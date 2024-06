Komentář: “Imaginární přátelé” je odlehčený film vhodný pro sledování celé rodiny, ale je trochu nevýrazný.

Pohádky jsou roztomilé, ale příběhy nevyvolávají emoce.

Dospívající Bea (Kelly Fleming) se už cítí jako velká holka. Přispívá k tomu fakt, že její matka zemřela před několika lety a nyní musí na vážnou operaci i její otec (John Krasinski). Strávit léto v New Yorku pod bedlivým dohledem své babičky jí pomůže uvědomit si, že je na prvním místě ještě dítě a že být pořád trochu zlobivá není vlastně nic špatného. Prozkoumají svět kouzelných IP bytostí – imaginárních přátel, kteří byli kdysi nejvěrnějšími společníky dětí, ale když vyrostli, zapomněli na ně. Tito tvorové různého vzhledu, velikostí a tvarů jsou nyní opuštěni a vidí je pouze Bea. Pomůže jim najít jejich nové nejlepší přátele? Pomůže vám to mezitím?

Diváky pobaví celá řada postav, včetně nevrlého souseda (hraje ho Ryan Reynolds). Přestože jsou ve filmu zmíněna závažná témata jako smrt a vážná nemoc, nejsou probírána do hloubky a pouze naznačena, že dětskému publiku kvůli tomu nebude smutno. Sám otec svůj stav bagatelizoval. Rodiče možná budou muset vysvětlit některé věci hlubšímu publiku. Je lepší řešit tyto problémy zodpovědně a přímo, než naznačovat nějaké vážné téma.

Ale pokud chcete uspokojit široké publikum, konečný produkt může být bez rozmyslu.Scénář a režii se ujal John Krasinski s tím, že chce natočit film, který by si všichni užili. Ale pokud chcete uspokojit široké publikum, konečný produkt může být bez rozmyslu. Každá věková skupina si najde něco jiného, ​​co ji bude bavit nebo se pohybovat. Snímku také chybí hloubka a napětí. Nikdy jsme nevěřili, že by Beein otec mohl zemřít, a jaké je skutečné nebezpečí, když novorozenec nevezme jeho imaginární přátele? To je podcenění, ale není to zde podrobně rozebráno, takže se o postavy vůbec nebojíme a chybí nám pocit naléhavosti. Film je skvělý, ale zápletka nestačí!

Poněkud neúspěšně zůstala dějová linka jedné postavy v nemocnici nevyřešená a zcela zapomenutá, zmizela ze scény, stejně jako splnila svůj účel. Možná skončila na podlaze střižny. Také, když některé IP najdou a znovu se spojí se svými dětmi, stále operují na severu, jaký to má smysl, neměli by být vždy se „svými“ dětmi? Z filmu je patrné, že se snažil emotivně působit na diváky, ale nepovedlo se mu to, byl příliš opatrný.

Fantastický rodinný film s milými postavami, mladým protagonistou a Ryanem Reynoldsem, který dokáže být docela zábavný. Ale jako každý roztomilý plyšák je uvnitř jen nudný bílý žmolek. Když se snažíte vyhovět všem, výsledky mohou být trochu bez chuti. Tento obraz nedělá to správné, aby se stal jedinečnou, okouzlující a srdcervoucí pohádkovou klasikou, kterou o třicet let později bude chtít mladší generace se slzami v očích ukazovat svým potomkům.

Fantazii se meze nekladou.

(Foto: Paramount Pictures)

Přátelé, dokonce i imaginární, nás někdy dokážou zneklidnit.

(Foto: Paramount Pictures)

Vlastnictví vaší IP zbohatne.

(Foto: Paramount Pictures)