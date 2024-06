Recenze: Film Garfield je roztomilý kreslený film pro všechny věkové kategorie, ale postrádá motivaci

Už je zase pondělí?

To říká zrzavý kocour Garfield, když ho uprostřed noci přepadnou dva hraví psi a on se spolu se svým psím společníkem Odiem ocitá v nečekaném a nechtěném dobrodružství. A všechno to dopadá na Garfieldova otce Vica, který opustil Garfielda, když byl kotě. Nyní je nucen splatit dluh své bývalé kočičí společnici Jinx a Garfield a Odie mu musí pomoci. To je však obtížné, protože náš hrdina chová zášť vůči svému odcizenému otci. Jaká je ale realita? Jak budou spolupracovat, aby zvládli největší mlékárenský loupež století, když se nemohou na ničem dohodnout? Co chudák Jon, dva jeho mazlíčci náhle zmizeli?

Tak je animovaný Garfield představen ve filmu, nové filmové adaptaci oblíbené komiksové série Jima Davise. Animovaná verze Garfielda mu sluší více než hraná verze na několika stránkách. Příběh, i když je místy dost předvídatelný a naivní (ale je to film pro děti, tak mu to promineme), je zábavný a víceméně neurážlivý. Ano, Garfieldovo chování je místy trochu přehnaně karikované, ale do značné míry odpovídá postavě z knihy.

Samotný námět působí klasicky komicky.Samotný děj má klasický komediální nádech, Garfield (nebo v tomto případě Odie) často opouští domov a vydává se za dobrodružstvím na celou stránku, zatímco jeho majitel Jon může omdlít, aby našel svého „ztraceného“ mazlíčka. Během toho všichni zažili různé deviantní chování.

Humorem zde tvůrci opravdu nešetří, někdy je na místě, někdy o něco méně. Například dva psí společníci hlavního záporáka všechny pobaví a na závěr dodají překvapení. Sama padoucha však působí poněkud suchopárně a neohroženě a její činy, od různých změn nálad až po její motivace, jsou velmi klišé.

Nejpovedenější je zde ale bezesporu animace. Měla velký úspěch, hlavně co se kůží jednotlivých zvířat týče. Garfield doslova přechází ze své komiksové černobílé 2D podoby do barevné 3D adaptace, upgrade z jeho animované show Garfield and Friends.

Co se týče hlasového herectví, obecně odvádějí solidní práci. V originále se o hlasy hlavních postav starali Chris Pratt, Samuel L. Jackson, Hannah Waddingham, Ving Rhames, Nicholas Hoult, Cecily Strong nebo Brett Gold Herci jako Stan. V české verzi se hlasů bravurně zhostili mimo jiné Michal Holán, Miroslav Táborský, Marek Lambora, Petr Rychlý, Vanda Hybnerová, Matěj Ruppert, Pavel Liška, Sharlota nebo Iva Pazderková.

Sečteno a podtrženo, Garfield ve filmu je poměrně povedenou animací, nikterak neurážlivou, ale ani přehnaně vzrušující. Určitě se jedná o jednu z lepších adaptací oblíbeného stejnojmenného komiksu, ale chybí mu smysl pro spád. Příběh nenudí a nabízí spoustu dobrého smíchu, ale zároveň je také velmi předvídatelný a nenabízí nic inovativního. Mladší diváky a fanoušky rusovlasé kočky však určitě potěší. Příjemným bonusem jsou zábavné potitulkové scény.

S tak roztomilým koťátkem nemůžete udělat chybu.

(Foto: Alcon Entertainment)

Jaký otec takový syn.

(Foto: Alcon Entertainment)

Na toho Jona nikdy nezapomenu!

(Foto: Alcon Entertainment)