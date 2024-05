Legendární muzikál Tomáše Vorla uvádí Divadlo Na Fidlovačce |.

Divadlo Nafedlovaka

Každý, kdo se byť jen trochu zajímá o českou kinematografii, jistě slyšel o tomto hudebním filmu, přesněji o rytmickém muzikálu režiséra Tomáše Vorla Kouře. Nyní ikonický film je založen na několika jeho předchozích dílech. Tento příběh je adaptací jeho absolventského krátkého filmu “Ing.” Stylově vychází z jeho předchozí spolupráce s pražským Divadlem pěti národů, zejména stylizovaná představení, která jsou typická pro skupinu předčítajícího v čele se spoluautorem libreta Lumírem Tučkem. Simon Caban (také zastoupený DJ Arnoštkou) byl v té době ředitelem tanečního souboru Prahy 5 Baletu Křeč a v době premiéry (těsně po sametové revoluci) se podílel na choreografii. , zejména proto, že po desetiletích cenzury si diváci vyvinuli žízeň po zvláště zakázaných západních filmech. Málokdo je zvědavý na podivný československý film, jehož děj se odehrává v temném prostředí ocelového města. Postupem času se však postupně stávala krásnější a lidé pozdějších generací ji v bouřlivém období chaosu a strádání začali považovat za kultovní dílo.

Ale tato pasáž nemá odrážet genialitu díla. Jeho výjimečnost sice nemůžeme dokazovat žádnými filmovými cenami (zejména se na premiéře neudělovala ani cena Český lev), ale nepočítáme-li ceny FITES, můžeme odkázat na jeho neustálou oblibu u diváků, možná i do Čsfd Dejte kladné hodnocení. Možná právě následný divácký úspěch a zařazení filmu mezi perly české kinematografie je důvodem, proč tento příběh začal přitahovat divadelní pozornost. První adaptace, kterou jsem našel, vznikla v roce 2018 v Divadle Petra Bezruče v Ostravě. Po krátkém hledání na stránkách dalších divadel, kde Ostravský soubor hostoval, jsem našel jména režisérského dua Kristina Kosová a Adam Svozier. Zarážející je i to, že původně osmdesátiminutový film byl adaptován do více než dvouhodinové adaptace v ostravském divadle. Toto je důležitý fakt, který je třeba si zapamatovat a budeme o něm diskutovat později.

Finální úpravou je letošní představení Studentského spolku proFIdivadlo. Vzhledem k tomu, že se jedná o dílo, které má právě premiéru, nelze zatím najít mnoho relevantních informací. Konečně se dostáváme k pořadu, který chci zrecenzovat. Převzato z Divadla Fedlová Chika.

Tato nezávislá pražská scéna se v poslední době začala zaměřovat na filmové adaptace. V minulosti představila “Absolvent” (na motivy stejnojmenného filmu a románu), “Rain man”, “Někdo to rad horké” a v neposlední řadě “Hoří, má panenko”. Divadlo uvedlo adaptaci Kouře v roce 2021 a představení mě okamžitě zaujalo vzhledem k tomu, jak jej uvedli na svých stránkách. Režíroval to sám Simon Caban, někdo, kdo na legendárním filmu pracoval, takže k tomu materiálu musí mít nějaký vztah, ne? Ne, abych byl upřímný, to jsem neviděl, to jsem neviděl. Stejně jako Ostravaci i Caban více než zdvojnásobil délku představení (na svém webu divadlo uvádí 180 minut), což je podle mého názoru důsledek více faktorů, které nejsou úplně pozitivní. Za prvé, dramatik do příběhu přidal mnoho podzápletek, jako je rozvíjení vztahu mezi Bedim a Helenkou nebo prohloubení pozadí vztahu mezi Kojetem a Anoštkem, čímž do jisté míry změnil vyznění celého příběhu. Druhým relevantním faktorem jsou přidané melodie a hudební čísla, jasně napsaná speciálně pro daný muzikál. Třetím důvodem prodlužování délky hry jsou neustálé změny ve scéně. Nezdá se to, ale film se natáčel na místě, což znamená, že když ho chcete věrně adaptovat, musíte to mít na jevištním štábu, který to neustále přesouvá po jevišti tam a zpět. . Dalším faktorem, který mi na této úpravě vadí, je, že původní beat byl upraven do muzikálu. Pokud jste si toho rozdílu nevšimli, rytmické divadlo se vyznačuje recitací textu na hudbu nebo temnou až depresivní atmosférou (předpokládaný protiklad tradičního hudebního divadla). V původním filmu se to odráží ve specifickém frázování promluv mezi různými herci, které můžeme kromě diskotékové hitovky “Je to fajn” slyšet i ve většině ostatních písní. V divadle nám však autoři přidali mnoho dalších písní, které se zpívaly, a dokonce, což je pro mě možná nejhorší, původní melodie transponovali do pěveckého jazyka. Otázkou tedy zůstává, co chce Simon Caban dělat. Caban se pravděpodobně snažil zůstat co nejvěrnější originálu, vzhledem k tomu, že se scény neustále měnily, aby se přiblížily filmovému střihu. Tím, že do příběhu přidal tolik nových prvků a pěveckých čísel, se mi však zdá, že se vlastně od originálu co nejvíce vzdálil.

Asi bych tento pořad doporučil lidem, kteří původní film neviděli nebo jim na uvěřitelnosti moc nezáleží. Pokud jste ale fanouškem originálu, budete pravděpodobně velmi zklamáni. Protože si myslím, že na rozdíl od filmu není show ve skutečnosti klasifikována jako kult.