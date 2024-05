Imaginární přátelé (2024)

Nevím, jestli na to existují nějaké statistiky a jsem líný to hledat, ale odhaduji, že každý dva až tři hollywoodští herci, kteří se proslaví, chtějí zkusit režii. Většinou to končí jednou nebo dvěma průměrnými fotkami a pak návratem k původní kariéře. Když se to někomu podaří, jako Eastwood nebo Redford nebo Alfred, je to spíše výjimka. Zkusit to chtěl i John Krasinski, který ve dvou dílech hororu “A Quiet Place” ukázal, že talent a potenciál určitě má, ale už neměl zájem strašit diváky potřetí, takže se rozhodl zcela změnit žánr a rodinnou podívanou “Imaginární přátelé” natočil podle vlastního scénáře. Myslím, že to není úplně nutné.

Maminka dvanáctileté Bey zemřela před lety a nyní žije s babičkou, protože jejího otce čeká náročná operace. Neměl z toho příliš dobrý pocit, a tak byl po prvotním šoku více než rád, že vidí bývalé imaginární kamarády ostatních dětí. Téměř všichni jsme měli tyto jednorožce a mluvící vycpaná zvířata, když jsme byli malí. Zůstali pozadu, a tak se Bea a její podivný soused Carl (který je také viděl) rozhodli, že se o ně postarají a najdou jim nové nebo staré přátele, protože je mohou potřebovat i jako dospělí. Docela šikovně vypadající Kelly Fleming a trochu strašidelný Ryan Reynolds běhají po New Yorku s podivnými stvořeními v patách a občas dělají vtipy nebo dojemné momenty. Ano, je to tak.

Problém s “Imaginárními přáteli” je v tom, že je založen na skvělé myšlence, ale Krasinski jako spisovatel a režisér ji nedokáže rozvinout v nic zajímavého. Jakmile jsou karty na stole a my víme, co Bea může vidět, co umí a co musí udělat, je hotovo. Někdy smíšené s trochou radosti nebo smutku. Už z traileru je cítit, že se režisér po “The Quiet Place” protlačil až na hranu Pixaru a evidentně si to myslí, protože vizuálně i stylově jsou “Imaginární přátelé” jako Příšerky sro a mnozí opravdu velmi dobří další animované drahokamy. Občas to vypadalo, jako by Krasinski navštívil Pixar a našel krabice, kde lidé mohli přijít s nápady, které by se mohly stát něčím, a zatímco se nikdo jiný nedíval, napsal děj na kus papíru a založil jej na It made a movie. Ale je to trochu na hovno.

Jeho nové produkty jistě zapůsobí na stvoření, monstra a stvoření, se kterými tvůrce pracuje. Roztomilý modrý kožíšek možná vypadá trochu moc jako monstrum Sully, jen se chová jako větší padouch se zábavnými namalovanými humanoidními motýly, stárnoucími medvídky, chodícími kostkami ledu, mluvícími slunečnicemi nebo po obrazovce běhá superhrdinský pes. Usilovně jsme pracovali na konceptualizaci všech těchto hrdinů různými vizuálními způsoby tak, aby všichni vypadali na první pohled přitažlivě, ale jejich hlavním a nakonec pravděpodobně jediným posláním je působit mile a hodné chvály. a je to. A z roztomilých a průměrných koulících zápletek neuděláte kompletní film.

Imaginary Friends se zdá být spíše hratelným Pixarem, než aby zkoušeli cokoli jiného. Takže i když je těchto tvorů hodně, jen málokoho zajímají byť jen hlavní dva – Blue a jeho květinový kamarád Kvitko, z nichž se vyklube naprosto ploché a nudné postavy, které se jen Repeat sebe snaží bavit. Hlasité chrápání, pití čaje nebo tradičně osvědčený pád a zábava vykukující zpoza zdi. Navíc Krasinski se svými hrdiny – lidskými ani animovanými – nedělá nic zajímavého – snaží se působit více než jen vtipně nebo vtipně, ale často je příliš otravný. V kině s námi sedělo pár dětí a dívalo se na film a smály se, když někdo o něco zakopl (spadnutí fakt funguje), ale jinak se víceméně nudily.

Zdá se, že Krasinski se snaží vyprávět pohádku, která lidem říká, aby nespěchali s dospíváním a že přátelé jsou důležití, i když jsou fiktivní. Trvá však na těchto myšlenkách natolik, že výsledek vypadá jako film, který by rodiče chtěli svým dětem pustit, aby je obohatily o ty správné hodnoty a mohly mít pocit, že nestrávily dvě hodiny na terči. . To, že se nebudou nijak extra bavit, není až tak důležité.



Existuje samozřejmě určitá možnost, že za tuto situaci může i naše neschopnost vychutnat si hlasy George Clooneyho, Matta Damona, Steva Carell, Emily Blunt, Sama Rockwella nebo Brada Pitta v českém dabingu, ale já ne myslím, že hlas celebrity může zásadně změnit skutečnost, že "Imaginární přátelé" jsou průměrní a nudní. Člověk, který raději šíří hodnoty než baví. To opravdu není dobré. Přes to se dostanete bez problémů, ale rodinných či dětských filmů je v českých kinech dost, že tento můžete s klidným svědomím přeskočit.