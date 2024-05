Komentář: Imaginární přátelé

Pamatujete si své imaginární kamarády z dětství? já ne. Důvod je jednoduchý, nikdy jsem žádný neměl. Na druhou stranu jsou i lidé, kteří si je nechají až do dospělosti (a dokonce i po ní). Takhle jsi Takové chování Možná je to baví víc, i když i ti, kteří nemají imaginární kamarády, vědí, že některé děti ano. Režisér a scénárista se neinspirovali knihou, hrou ani akční figurkou, ale námět stále nelze nazvat originálním, protože poskytuje návaznost na určitý kultovní projekt, o kterém bude řeč později. Krasinski se také chtěl dotknout lidských srdcí, ale tvrdě selhal, protože si jasně myslel své Film Vyrazí lidé, kteří nikdy nikoho jiného nepotkali. To, že to nejde, rozhodně nelze vyčítat českému dabingu, naopak český dabing je na velmi dobré úrovni. I když si někteří mohou stěžovat, že by raději slyšeli o Emily Blunt, George Clooney, Steve Carell, Bradley Cooper, Matt Damon, Sam Rockwell, Maya Rudolph nebo Blakely Foley, který postavu namluvil v anglickém originále.

Bea je 12letá dívka, která žije pouze se svým otcem. Je to “rozbité”, takže to lékaři musí opravit. Toto místo, kde se to mělo stát, přitom v minulosti rodině štěstí nepřineslo. Můj otec byl však věčný optimista, vtipálek, jehož chování rozesmálo všechny kolem, ale bylo nepopiratelné, že právě jeho obrana před světem ho připravila o ženu a nyní na něj byla připravena další potenciální past. Je od přírody tak veselý. Každopádně Bea musí bydlet ke své babičce, která dříve tančila, a tak ji Krasinski znovu roztančí, což děti v hledišti zjevně nechápou. Často se také vymlouvá na dětská nedorozumění.

Ve stejném baráku však kromě bytné obývají i prapodivné bytosti, které by logicky neměly existovat. Přesto je hlavní hrdina vidí. Krátce poté, co se setká s Květinami a borůvkami, dostane vysvětlení od pana Calvina (hraje ho Ryan Reynolds, ale pravděpodobně nejde o sofistikovaný odkaz na dobrou sci-fi). Život, byl herec brutálně popraven učenlivým mimozemšťanem, který dostal jméno z laskavosti (myslím jméno Calvin, ne Ryan Reynolds), který také viděl imaginární přátele. Otázkou je, co s nimi. Teoreticky by je mohly dostat i jiné děti, například Benjamin, který si lámal kosti jako nemotora, nebo by se daly vysledovat děti, které je vymyslely a které by nyní mohly být dospělé.





Odtud zmínka o Ryanu Reynoldsovi imaginární kamarád Založeno Pokémon. Každopádně takové odlehčené obrázky Volný chlap v podstatě i deadpool pull, samozřejmě mu svědčí. Největší silou však bude představitel hlavní role Kelly Fleming, který se zdá být talentovanější než McKenna Grace a Julia Butters. na ní tento film Z velké části obstojí, i když námět ve skutečnosti dává režisérovi velkou volnost a rozmanitost ve vyprávění. Toho však využil, protože chtěl zapůsobit za každou cenu bez ohledu na to, pro koho natáčí. Tuto pohybovou disciplínu ale zvládnou jen velcí muži. To je pravděpodobně jeden z důvodů, proč Krasinski není na stejné úrovni jako James Cameron nebo Steven Spielberg.

imaginární kamarád Je to z velké části změna šestý smysl, pouze pro děti. Zatímco M. Night Shyamalan přišel s dokonalým a skutečně nečekaným závěrečným zvratem, zvrat v Krasinského výkonu – spolu s několika jeho dalšími rutinami – je tak čtivý, že ve skutečnosti uráží inteligenci dospělých diváků, zatímco dospělým zjevně nic neříká. Tento potenciál je naprosto globální, protože využívat dětskou fantazii a kamarádit se s neexistujícími lidmi není výhradní výsadou malých Američanů. Kdyby to předchozí autor podal s patřičným rozmyslem, mohl se teoreticky zrodit nový kultovní problém. Takový, který se téměř jistě dostane do aktuálních titulků online: “Vědecká studie potvrzuje, že po filmu Imaginární přátelé mezi dětmi na celém světě dramaticky vzrostl počet imaginárních přátel, a pak může článek pokračovat Pište o této skutečnosti. Takže v konec, můžeme této novince přičíst výhodu, že nemá takový dopad, protože i v dospělosti může být někdy nebezpečné mít imaginárního kamaráda, jak jsme viděli. tady bez ohledu na tady.

Foto: Film Arts