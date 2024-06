Komentář: Šalvěj

Scenárista Marek Epstein dal postavě v podání Jiřiny Bohdalové krásné, originální jméno. existovat Vrásky způsobené láskou Je Jana Furtáková (aka Jeanne DeFuro), r klec Kvita Gálová Nyní Olga Térová však nemůže říci, že by její jednání mělo nějak odrážet význam toho slova. Zároveň je třeba dodat, že svatý Tohle není film o nějakém nečekaném zvratu. Od začátku víme, že s jejím vyprávěním není něco v pořádku a že je pravděpodobně lhářka. Otázkou je, proč to dělá a co se stane, když to prorazí, nebo jestli to dokonce prorazí. Ostatně nelze utéct dojmu, že ve 30. letech se o pravdu zajímalo podstatně méně lidí, kteří preferovali pečlivě promyšlené lži. I když víte, že je to lež.

Václav Havel, první prezident České republiky, prosadil heslo „Pravda a láska musí porazit lež a nenávist“. Věčný odpůrce bolševické strany měl své zkušenosti z minulého režimu. Totéž tvrdila i Olga Térová, která byla dokonce s matkou odvezena do bolševického lágru, kde nebyla vůbec respektována lidská práva. Nyní ve svých devadesáti letech vypráví příběh na konferencích a před studenty, aby si ty špatné časy připomněla, aby se už nikdy neopakovaly. Navíc dostala od státu kompenzaci a vydala dvě knihy s velmi dobrým prodejem, což nakladatelství uspokojilo. Možná i její dcera, která pracovala jako učitelka a překládala knihy do cizích jazyků, i když z českých spisovatelů v zahraničí dosáhli většího úspěchu jen Milan Kundera a Karel Čapek. Bez ohledu na to by se potenciální zájem Hollywoodu neměl podceňovat. Tento neobvyklý osud vzbudí zájem novinářky Dastichové (skvělé Pavly Beretové), která je odhodlána za každou cenu zjistit více informací…









Má jen dvě zásadní chyby svatý. Prvním byl nízký rozpočet, takže některé momenty musely být vynechány, například předávání národní ceny nebo rozhovor. Druhým faktem je, že lidé, které vidíme před kamerou, někdy mluví příliš podobně jako postavy ve filmech, což přichází s přehnanou důvěrou v cizí lidi, což je ještě překvapivější, když je postava v žurnalistice. Týká se to hlavně dcery v podání Lenky Vlasákové, které manžel utekl a vlastní dcera o ni nemá zájem. Jinak, jelikož trávil hodně času v cizině, mohl jen dokázat, jak jsou Češi ve srovnání s jinými zeměmi záviděníhodný, a mimo jiné pronést toto prohlášení: století.

Dalo by se říci, že postava paní Trové se možná prolíná s některými událostmi v životě její představitelky. Pokud něco, je to jen malá část. Kromě toho jde o mnohovrstevnatou postavu inspirovanou Věrou Sosnarovou, která je jen o dva dny mladší než Jiřina Bohdalová. Její energie i sama o sobě trvá osmdesát sedm (!) let Debut Její postoj k roli je opravdu obdivuhodný! Starší lidé to dokonce musí dělat v obchodě s kosmetikou. I nyní, tedy i přes pokročilý věk, tato energie stále existuje, což se do jisté míry očekává. Takže se nedivím svatý se změnil v koncertní vystoupení (i s tancem), nic srovnatelného s projektem jako je např Číča nebo pohádková teta. Pravdou je, že na její výkon může mít názor každý, ale každý musí uznat, že jde o fenomenálně všestrannou herečku, která by rozhodně měla pokračovat ve své kariéře. Mark Epstein přece potřebuje p toto dramatické místo Další komedie.





Děj trochu připomíná film oceněný cenou české filmové kritiky oběťChlapec si vymyslel, že byl brutálně zbit. Tam bylo vyřešeno dilema mezi veřejnou nenávistí a morální správností. svatý Naopak to není dilema. Hlavní hrdina, neboli hlavní hrdina, krade příběh někoho jiného a ničeho nelituje. V bodech se nemůžete ubránit dojmu, že ona sama věří, že se jí všechno špatné opravdu děje. Její věznění v Gulagu pomohlo posílit její důvěryhodnost, ale její práce tam nabrala jiný obrys. Dělá to všechno jen proto, že to tak cítí? Nebo si o devět let později uvědomila, že její život nemá velkou cenu a našla způsob, jak mu dát smysl? Nebo chtěl opravdu lidem otevřít oči a zdůraznit, že bolševická monstra jsou skutečně nekonečná? Celkově má ​​tato figurka několik pozoruhodných vrstev, takže musí být s čím hrát. Nebo, jak říká její zástupce, „maso na kosti“.

svatý Měl by to být titul o pravdě, morálce, toleranci, odpuštění, empatii a lásce, s tím jistě souhlasíte. Zdůraznění této empatie by bylo obzvláště dobré, protože film svým tónem vkládá do paměti onu pověstnou křivdu, která mimochodem není zaměřena na novináře, ač to tak na první pohled může vypadat. Někdo to odsoudí, někdo bude schvalovat a někdo se nad tím v lepším případě hluboce zamyslí, možná o tom i sám přemýšlí. Zásluha patří nejen tomu, ale několika konkrétním řádkům, které zasazují příběh do širšího kontextu. V jistém smyslu asi každý divák zná někoho, kdo se svým charakterem nápadně podobá jedné ze tří nejdůležitějších postav (v originále s názvem Holy Holy Holy). Nemají přitom zrovna kladné vlastnosti, takže tento čin vlastně zároveň nastavuje zrcadlo společnosti. Odvedl skvělou práci. Až to zase zamrazilo, projekty tria Epstein-Bochdarova-Strach nevznikaly s větším očekáváním a to, že budou mířit hlavně na velké plátno, kam bezesporu patří .

Film je možné zhlédnout zde

Foto: Česká televize