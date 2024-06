Poslední zastávka v okrese Yuma: Jim Cummings ve filmu Slow-Slow Arizona Crime Thriller Film Review (Jason Pirodsky)

Foto © Místní Boogeyman Productions

Dva bankovní lupiči drží venkovskou arizonskou krčmu a jejího jediného zákazníka v The Last Stop v okrese Yuma, nádherně zpracovaném kriminálním dramatu, které je nyní k dispozici na celosvětových platformách videa na vyžádání. Silné herecké obsazení pomáhá tomuto napínavému thrilleru posouvat napětí k bodu zlomu, než propukne násilí.

V “Last Stop in Yuma County,” nezaměňovat se stejnojmennými “Yuba County Breaking News” hraje Jim Cummings skromného prodavače nožů, který cestuje do Karlových Varů, aby oslavil narozeniny své dcery. Když však zastavil natankovat na odlehlé čerpací stanici uprostřed arizonské pouště, číšník Vernon (Faison Love) mu řekl, že náklaďák s plynem má dnes zpoždění a další čerpací stanice je 100 mil daleko.

Prodavač nožů se stáhne do vedlejšího bistra a naváže vztah s přátelskou hostitelkou Charlotte (Joceline Donahue), ke které se později připojí několik dalších, kteří chtějí zabít čas čekáním na benzín. Ale podělaný Travis (Nicholas Logan) a pohodový zákazník Beau (Richard Blake) nejdou jen tak kolem: Vykradli nedalekou banku a jsou na útěku.

Poté, co v rádiu zaslechl popis Pinto Bandits, prodejce nožů brzy odhalil jejich identitu a tiše upozornil Charlotte. Brzy však bude litovat, že tak neučinil, protože Bo brzy pochopí jejich uvažování a přiměje je do situace rukojmí, zatímco on a jeho partner čekají na náklaďák s plynem…nebo něco, co mohou ukrást jakékoli vozidlo.

Zpočátku to bylo docela snadné, ale bylo to stále obtížnější, jak se hospoda zaplnila více zákazníky, kteří během dne hledali benzín. Patří mezi ně starší pár (Gene Jones a Robin Bartlett), mladí Bonnie a Clyde (Ryan Masson a Sierra McCormick), místní zástupce šerifa (Connor Paul), Je tu dokonce i šerif (Michael Abbott Jr.), který je náhodou Charlottin manžel.

Herecké obsazení “Poslední zastávka v okrese Yuma” je plné známých tváří, z nichž každá má co dělat, aby zlepšila téměř zcela jednorozměrnou osobnost postav. Ale to je v pořádku pro tento typ filmu, který musí vytvořit různé postavy v omezeném množství času promítání a přitom nechat děj řídit vyprávění.

Obzvláště efektivní z nich jsou Blake (Mandy a naposledy The Strangers: Chapter 1), který hraje obzvláště hrozivého zabijáka, a Jones (kterého sdílel s Javierem Bardemem ve filmu Žádná země pro staré muže) V nezapomenutelné scéně, nedávno viděné v The Killer (Martin Scorsese), Hanazuki, zde ztvárňuje starého muže, který nevnímá stupňující se napětí kolem sebe.

Jedna stížnost: Vzhledem k tomu, jak málo se o těchto postavách ví, pozdní scény, ve kterých se dělají těžká rozhodnutí a překračují morální hranice, nefungují tak dobře, jako když se o těchto lidech dozvídáme více nebo nám na nich záleží. Nicméně „Last Stop in Yuma County“ je strhující od začátku až do svého ohnivého konce a nikdy vás neomrzí jeho epická délka.

Přestože je „Last Stop in Yuma County“ debutem spisovatelky a režisérky Frances Galoppi, rozhodně se dá přirovnat k hollywoodským trhákům. Navzdory některým zádrhelům ve scénáři Galloppi nikdy neotálí dostatečně dlouho, aby rozptýlil napětí, které během vyprávění pečlivě budoval.

„Last Stop in Yuma County“ není tak beznadějné, jak by jeho noirový tón mohl naznačovat, a často září hořkým, křivým smyslem pro humor. Evokuje pocit z dřívějších filmů Joela a Ethana Coenových (“Bloody Simple”) nebo Sama Raimiho (“Crime Wave” nebo, lépe řečeno, zejména v závěrečných scénách “A Simple Plan”). Není tedy žádným překvapením, že Galoppi byl využit k režii nového filmu Evil Dead.

Tento článek původně napsal Jason Pirodsky pro Prague Report a do češtiny jej přeložil Jiří Borový