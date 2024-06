Vzor (2023)

Do kin se chystá poměrně nenápadná koprodukce s českými charakteristikami. Tento primárně slovinský snímek byl natočen českým kameramanským štábem v čele s Janem Šusterem, který v minulosti natočil Jana Palacha, Promceno nebo Jacques Husband Ghoul“ a další filmy. Pro Nejce Gazvodu, který je v rodném Slovinsku známý především jako divadelní herec, jde o třetí režijní celovečerní film. Příznivcům festivalové a klubové image má však jeho Vzor rozhodně co nabídnout.

Sledujeme Maju, psycholožku středního věku, která se po rozvodu stěhuje z Lublaně do malého města se svým čtrnáctiletým synem Janem. Oba tam nastoupili na základní školu – ona dělnice, on student. Připojili se však pouze virtuálně, několik měsíců se nemohli vidět s kolegy nebo spolužáky kvůli uzavření škol, takže do kolektivu začali pronikat až na konci školního roku. A přizpůsobení nebylo snadné ani pro jednoho z nich.

Mahar bojuje s vnitřním démonem, což se začíná projevovat napjatými setkáními se zaměstnanci a některými kolegy. Šťastnou ji neudělala ani její veselá a laskavá sestra, která Maje nepřímo připomínala, kolik životních rozhodnutí učinila. Vlastní životní úroveň hrdinky je navíc poměrně vysoká, a tak je pro ni těžké přijmout nutnost snižovat své standardy, ať už jde o bydlení, pracovní zázemí nebo milostné vztahy.

Jane se na druhou stranu chová jako úplně normální puberťačka. Hraje na housle, což dělal pod svým dříve rozhodně autokratickým, nyní do značné míry nepřítomným otcem. Bez tolik potřebného vzoru se chlapec stává výstředním sousedem ve chvílích téměř magické reality, někdy vyzařující trapnost a nepatřičnost, ale někdy hrozivý a nebezpečný.

Jádro Janových problémů však bylo s třídním kolektivem, z nichž někteří se pustili do „sluníčkové“ šikany. To z něj dělá aktuálně nejnižšího spolužáka, na konci třídy, a kdokoli ho může šikanovat. Jane, nová v cizím prostředí, soupeří o nepříjemnou pozici s nepolapitelným a ve špatném zdravotním stavu Jacoba, který se také nedávno pokusil o sebevraždu, zatímco se o něj stará Maya.

Skutečnost, že tato práce probíhá uprostřed vlny pandemie COVID-19, dodává předpokladu aktuální rozměr. Všichni si pamatujeme éru masek, uzavřených institucí a hlavně nedostatku lidského kontaktu, který vedl k tragickým následkům. Ghazwoldovu filmu se daří budovat napětí, protože se ukazuje, že současná situace je pro většinu zúčastněných neudržitelná. Olej do ohně přilil, když sousedé řekli, že hněv zvítězil nad strachem. V poslední třetině je však příliš ostrých odboček a některé charakterové změny působí nedostatečně dynamicky, naopak smysl teze je cítit už od konce.

To je výrazný kontrast k velké části předchozí epizody, z nichž nejzajímavější je nejednoznačnost zla. Gazvoda názorně kreslí tenkou hranici mezi normálním společenským hraním, nevyhnutelným hledáním týmových rolí a skutečnou šikanou. Nepřátelství se generuje nikoli mezi tyranem a šikanovaným, ale mezi těmi „dole“, pro které je získání výhodnější pozice ve skupině otázkou přežití.

Takže i když má film mnoho společného s klasickými televizními seriály o šikaně, jako jsou Fall Out, The Evil Dead a nově i Beauty, většina záběrů těží z jemnosti a ambivalence, což příběhu dodává na důvěryhodnosti. Tento jízlivý závěr se z pochopitelných důvodů pokouší vrazit do tváře citlivému obrazu, ale poněkud opomíjí jeho ústřední téma – totiž důležitost vzorů, nutnost vzhlížet k někomu a následovat příklad svých starších/lidí organizovat tvoje chování.