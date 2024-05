Váňa – Čechov v 21. století |.

Živé vysílání NT

Anton Pavlovič Čechov je pravděpodobně jedním z nejznámějších ruských dramatiků. Je představitelem tzv. lyrického dramatu Důležité pasáže příběhu se neodehrávají v reálném životě, ale v emocionálním srdci postav. Zejména jeho nejvýznamnější díla – čtyři rozsáhlé hry, které z něj udělaly nejen světoznámého spisovatele, ale dostaly se i do povinných kurzů a maturitních listů. Ti, kterým ve škole možná chyběl, si ho pamatují alespoň z filmu „Hara Simman si lehne ke spánku“, ve kterém měl s naším skvělým mentorem následující rozhovor: “Doktore Čechove, o čem to píšete?” “Nestačí to, Antone Pavloviči?”.

Pro dialog dvou velikánů světové literatury má scénárista samozřejmě na mysli Čechovovu hru „Tři sestry“. Chci se však zaměřit na další jeho dílo, které jsem měl možnost vidět naživo v Národním divadle v Londýně. Hra je adaptována ze hry „Strýček Váňa“ Původní dílo má osm postav a vypráví příběh složité neopětované lásky plné hádek a nedorozumění na odlehlé farmě na ruském venkově. Důležitější než původní hra je však v této inscenaci její zpracování. Protože to povyšuje smysl tohoto díla na úplně jinou úroveň. A standard je vynikající.

Jak jsem již řekl, hra je inscenací National Theatre Collective v Londýně, která provedla určité změny v původní hře. Děj je posunut do blíže neurčené, ale pravděpodobně blízké naší době, protože například role spisovatele je nyní role scénáristy, což je podle mého názoru dobrý krok. Aktualizace je podle mého názoru velmi důležitým krokem, zejména v oblasti dramatu, zvláště u komplexního a klasického autora, jakým je Čechov. Pokud se přiblížíte publiku aktualizací mistrova díla, může snáze najít složitý materiál. Nejvýraznější změna se však týká kroků postavy. Protože autor zde z původních osmi udělal pouze jeden. To je samozřejmě velmi odvážný krok, protože v tomto případě je velmi důležité, aby herci byli schopni zprostředkovat ležérní a jemné vnitřní emocionální posuny mezi postavami způsobem, který diváci mohou rozpoznat, ale nevšimnout si toho. Zdejší casting je podle mého názoru obzvlášť povedený. Hlavního hrdinu zde hraje Andrew Scott, který sice není příliš významným filmovým hercem (jeho nejvýraznější filmovou rolí je pravděpodobně role profesora Moriartyho ve finální adaptaci Sherlocka Holmese), ale byl spíše jevištní hvězdou. Kromě toho získal uznání hraním Hamleta a nyní se mu daří jako herci ve Vaňově.

Velmi přirozený výkon Andrewa Scotta je podle mého názoru nejlepší součástí celé hry. Ve své situaci nemá kontrolu nad svým prostorem, protože velké jeviště je velké jeviště a nemůže se spolehnout na výkony svých kolegů, protože nemá vůbec žádný prostor, což mu nedává prostor pro chyby. Jeho jediným společníkem je publikum a Scott diváky téměř vtáhne do dramatu, což ještě více umocní váš zážitek ze sledování. Velmi jednoduše a citlivě přechází z postavy do postavy, interaguje sám se sebou, miluje se, nenávidí se. Vše zvládl s grácií a důstojností, řetěz a dynamiku vystoupení zachoval tak dobře, že to bylo prostě obdivuhodné. Určitě zde platí to, co se často říká o Čechovovi: to nejdůležitější se tu říká potichu.

Tato hra nemusí být vhodná pro fanoušky klasického Čechova. Pokud chcete jen vidět více herců a klasické oldschoolové divadlo s bohatými výpravami, budete muset jít jinam. Pokud vás však zajímají moderní dramata, která si troufnou experimentovat a přiblížit se možnostem daným klasikou, klidně zajděte do kina a na přenos se podívejte.

