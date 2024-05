Kos mezi trny – netradiční melodrama z netradičního prostředí |. (Jiří Kejkula)

Foto © Stadtkino Film Půjčovna

V dubnu vstoupil do českých kin film z možná trochu netradiční země – Gruzie. Marně jsem se snažil vzpomenout si, kdy jsem naposledy viděl něco z Gruzie, a nakonec jsem usoudil, že to byl pravděpodobně můj nejstarší syn v té zemi. Jde o dílo gruzínské režisérky Elene Naveriani (použiji slovo „režisérka“ kvůli nebinární povaze), známé především ze svého staršího filmu Mokrý písek (2021), ale dosud nezískala žádné významné filmové ceny. její kredit. Jeho poslední dílo, Blackbird in the Blackberry (původní Blackbird) mělo premiéru v Cannes za rozporuplné, ale nakonec víceméně pozitivní reakce.

Film podle stejnojmenného románu gruzínské spisovatelky a feministky Tamty Melašviliové vypráví příběh starší ženy jménem Etro, která žije v ospalé vesnici na gruzínském venkově. Sousedé si o ní mysleli, že je podivínská, protože jí bylo skoro 50 let a stále žila sama, kromě samoty měla ráda jen koláče, řeku a ostružiny, které rostly na jejích březích. Když se nečekaně zamiluje do vdané Moman, začne koloběh podivných událostí…