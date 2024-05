Neúspěšný pokus o oživení klasiky: Sedmnáctka se zvrhává v průměrný akční trhák (Lukáš Plaček)

Foto © MGM

Sam Chisholm (Denzel Washington) pronásleduje zločince na Divokém západě a snaží se spravedlivě potrestat ty, kteří si myslí, že unikli spravedlnosti. Po dopadení jednoho takového zločince ho dvojice farmářů oslovila s prosbou o pomoc. Nedaleké město buduje bohatý důlní magnát, který nejenže podplatí místního šerifa, ale plánuje město vymazat z mapy, aby získal přístup k jeho nerostnému bohatství. Sam nejprve odmítá přijmout misi, dokud nezjistí, kdo je magnát. s Bartholomewem Bergem (Peter Sarsgaard), protože má nezaplacené účty…

O tom, že remaky největších klasik a kultovních filmů jsou špatný nápad, jsem psal už mnohokrát. Zvlášť když jde o důvěryhodnou látku Sedmička statečných. Bohužel nic z toho, co film ve své téměř dvoučtvrtěhodinové délce nabízí, vás nepřesvědčí. Antoine Fuqua tj. je nečinný a tvůrce skutečný detektiv Nick Pizzolatto Jako scénárista neposkytuje nic, co by stálo za řeč.

Nový sedm statečných Jde víceméně o zaběhaný blockbuster pokus napodobit originál z roku 1960 s několika známými tvářemi. Problém je ale v tom, že kromě reality Západu to Západ není. Přestože se vás tvůrci ze všech sil snaží zmást, westernový nádech tu stále je, stejně jako velká část postav v tomto prostředí nefunguje dobře. Navíc film neukazuje nic nezapomenutelného nebo zvláštního, co by ospravedlnilo jeho existenci.

Po stránce zpracování tomu nepomáhá, zatímco velkolepé přestřelky a akční scény jsou podané poměrně slušně, po stránce atmosféry a dynamiky působí spíše jako moderní akční blockbuster v jiném kostýmu, než připomínající western. herci, kteří se snaží být hrubí Clint Eastwood nebo John WayneBohužel se jim to, jak říkají, moc nelíbí. Denzel se svým drsným přístupem (což je cool), Chris Pratt Opět splnil očekávání fanoušků od něj. přidat divné věci Isana Hokeyaová A Vincenta Donofriapár generických zadků a docela ucházejícího záporáka v podání Petera Sarsgaarda, máte výsledný koktejl, který není špatný, ale ani od něj nečekejte nějaké speciální vlastnosti.

The Musical Works of the Tragic Dead jsou těsně před dokončením James Horner Dodelal Simon Frangren, ale z Hornerových obvyklých pout se nevymanil. Hudebně vzato je „Sedm statečných“ stěží originální a spíše než něčím novým je variací na dříve úspěšné hudební téma, které Horner složil nebo se jím inspiroval. Pokud čekáte na nové nezapomenutelné melodie jako originál nebo jeho variace a modernizace, už nečekejte. Tato skutečnost je ještě děsivější, když během závěrečných titulků zazní známá melodie.

Ve výsledku jsou tak nové sedm statečných Spíš jako zaběhnutý akční trhák než jako pokus o oživení westernového žánru, jako to dělaly filmy v posledních letech opravdová odvaha nebo spása. Pokud jste byli fanouškem originálu, s tímto moc spokojeni nebudete. Film je předvídatelný, vzorový a kupodivu jistý, stejně dobrý jako podzimní večerní zábava, ale kromě toho nečekejte nic jiného.

Aktualizace kultovní knihy se opět nezdařila. Sedm statečných není žádný velký moderní western, je to moderní akční film, který se snaží hrát roli westernu. Předvídatelné bez velké fantazie a originality. Jsou momenty, kdy funguje na jedničku, ale drtivou většinu času se propadá do propasti průměru. S nejlepšími westerny to ale nemá nic společného, ​​stejně jako se to ani zdaleka neblíží kvalitě originálu, který byl jeho předlohou. Přestřelky na začátku a na konci byly ale docela dobré.

