Recenze: Svěrákova Finda vůbec nefunguje

“Je tu Green Deal, je tu ekologie, je tu umělá inteligence, je tu rasismus a každá naše postava se těmito tématy zabývá v uzavřeném prostoru… Také tyto problémy vnímáme velmi roztříštěně. Zároveň ‘re all about everything Máme své vlastní názory a nejsme ochotni se měnit. Navíc žijeme v bublině a navzájem se potvrzujeme.