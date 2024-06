Filmová recenze Les Misérables: Život a smrt (Tom Bevell)

Mizerov IV

Policisté Mike Lowery (Will Smith) a Marcus Burnett (Martin Lawrence) jsou postaveni před úkol, který si nedokázali představit ani v nejdivočejších snech. Jejich nedávno zesnulý šéf, kapitán Conrad Howard (hraje ho Joe Pantoliano), byl obviněn z dlouhodobé spolupráce s drogovými kartely. Mike a Marcus mají pochopitelně na celý případ odlišné názory a jsou odhodláni za každou cenu očistit jméno svého kapitána. Netuší však, že brzy budou muset zákon sami obcházet…

Původní “Les Misérables” byl filmovým debutem komerčního režiséra Michaela Baye, Will Smith se stal filmovou hvězdou v roce 1995 a Martin Lawrence nikdy neměl to štěstí hrát přínosnější roli. Les Misérables II z roku 2003 bylo v mnoha kruzích kontroverzním pokračováním, které mohlo nabídnout víc než jen exploze a akci, přičemž Bay později přidal několik bláznivých nápadů, které se celkově zdály přehnané. V případě Les Misérables 3 mi to chvíli připadalo jako pokračování, které se nikdy nestane. Ostatně se jim to povedlo v roce 2020, kdy pouze Baye vystřídala režijní dvojice Adil El Arbi a Bilall Fallah a v mnoha ohledech byl Návrat po mnoha letech jedním z posledních velkých hitů Hollywoodu před pandemií COVID-19. Uběhlo ještě pár let a Will Smith se kromě kontroverze s maskami dočkal prvního Oscara a čtyři roky po třetím filmu přišel film čtvrtý. Režisérské duo Adil a Pilar je zpět, spolu s řadou minulých známých, v neposlední řadě ikonické duo dvou podprahových dětských policistů. Stojí titulní Mizerov i napočtvrté stále za to?

Jako by se Adil a Bilall po svém minulém slastném úspěchu rozhodli, že si musí vyrobit vlastní Mizery II. Aby se to celé obohatilo, musí to být více přepálené a frenetické, občas přijít s nápady, které by asi nikoho z tvůrčího týmu série Furious nenapadly. Přesto Adil a Bilal na audiovizuální kreativitě nešetřili a jak se dalo očekávat, pokud jde o tuto událost, je to pohled na věc. Úhly kamery, vítězná pozice kamery, také nakonec ukazují stejnou energii jako Michael Bay ve své nejlepší podobě. I tentokrát je vlastně snadné uvěřit, že Michael Bay je zpět (a ani tentokrát si ho diváci nenechají ujít). Osobní oblouk, který hrál tak důležitou roli ve třetí zkoušce (nejen vyvolání Smrtonosné zbraně 4), je však ve čtvrté méně k zamyšlení. Divoce zkroucené sázky předchozího filmu jsou zpět, ale nedá se říct, že je potřeba na to tolik spoléhat. Přinejmenším potěší fakt, že se jí podaří začlenit kapitána Howarda do děje a dokazuje, jak důležitý je kapitán pro životy ústřední dvojice. Joe Pantoliano nezklame ani v duchovních rolích.

Děj “Les Misérables 4” má nejen výraznou souvislost s předchozí hrou, ale do jisté míry má i určitou souvislost s “Les Misérables 2”. Dokáže pobavit návrat některých starých známých a Reggie v podání Dennise Greena se od brutálního úvodu v Misery II najednou dostává víc než jen formou vykoupení. Nicméně stejně jako v Mizery III nezáleželo na tom, že se věk ústředního hrdiny nezměnil, i v Mizery IV jejich hra začne“Ještě nejsme staří“Trochu škubavé. Navíc Martin Lawrence jako Marcus Burnett bude kvůli svým novým liniím nejotravnější z celé série. Hrát Burnt Bay v esoterické rovině je možná až moc Nejsou tu žádné sexuálně aktivní krysy tentokrát, ale zapojení velkého aligátora stále vede k docela vtipným věcem, i když je to ve své konečné podobě tak směšné, možná až příliš.

Eric Dane se úspěšně prokazuje jako efektivní a v mnoha ohledech mrazivý padouch a parchantský zabiják v podání Jacoba Scipia vidí určitou formu vykoupení Will Smith při vší své tvrdé práci stále platí za módnější styl i ve stáří. . Tím neříkám, že linka, která těží ze snahy o smíření s vlastním synem, slouží jaksi jako komparz (s tou linkou se trojka asi popasovala nejlépe), ale není to totéž jako existenciální řeč Martina Lawrence Než, tohle určitě oscarové drama. Chemie mezi oběma stále funguje a svým způsobem stále slouží jako jedinečný jin a jang. Martin Lawrence stále neměl moc štěstí na role mimo tuto sérii, zřejmě i proto si roli stále dokáže viditelně užívat. I když někdy tato tolerance není tak snadná.

Kouzlo nostalgického návratu se ve čtvrtém filmu rázem vytrácí, ale i tak občas dokáže evokovat devadesátkovou akci. Les Miserables 4 jako takoví jsou připomínkou nejlepších momentů nejlepších akčních filmů a byla by škoda, že za pár let bude těchto filmů natočeno mnohem méně. Konec je uspokojivý, ale někdy je těžké ho dosáhnout. Přitom, jak tomu bylo u Mizerů II, ty zastaralé nápady nestačí k tomu, aby byl konec smysluplnější. I Ray Charles by se v budoucnu mohl dočkat zvratu, na druhou stranu je to stále starý dobrý Mizes, a pokud by to mohla být labutí píseň série, nebyl by to vlastně špatný rozchod. Jakmile získáte určitý odstup, jakákoli předchozí možnost se může stát atraktivnější.

Ani sázka na to, že se spousta známých tváří vrátí, tak úplně nefunguje, většina z nich je do jisté míry v přesile (pro každého je nemožné mít svůj Reggieho moment) a nové postavy zkrátka nedokážou udělat hluboký dojem. Mizerov IV je tedy svým způsobem pěkný přírůstek, ale dost možná jde o nejvýraznější díl celé série. Adil & Bilall však budou i nadále vzdávat hold některým z nejlepších současných hollywoodských řemeslníků a filmy, jako je chystaný Policajt v Beverly Hills 4, jistě potěší měsíc podobné kvality. Mizelov IV možná není tím nejlepším dárkem pro fanoušky série, ale lze snadno předvídat, že většina z nich bude alespoň maximálně spokojená. Pokud však v příštích letech vyjde Mizery V, možná by neškodilo jít po vzoru třetího filmu a vlít sérii novou krev…

Verdikt: 70 %