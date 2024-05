Komentář: Kam nelétají orli

Přesto jen tento projekt Ve skutečnosti byl hercem ve vedlejší roli Richarda Burtona a přijela za ním jeho tehdejší manželka Elizabeth Taylorová, ale Richard Burton v té době také začal vnímat úpadek slávy, který nesměle řešil alkoholismem . Postava, kterou hraje, má rozhodně hloubku a hratelnost. Jak říká anglické přísloví: “On krade show.” Jeho přehled, zkušenosti a hráčský přístup pomohou úspěšně dokončit těžký úkol, protože od začátku víme, že výsledek bude dobrý. Poručík Schaeffer, kterého hraje Clint, je jediným Američanem v britském týmu a jeho úkolem je jen zběsile zničit nepřítele.

Jsou to nacisté, kteří také žijí na hlídaném zámku v Alpách, kam se dá dostat pouze lanovkou, takže jsme svědky velmi vzrušující sekvence. Zbytek akčních scén není vůbec špatný – to rozhodně nebylo zvykem válečných akcí v 60. a 70. letech. Vzhledem k tomu, kde se příběh odehrává, nechybí ani příjemné dobrodružné prvky. Jedinou výjimkou je závěrečný akt, který opouští dobrý nápad, tedy dobrou choreografii, a jen se zhroutí do série výbuchů, i když si i laik musí uvědomit, že ve skutečnosti nevybuchne. To se stává. Mělo by to být svérázné a cool, ale nechtěně vtipné.

Cílem mise není nic jiného, ​​než osvobodit z německého zajetí generála, který by se měl stát jedním z hlavních strůjců nové fronty, která by měla spojencům pomoci vyhrát probíhající 2. světovou válku. Také by bylo hezké vystopovat krysy, které byly Hitlerovými přisluhovači, a podařilo se jim proniknout do tábora dobrých hochů. Zápletka malého týmu vykonávajícího důležitou misi na nebezpečném místě připomíná rok starý Tucet pytlů na odpadkyNapříklad ostudný praporcož není překvapivé, protože Kde orel nemůže létat Staňte se inspirací pro Quentina Tarantina. Navíc z toho hlediska, že na historickou přesnost vůbec nemyslí.







Režisér Brian Hutton vypráví, že navzdory nedostatkům jeho filmu, Film I když je mu téměř šedesát let, nezestárnul. Přesto se velkolepost, prezentovaná v podobě téměř stopadesátiminutové stopáže, nepřekvapivě ukazuje jako zbytečný luxus, jak bychom se klidně mohli obejít bez některých scén bez plynulosti Affects jakkoli – právě naopak. Na dramatičnosti také nepřidávají, protože na tento typ filmů se nechceme dívat, když chceme nějaký nečekaný zvrat, ale díváme se na něj, protože chceme vidět, jak budou záporáci eliminováni kladnými hrdiny. S ženskými postavami byly úspěšné i Mary Ure a Ingrit Pitt, které za svými mužskými kolegy významem a žánrem ve své době příliš nezaostávaly, což je poměrně neobvyklé.

Kde orel nemůže létat Obsahují několik velmi dobrých momentů, což lze říci i o filmu Kellyin hrdina, ve kterém režisér riffoval o spolupráci s Clintem. Také je vždy příjemné vidět v dnešní době tituly, kde efekty neřeší počítače, ale většinou praktické, tedy řešené přímo na place. Je trochu zklamáním, že jsme ve 12 minutách záběrů o filmu obsažených na DVD nedostali větší šanci vidět ruce těch, kdo za ně zodpovídají. Eagles Don’t Fly rozhodně není špatný film, nicméně chybí mu výraznější nadstavba, která by jej popohnala ke kultovnímu statusu. Možná by pomohly složitější mise Clinta Eastwooda, které se opět omezují na násilné zabíjení protivníků. Ostatně sám o vrahovi řekl: “Richard Burton a já jsme zabili během dvou hodin tolik nacistů, že se divím, proč druhá světová válka trvala tak dlouho.”

PS: V příštích měsících se určitě dočkáme filmu Clinta Eastwooda.

Foto: cinema.de