Foto © Jan Horník/Falcon

had(Matný Hardeck) měl v životě problémy a projekt pro mládež byl jeho jedinou zárukou. Práci v továrně bral jako samozřejmost. Navíc měl často problémy kvůli svému drogově závislému bratrovi (Christopher Haddock), a mají problémy s kontaktem s realitou. Zatím však všechny jeho plány na zlepšení situace ztroskotaly. Nyní se ale Uzovkův bývalý spolužák vrátil do města a on má konečně šanci toto místo opustit. Ale i tak je tu problém…

Hned na začátku musím přiznat, že je to velmi překvapivá věc. Jana Prušnovského Znovu a znovu prokázal, že je velmi schopný držet zrcadlo určitým sociálním skupinám a přesvědčivě tak prodává realitu, do které mnozí z nás patří. V rámci svého nového komplexního úsilí se mu v tomto ohledu daří.

Skvěle natočený film, který nevyžaduje srovnání s českými rivaly, tomu se Prusinovský mnohokrát vymykal a i zde dokazuje, že když se chce a nesází na jistoty, dá se natočit všechno. Cobra a Uzovský Jako jedno z mála domácích děl je totiž nekontroverzní i ve srovnání se zahraniční tvorbou. Skvěle natočené, s několika opravdu úžasnými momenty, skvělými hereckými výkony a okouzlujícím psaním. Film se kvůli tomu nezačne zpomalovat ani po dvou hodinách a nebýt malého vypravěčského zhroucení na konci, není mu co vytknout, celkově jde o kus vynikající filmařské tvorby, která je poutavá. .

Své má samozřejmě i obsazení pořadu a snad ani jeden špatný výkon. Týká se to především střední dvojice bratrů, kde Matný Hardeck I když dostal více prostoru, film ukradl jako herec Christopher Haddock Ideální pro nestabilní smažená jídla. O to překvapivější je, že toho herce nemám tolik rád, jeho herectví mi takříkajíc vadí, ale tady je jeho výkon naprosto nečekaný a velmi dobrý, což ve mně vyvolalo úsměv.

zkratka, Cobra a Uzovský Jsou něco, co si nechcete nechat ujít. Brilantně natočené drama, které vypráví o tom, jak nešťastné životy mohou být zkresleny indiskrétností mladých lidí, ale také zkoumá životy obyčejných lidí, kde nic není zadarmo a každá chyba má svou cenu. Pokud se chcete na vlastní oči přesvědčit, že české filmy nemusí být jen nuda a dokola to samé, vřele doporučuji zajít do kina. Velmi dobře vím o jednom z oblíbených kandidátů na nejlepší český film posledních let.

Jan Prušinovský a jeho malá česká anomálie. “Kobry a užovky” je dobře natočený, zahraný a krásně napsaný český film, který může bez problémů konkurovat zahraničním filmům podobného ražení. Kromě toho se člověk může jen usmívat, když dokáže z někoho tak otravného a monotónního, jako je Christopher Haddock, udělat jednu z nejlepších postav za poslední roky. Bohužel tam byl nakonec jen lehký kámen úrazu.

koktejl:

30% atmosféry

40 % léků

30% malé město