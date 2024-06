Příklad: Koprodukce o školní šikaně

Foto © Fivia

načítání… načítání…

Pokud vás žhavé téma dětské šikany ve školách (nejen) nenechává chladnými, mohla by vás zajímat tato srbsko-italsko-česko-slovinská koprodukce vzor. Je oceňovaný režisér a scenárista Neyk GazvodaJe nejen filmovým režisérem, ale také slavným slovinským dramatikem a divadelním režisérem. Za svůj absolventský film “Merica šykke” (2008) získal hlavní cenu Akademie. Za kamerou filmu “Vzor” stojí český muž. Jan Suster. 5. Produkty Aleš Pavlín A Andrej Strytov. Film bude mít premiéru 23. listopadu 2023. Film bude promítán i na filmovém festivalu v Tallinnu. Premiéra filmu je v České republice naplánována na 6. června 2024.

Soucítím s hlavním hrdinou tohoto filmu, je to čtrnáctiletý chlapec Yang (Francouzská mandika), Nejc Gazvoda ho vykresluje jako laskavého, hodného, ​​inteligentního a sympatického chlapce, který bohužel musí žít se svou matkou Ma Ru (Moika Finkelová) se přestěhoval ze slovinské metropole do malého města, aby zde otevřel novou školu, kde ho noví spolužáci nepřivítali zrovna vlídně – stal se terčem jejich posměchu a urážek. Janeovi rodiče se rozvedli, s otcem se nemohl vídat, nechtěl, ale musel se odstěhovat, a navíc se ve školním kolektivu objevila šikana – to vše pro něj vytvořilo náročné životní období. Puberťák. Rostoucímu teenagerovi by to stačilo, ale Jane si neměla s kým promluvit, protože jeho matka byla alkoholička a byla čím dál více závislá na alkoholu. Proto našel svůj vzor ve svém sousedovi, který byl ochoten mu s čímkoli pomoci, muzicírovat s ním, cvičit s ním, učit ho bojovat, až jednoho dne Jane uviděla před jeho domem stát policii, a tak Velký vzor jeho souseda evidentně dělal něco zamotaného… Pak v kufříku na housle, který právě našel u souseda, Jane objevil bicí nástroj, se kterým okamžitě věděl, jak ho používat. Na maturitním plese, jehož se Jane nesmí zúčastnit kvůli třídním neshodám, se rozhodne zastřelit sebevražedného spolužáka Yakuba, se kterým má největší potíže. Nakonec je vše v pořádku, protože Yakuba místo střelby zachrání před skokem na taneční parket.

Film má být podle poznámek o trablech dospívání, ale ústředním tématem filmu je šikana mezi teenagery a jak se s ní vypořádat. Film vypráví o tom, co každý z nás dělá jinak, například když chce Jakub spáchat sebevraždu a Jane se chce postavit a hrdě čelit tyranům. Dalším možným řešením je přijmout šikanu… Šikana se netýká jen dětí, ale je běžná i mezi dospělými na pracovišti v podobě intrik, pomluv, manipulace a vyloučení. Tak je představována a vykreslena Janina matka Maya, školní psycholožka, která se bohužel se svou rolí nevyrovná a propadá démonům alkoholu. Aby toho nebylo málo, ze současné práce ji vyhodil mladší kolega.

“Gazwoldův vzor” není mainstreamový film, ale komornější “malý velkofilm”. Vzhledem k tomu, že šikana je rozšířená ve městech i na vesnicích, mezi dětmi i dospělými, je toto téma aktuální i dnes. Tento film se mi líbil, protože mě uchvátil a měl divákům co říct. Toto téma náctiletých problémů souvisejících se šikanou je stále živé a vždy aktuální. K hereckému obsazení nemám žádné výtky, i výkony dětských herců jsou velmi realistické, proto tomuto filmu dávám 75 % a zvu na něj každého, kdo pracuje s dětmi a nezáleží mu na jejich osudu.

vzor

SlovinskoVzornik

typ: drama

Země:Slovinsko/Česká republika/Itálie/Srbsko,

Rok: 2023

Objektiv: 98 minut

režie: Neyk Gazvoda

skript: Neyk Gazvoda

Fotoaparát: Jane Susterová

hudba: Janja Loncar

Hrají: Moika Finkel, Frans Mandic, Yul Heinegemann, Marina Rezepovich, Vesna Penasic, Luka Simplik, S. Pera Rozin

Výroba: Aleš Pavlín, Andrej Strytov