setkání s touto ctihodnou ženou se Tolkien setkal s její okouzlující chráněnkou Edith Brattovou, která nejen krásně hrála na klavír, ale také probudila lásku v Tolkienově srdci. I když jsou teď jen přátelé, čas ukáže, zda jsou pro sebe vhodní….

Během studia jsme byli tiše svědky toho, jak Tolkien nejen postupně dospívá, ale také objevuje velkou vášeň a talent pro jazyk a schopnost vytvářet si svůj vlastní „pohádkový“ jazyk.

Navíc si našel nové přátele mezi svými vrstevníky, se kterými založil vlastní klub TCBS (Tea Club a Barrovinská společnost), který se v průběhu let rozrostl o další doplňující se umělce.

Tolkien obklopený svými spolužáky objevil nejen pevná přátelství, ale také odvahu a nezlomné odhodlání a díky Edith potkal i svou první lásku. Zpočátku byl jejich vztah nežádoucí, a přestože se na pár let odcizili, nakonec se dali znovu dohromady, o pár let později se vzali a stali se šťastnými rodiči čtyř malých dětí.

Do té doby však Tolkien ještě dokázal upoutat pozornost profesora Josepha Wrighta a jeho osud byl nejvíce zamotaný v první světové válce, kdy nejen Tolkien, ale i jeho přátelé museli vstoupit do armády Na frontě ne každý Od nynějška se mohou bezpečně vrátit. Někteří lidé si naopak budou tyto hrůzy války pamatovat do konce života.

Tolkien je životopisný příběh o nelehkém životě autora nejslavnějších knih Hobit a Pán prstenů a děj probíhá potichu bez větších zvratů. D

Prostřednictvím tohoto filmu máme možnost porozumět jeho životu, jeho láskám, ztrátám jeho nejbližších, ale i osobním událostem a zážitkům, hrůzám války, které se odrážejí v jeho největších a nejslavnějších dílech.

Film je dobře natočený a tvůrci se snažili vyzdvihnout důležité momenty v Tolkienově životě, které ovlivnily jeho další tvorbu a položily základ tak skvělému dílu. Jeho fanoušci si rozhodně najdou to své, i když jde spíše o jeho životopis, není tam žádná velká akce ani napětí, ale spíš oddechovka.

Tolkien je prostě film, který nikoho neurazí a na tuhle oddychovku se rád podívám, až budu mít čas.

