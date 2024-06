Mozaika: první série podle Alice Nelis, Karla Heřmánka a Taťjany Medvecké

Foto ©Archiv TV Nova

Pokud jste fanoušky série, mohla by vás nová série zajímat Alice Nellis Pod Taktovku Dvoyce Rezserek Jasmine Blazevic A Lenka Vermerová produkt Vytvořil Lucky Man, Ve složení čtyři producenti: Daria Špačková, David Ondříček, Iva K. Jestřábová, Aleš Solar. Jasmina Blaževič byla původem z Chorvatska, ale vystudovala pražskou FAMU a nyní na ní působí jako pedagožka, kterou si lze připomenout prostřednictvím společensko-politických dokumentů, jako je Cesta – Portrét Věry Chytilové. Lenka Wimmerová vytvořila mnoho chvályhodných kolekcí, jako je Božena, Terapie nebo Soukromé Pasti. Sérii Mozaika bude možné sledovat na VOYO každé úterý a čtvrtek od 11. června. Seriál má 16 epizod, každá epizoda má 50 minut.

Tento příběh je o velké rodině. Děj série – jak už to tak bývá – je naplněn více či méně důležitými událostmi, které se odehrávají snad v každé rodině. Hlavními postavami jsou již zmínění zkušení herci – dobráci Karel Heřmánek s laskavostí a úsměvem Taťjana Medvedka Jejich čtyři děti vyrostly a žijí si svým vlastním životem, jejich rodiče jsou nesmírně pečliví, zodpovědní a svědomití a svou pílí často všechno pokazí. Dvě z dětí byly adoptovány; Richarde (David May)A David (Marek Adamczyk). Metodický a pečlivý syn Richard s manželkou otevírají úspěšnou autoservis bílý (Martha Is) Marné jsou pokusy o dítě, které by měly vytvořit komické scény, například ve formě zprávy “Chceme šukat?“, Richard se ptá, jestli může Belle píchnout hormony do břicha, aby podpořil těhotenství. David, poněkud nezodpovědný, svobodomyslný syn, pracuje v hospodě a vlastní kapelu a je vítaným přírůstkem do života své ženy. Lucii (Christina Liska) byla nevěrná, přestože s ním měla tři děti, včetně patnáctiletého Ancho (Sophie Spolclová), je dcerou herečky Barbory ​​Kodetové a houslisty Pavla Šporcla a vnučkou Jiřího Kodetové. Další dvě děti sériového páru jsou jejich vlastní a jsou dvojčata publikum (Eva Božmková)A Michal (Jane Nederbar). Krásná mladá Madeira pracuje jako učitelka výtvarné výchovy na místní střední škole, kde se také seznámí s mladším chlapcem (synem lékaře), otěhotní s ním a v nemocnici zjistí, že má rizikové těhotenství. První díl 16dílné série s názvem „Přináší“ sleduje rodinné setkání, které se tradičně každý rok slaví v rodinných kruzích na památku přivedení dvou dětí z dětského domova. Takže každý rok mají kromě narozenin dárky navíc. Zprávu o jejich rozvodu navíc oznámili i jejich rodiče. Rodiče se proto přestěhují k jednomu ze svých dětí, čímž si zkomplikují život. Dcera Madla doma upadne a zhroutí se, rodiče ji odvezou na pohotovost se zlomenou nohou a ona skončí v nemocnici s rizikovým těhotenstvím, kde se odvíjí část pořadu. Přestože rodina v celé sérii působí harmonickým a dobrým vztahem, série Mozaika je varováním pro rodiče, kteří příliš zasahují do života svých dětí.

Po shlédnutí prvních dvou dílů mám pocit, že se jedná o průměrné drama, trochu komedii, se slabými postavami, kterých by se některé scény mohly dotknout. Ani hvězdné obsazení ale nezachrání plytkost příběhu a křečovité pokusy o komedii, které působí poněkud neohrabaně a nabízená atmosféra budí dojem laciných emocí. Scénář má být o páru, který se rozchází, ale o jejich vztahu, problémech nebo emocích nevíme téměř nic. Zajímalo by mě, proč by se Alice Nellis zaprodala do komerčního seriálu? Tato série je vhodná spíše pro starší ženy v důchodovém věku, možná i ženy středního věku, které děj dokáže dojmout nebo rozbrečet nebo se smát… Uznávám, že tato série může být dobrá jako zázemí pro domácí práce, ale já osobně bych to pravidelně nepoužíval, myslím, že nemá smysl trpět při sledování všech epizod této série na platformě VOYO. S ohledem na obsazení dávám tomuto dramatu 40% hodnocení.

Mozaika (série)

typ: komedie

Země: Česká republika

Rok: 2024

Objektiv: 13 hodin a 20 minut (doba představení: 50 minut)

režie: Jasmina Blaževic, Lenka Wimmerová

skript: Alice Nellis

Fotoaparát: Filip Málek, Pavel Berkovich, Krištof Melka

hudba: Radim Hradík ml.

Hrají: Karel Heřmánek, Taťjana Medvecká, David Máj, Martha Issová, Kristýna Ryška, Marek Adamczyk, Jan Nedbal, Tomáš Drápela, Eva Podzimková, Ondřej Malý, Sabina Remundová, Zás Future, Fálarr.

Výroba: Daria Špačková, David Ondříček, Iva K. Jestřábová, Aleš Solar

Střih: Peter Staněk, Zdeněk Marek

zvuk: Pavel Brecha

Návrh scény: Lucie Feková

maska: Klára Hubalová

oblečení: Vladimír Formínová