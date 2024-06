Atlas: Jennifer Lopez stahuje sci-fi drama s umělou inteligencí z Netflixu, ale scénář je příliš těžký Recenze filmu (Jason Pirodsky)

Foto © Netflix

Umělá inteligence se chystá bombardovat svět, ale pokud mají datoví analytici ve filmu Atlas, který je nyní celosvětově streamován na Netflixu, co říci, umělá inteligence se chystá bombardovat svět (viz poznámky). Má to být aktuální a zábavné a hvězda Jennifer Lopez a režisér Brad Peyton (“Downfall”, “Rampage”) se zprvu zdají být nadšení. Nemohou však unést tíhu extrémně fádního a nenápaditého scénáře.

Atlas začíná v blíže nespecifikované budoucnosti, kde je nyní možné mezihvězdné cestování a na panorama Los Angeles vyrostlo několik nových mrakodrapů, včetně Pražské televizní věže. Před třiceti lety se umělá bytost jménem Harlan (hrál Simu Liu) stala vnímavou a pokusila se vyhladit lidskou rasu, zabila tři miliony lidí, než se vydala přes galaxii a la Roy Batty.

Lopez je titulární atlasovský ovčák, který má s Harlanem zvláštní vztah: je to jeho sestra! Ano, máma (Lana Parrilla) „vynalezla“ Harlana předtím, než začal páchat genocidu, takže Atlas nyní nese její břemeno, když loví roboty vesmírem. V první scéně konečně vystopuje svého spolupracovníka s umělou inteligencí Casca Deciuse (Abraham Poplar) poté, co ho pomocí jednoduchého triku, které všichni roboti a devítiletí nenávidí, přimět k úniku informací.

Harlan se skrývá v galaxii Andromeda, jen 2,5 milionu světelných let daleko od Země. Bystrý generál Jack Booth (Mark Strong) a hrdinný plukovník Elias Banks (Sterling K. Brown) tedy vymyslí plán: schovat se v Harlan’s Doručování jaderné bomby, která ničí planetu, všude… ale to je jen plán B. Bez ohledu na to, když musíte použít plán B, Harlan bude mít jadernou bombu schopnou zničit Zemi.

Máme otázky. V prvních scénách Casca nelze AI „zabít“. Můžete zabít jejich fyzickou podobu, ale ne inteligenci, která věčně žije v oblacích. Dokonce i fyzická podoba může být snadno replikována. Jaký je tedy smysl tohoto úkolu? Není to samotné uživatelské rozhraní, které představuje hrozbu, spíše než fyzický robot Simu Liu?

Bez ohledu na to se k misi připojí sám Atlas a v tomto sci-fi Clancyverse je Jack Ryan předním světovým expertem na Harlan. Navzdory své hluboké nedůvěře k umělé inteligenci brzy zjistí, že její jedinou šancí na přežití je spojit se s operačním systémem AI jménem Smith (vyjádřený Gregory James Cohanem), který ovládá Její obří mecha oblek.

Užitečné je, že toto spojení mezi Atlasem a Smithem je divákům odhaleno prostřednictvím LED panelů, spojení, které se v průběhu filmu pomalu rozrůstá, jak se Atlas otevírá prostřednictvím vrcholného výkladového dialogu a dosahuje kritických 100 %. I když předpokládáme, že AI dokáže číst její myšlenky neustále. K čemu by bylo to nervové spojení, když musela Smithovi všechno říct ústně?

Atlas je nejskromnější ve scénách, kde je Lopez sama v mechu a pomalu se propojuje s umělou inteligencí. Smith se jí zeptal, jestli má ráda koláč nebo dort, a sklidil pro ni mimozemské květiny. Páni. Nevadí, že poslední systém umělé inteligence, se kterým pracovala, nakonec zabil miliony lidí. Chybu genocidy musí opravit v nejnovější aktualizaci.

Ve velkém sci-fi eposu typu Schlendrian je spousta legrace, ale Atlas se svými slzavými projevy a emocionálním zmatkem ve soundtracku bere sám sebe trochu příliš vážně. Lopez je víc než schopná něco takového vytáhnout, ale je to, jako by nevěděla, v jakém filmu hraje, jeden by si představoval, že častý představitel Peyton Dwayne Johnson vnáší do role ten správný druh sebeuvědomění.

Atlas vypadá z velké části skvěle, s jistým důvtipem pro automobilový průmysl, i když se zdá, že i vysoké produkční hodnoty filmu ustupují, protože jeho vyvrcholení se odehrává v tomto podivném novém mimozemském světě v zoufalé nízké budově, nepopsatelný sklad. Netflix za film údajně utratil 100 milionů dolarů, ale konec bude pravděpodobně Cosmic Sin.

Nejhorší ze všeho je, že Atlas nedokáže vytěžit ze současných témat, která řídí jeho vyprávění. Umělá inteligence může být špatná věc stejně jako dobrá věc, alespoň to tak řekl, když obhajoval přijetí této technologie. Samozřejmě, když špatná věc je smrt milionů a dobrá věc je uchování květin a přátelské “ahoj”, jsme zvědaví, jestli JLo není příliš dychtivá naučit se přestat se bát a milovat algoritmus.

Tento článek původně napsal Jason Pirodsky pro Prague Report a do češtiny jej přeložil Jiří Borový