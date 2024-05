Poslední jaguár od Gillese de Maistre o přátelství mezi dívkou a jaguárem, VOD, Náš pohled

poslední jaguár ředitel Gilles de Maistre je dojemný film, který vypráví příběh mladé dívkypodzimon hrál Lumi Pollack Roste v rozlehlém amazonském deštném pralese. Stojí vedle ní naděje, mládě jaguára, které zachránila a které se stalo jejím nejbližším přítelem. Toto jedinečné pouto mezi lidmi a zvířaty je jádrem příběhu a Emilyino vystoupení jej obohacuje vsadit Richarde A Wayne Charles Bakerkteří dodávají tomuto dojemnému dobrodružství hloubku a nuanci.

Od mládí si Autumn a Hope tvoří vzácné pouto, když společně objevují tajemství džungle. Tragická rodinná událost však donutí Autumn a jejího otce přestěhovat se do New Yorku, daleko od jejich listnatého ráje. Přestože léta uplynula a vzdálenost je daleko, v srdci podzimu stále zůstává vzpomínka na naděje. Jako teenager se dozvěděla, že její kamarádi jaguáři jsou v nebezpečí. Bez váhání se rozhodl znovu cestovat po celém světě, aby našel a zachránil naději.

Gilles de Maistre Je proslulý svou schopností zachytit krásu a složitost vztahu člověka k přírodě. v knize poslední jaguár Povzbuzuje nás k zamyšlení nad neoddělitelnými vazbami, které nás spojují s naším prostředím a ostatními druhy, se kterými sdílíme planetu.

Film nás zavede na cestu z pulzujícího amazonského deštného pralesa do rušných ulic New Yorku, ukazuje kontrast mezi dvěma světy a odvahu mladé dívky, která je ochotná udělat cokoliv, aby zachránila své přátele. poslední jaguár Toto je příběh o dobrodružství, přátelství a odolnosti, který se dotkne srdcí diváků všech věkových kategorií. Očekává se, že film bude možné zakoupit prostřednictvím videa na vyžádání 6. června a vypůjčit 12. června 2024.

Jedním z nejpřekvapivějších odhalení tohoto filmu jsou bezpochyby herecké výkony emily bet richards známý hraním Felicity v seriálu Šíp . Herečka bravurně ztvárňuje agorafobní mladou ženu, která je navzdory svému strachu ochotná udělat pro ochranu podzimu cokoliv. Emily Bett Richards vyniká v hraní této polární opačné postavy, přináší lehkost a emocionální hloubku do komediálních scén, obratně vyvažuje humor a napětí.

Gilles de Maistre a jeho žena Prune (která je spoluautorem scénáře) nás zavedou do srdce Amazonie, kde zobrazují boj domorodého kmene proti nelítostným pytlákům. Film jde ve stopách posledních filmů jako např Zelený závazek (La Promesse Verte) V hlavní roli Alexandra Lamy má chvályhodný cíl zvýšit povědomí o ničivém dopadu lidstva na přírodu, která nás živí.

Gildermeister ve svém nejnovějším filmu Poslední jaguár (Posled Her Jaguar) je neúnavně oddána ochraně životního prostředí a opět spřádá příběh o splývajícím vztahu mezi lidmi a zvířaty. Film sleduje lajky Mia a bílý lev , vlk a lev do určité míry i tajemství Denis Imbert, v němž je ústředním tématem vyprávění ochrana přírody a ohrožených druhů.

VOD: Nové filmy, které budou vydány ve službě Video on Demand v červnu 2024

Zůstaňte v obraze o novinkách Family Movie Night z června 2024 prostřednictvím videa na vyžádání. [Přečtěte si více]

Nové filmy a seriály ke sledování na streamovacích platformách v květnu 2024

Nevíte, na co se dívat? Použijte našeho průvodce, který vám pomůže orientovat se v nekonečném katalogu streamovacích platforem! Netflix, Disney+, Amazon Prime Video, Paramount+, Apple TV+… Zde je rychlý přehled filmů a televizních pořadů, které byste právě teď měli sledovat. [Přečtěte si více]

Streamování: Co sledujeme na Netflixu, Amazonu a Disney+ v pátek 31. května 2024?

Chcete se dnes schoulit u televize? Zde je to, co je tento týden nového na vašich oblíbených streamovacích platformách, Netflix, Amazon Prime Video a Disney+! [Přečtěte si více]