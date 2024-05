Atlas(2024)

Brad Peyton sice není dobrý režisér, ale alespoň se mu podařilo natočit poměrně zábavný, špičkový béčkový film se skvělým hereckým obsazením. To znamená, že Dwayne “The Rock” Johnson, kupodivu, by pro mě byl vhodnější hrát podobnou roli než “Black Adam” nebo “Red Notice”. San Andreas i Rampage jsou zkrátka solidní (a krátké) adventury, které můžete vypnout bez většího dopadu. To ale bohužel Atlas, jeho nejnovější sci-fi román s Jennifer Lopez, vůbec nemá.

I když film v trailerech vypadá jako volná adaptace Titanfallu, ve skutečnosti k tomu má daleko. Začátek filmu je podobný druhému “Star Wars”. Hlavním hrdinou je odborník na boj s terorem a umělou inteligencí (v podání Jennifer Lopez), který je poslán na mimozemskou planetu, kde chce spolu s několika vojáky zachytit Capture. teroristická umělá inteligence s tváří. Mise však od začátku narážela na problémy, takzvaná geniální expertka byla ponechána svému osudu a svému mechanickému obleku, který byl rovněž poháněn umělou inteligencí, proti níž však byla Lopezova postava zaujatá.

Svým způsobem je děj vlastně podobný loňskému „Creator“ a je zajímavé, že oblíbená témata ve sci-fi se vlastně pořád opakují a Cameronova zkušenost s prací na „The Terminator“ v 80. letech je velmi zajímavá znovu smysl. Nutno ale podotknout, že se Atlas spíše než na zrychlenou hru soustředí nejen na Arnieho legendární příběh, ale i na vizuálně přehnané, ale odfláknuté scénáristické tvůrce.

Hloupý a vzorový scénář je zde tím nejmenším (a nejméně překvapivým) problémem. Ne, Atlas trpí spíš kvůli Peyton za kamerou, jejíž režisér se zdá vyčerpaný a beznadějně bez nápadů, jako by udělal pár dílů Transformers a Pacific Rim a pak se pokusil pokleknout Here’s a remake to v mnohem menším měřítku. Možná ještě horší je zapojení samotné Jennifer Lopez, jejíž výkon v hlavní roli patří k tomu nejhoršímu, co jsem za poslední roky měl tu smůlu vidět. Vidím Jareda Leta v “Mobio”, Vonda Diesela v “Fat and Furious” nebo Dwayna “The Rock” Johnsona v “Black Adam”. Lopez je horší než všichni výše uvedení hráči dohromady.

Ne, nebylo to opožděné zjištění, že Lopeze obklopila tragédie. Viděl jsem u ní dost romantických scén na to, abych s jistotou řekl, že tyhle role nemá absolutně žádný problém zvládnout a co se týče vážnějších filmů, například ve Zlatokopkách byla naprosto geniální. Ale tady je zjevně mimo svou komfortní zónu, obklopená zeleným plátnem a věcmi, kterým pravděpodobně úplně nerozumí, takže každá scéna, ve které mluví, působí přímo kýčovitě. Není to vůbec žádná tlačenka a nejsem si jistá, že by její postavě skutečně bylo lépe bez JLO. Ale to může být jen most, protože neexistuje žádná náhradní verze.

Lopezův výkon je tak špatný, že by jinak mohl zastínit všechny dobré věci – možná právě proto je dobře, že tam není nic opravdu dobrého, takže se z toho tvůrci nemusí cítit tak špatně. Nestává se často, že bych u filmu neměl absolutně co chválit, ale v případě Atlasu mě nenapadlo vůbec nic. Aby toho nebylo málo, Furiosa jsem viděl před pár dny v kině a byl to jeden z kinematografických vrcholů roku, skoro vše klaplo, celé se to odehrálo na úplně jiné úrovni a já opravdu nechápu proč Atlas se dá vůbec přirovnat k filmu. Ano, jsou tam pohyblivé obrázky, ale to je tak vše. Zatím nejhorší a nejzbytečnější film roku.