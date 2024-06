Resistance, Béton Brut: brutalismus a autenticita v prosperujícím Teatro Flora

Surový beton. Foto: Christine Mies.







O práci polských choreografů Maciej Kuzminski Vlast každou minutu O válečných zkušenostech se psalo v Tanečních zprávách (zde). S válečnou zkušeností souvisí i jeho druhé dílo hnutí odporu Vystavoval na festivalech (vytvořil celkem pět děl o válce od ruské invaze na Ukrajinu).





Ukrajinský mladý tanečník Dalia Koval Na jevišti noste ležérní oblečení. Nejprve se převlékla do dlouhé vyšívané sukně a tradičního ukrajinského náhrdelníku a odhalila svá ňadra. Jak se dozvídáme z voiceoveru, který doprovází její dojemné vyprávění, její nahota symbolizuje poctivost, otevřenost a sílu tváří v tvář zničující válce. Projev Kovalové je velmi silný, vypráví svůj skutečný zážitek, bez jakékoli stylizace, její tělo je vypravěčem její duše.





V dílech samotného prostoru a těla lze snadno vyčíst smutek z nuceného útěku do cizí země, ale také neuvěřitelnou sílu a vůli vzdorovat a přežít. Ve třináctiminutovém sólu se mu podařilo přenést bolest a bezmoc i náznak naděje, kterou viděl v síle tance a ukrajinské komunity na Tenerife, kde nyní žije a tančí. Nedivím se, že Daria Koval s tímto představením získala několik cen diváků a na festivalu ve Frankfurtu nad Mohanem získala za svůj taneční výkon i Cenu poroty.





Váha různých postav tlačila na diváky v inscenaci celkový cement rakouská taneční skupina hladový žralok, se od roku 2011 snaží prosadit hip-hopový styl v divadelním prostředí. pracovní celkový cement Bylo zvoleno téma brutalistické architektury. Výběr témat není náhodný, původ městský/pouliční tanec Je úzce spojena s betonovou výstavbou obytných oblastí. Brutalismus a hip-hop také vždy vyvolávaly a vyvolávaly diskuse, často kontroverze kvůli jejich samotné existenci. Navíc obě disciplíny mají úzkou vazbu na materiály a určitě toho bude více společného.





Dá se říci, že hlavním hrdinou díla je domíchávač betonu, což samo o sobě implikuje nevšední zážitek. Nejprve stála na jevišti, ale postupně byla přivedena do hry. Nevšední zážitky přineslo i míchání betonu přímo na pódiu a vkládání opotřebovaných bot do betonem vyplněného bednění. Zatímco tiše řvou v ústraní, nastal čas použít tuto bizarní rekvizitu.





Na tmavém pódiu se pomalu probouzejí čtyři tanečníci. Jejich těla jsou stavební materiály, postupně do sebe zapadají a vlastní vahou spolu splývají, pohybují se v prostoru a vytvářejí tělesné struktury. Oblíbený tvar je čtvercový. Buď ho tvarují svými těly, nebo kolem něj chodí a svými těly budují hranaté struktury. Všude vířil prach a kouř a umělci se z něj plazili a vytvářeli náročnou pouliční scénu.





V celé choreografii jsou slyšet zvuky brutalismu. Zvuky doprovázející pohyby zkušených tanečníků mohou být někdy bolestivé. Rozhodně to nejsou žádné náhodné tóny, ale většinou řezání betonu, skládání těžkých bloků na sebe, posouvání panelů, bourání nebo rozebírání. I osvětlení je navrženo tak, aby působilo těžkým, ponurým dojmem. Trochu zedníka a trochu streetwearu jsou další promyšlenou součástí kompaktní a kvalitně zpracované kolekce. Tanečnice je celkový cement Vytvořili si také vlastní znakový jazyk a gesta, která měla význam a doplňovala osobní výpovědi jejich těla. Představují bystrost, sílu a odhodlání.





Konečně je řada na interpretovi, aby si nazul boty ztvrdlé betonem a prošel se po pódiu. Navíc jejich dlouhé, jemné a odhalené nohy vypadají tvrději. Hluk, který při chůzi vydával, způsobil příchod velkého stáda slonů. Naprostý vrchol však diváky ještě čeká. Interpreti s vlastní pomocí zvedli štěrkem vysypanou míchačku ke stropu, zatímco si s ní dlouhovlasá herečka hrála. Míchadlo doslova létá vzduchem a tanečníci před ním dovedně uhýbají, věší se na něj a různě postávají. Někteří novocirkusáci mohou tak zajímavý objekt závidět.





celkový cement Dalo by se to nazvat jedním z vrcholů letošní činohry taneční sekce, ne-li celého festivalu. Nejenže skvěle interpretuje téma svobody založené na tanci —— hip-hop Přeci jen je to jeden z nejméně volných tanečních stylů, ale je to také perfektně zpracovaný kousek, se skvělým obsazením a promyšlenou celkovou koncepcí. Je zřejmé, že této práci předcházel poctivý výzkum, jehož nálezy byly vepsány do původního těla velkého objektu. Hungry Shark rozhodně stojí za zhlédnutí.







Psáno na festivalu Divadelní Flora v Olomouci 13.-14.5.2024.





hnutí odporu

Maciej Kuzminski a Dalia Koval

Choreografie, hudba mix, divadlo, film, světelný design: Maciej Kuźmiński

Hudba: Max Richter

Video, fotografie, grafika: Aleksander Joachimiak

Výkon, kostýmní návrh a spolupráce na choreografii: Daria Koval







celkový cement



hladový žralok

Námět, koncept, umělecké vedení, choreografie: Valentin Alfery

Živý zvuk, složení: Manuel Riegler

Divadelní ředitel, asistent choreografa Marco Payer

Produkce, výtvarná konzultace, dabing: Dušana Baltić

Produkční asistence: Maira Darja Horvath, Laura Graciela Saiz, Max Rosenberger

Světelný design: Valentin Alfery

Kostýmy: Kreineckers / Anna & Magdalena Kreinecker

Fotografie: Jelena Janković, Christine Miess, Kilian Kovacs (obálka)

Výkonnostní a pohybová studia: Elena Bartosch, Timo Bouter, Alexander Tesch, Maëva Abdelhafid













