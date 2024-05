Recenze Furiosa: Legenda o šíleném Maxovi nás bere na brutální cestu

Za svobodu nebo pomstu?

Je to už téměř deset let, co jsme se seznámili s postavou Furiosa v Mad Max: Fury Road, pokračování slavné postapokalyptické série s příchutí benzínu. Vrátí nás zpět do světa lidského zoufalství nekonečného jako nekonečné písečné duny a odhaluje více ze své minulosti, i když nic šokujícího. Ale byla by to zábava. Tvář Charlize Theron byla nahrazena Anyou Taylor-Joy a některé známé postavy budou k vidění v mladších verzích, ale většina je zcela nových. Ten hlavní, Dementos Chrise Hemswortha, je stejně záhadný a nepředvídatelný jako příběh filmu. Když jsme se ale za ním ohlédli, zjistili jsme, že nic tak překvapivého nevidíme.

Furiosa se rozhoduje, zda je pro ni důležitější svoboda a návrat domů, nebo pomsta, která ji přivedla zpět do současné situace. Tato silná hrdinka mluví velmi málo, často nás zanechává nesrozumitelné. V tomto krutém světě má každý svou vlastní motivaci pro své činy. Všude bylo doprovázeno duněním motorů, vrzáním součástek, výbuchy a výkřiky, palbou a střelbou, honička mezi zástupci obou kmenů. Násilí je nám prezentováno kreativními způsoby a postavy jsou plné vzteku a zoufalství. Konec je překvapivě tichý a poklidný, už to není řev motorů, ale herecká bitva mezi Taylor-Joy a Hemsworthem. Za zmínku stojí také přesvědčivé dětské verze Furiosa Alyla Browne a okouzlujícího Toma Burkea, s nímž si hrdinové vytvoří slabé pouto ve světě, kde je každý sám.

Režisér a scenárista George Miller věnoval veškerou energii vývoji postavy Furiosy, aniž by se vzdal bláznivých akčních scén.Režisér a scenárista George Miller věnoval veškerou energii vývoji postavy Furiosy, aniž by se vzdal bláznivých akčních scén. Furiosa prochází proměnou, ale ani ne tak duchovním vývojem hrdinky, jak v ní vidíme odvahu a dravost v dětství. Ale zaměřit se více na vývoj hrdinky neznamená, že se Miller vzdal brutálního tempa nebo brutálních honiček v Desert Storm s pokročilými vozidly, zbraněmi a děsivými maskami. Málokdy jsme viděli takovou rovnováhu brutality a určité hloubky charakteru. Jemně brutální, syrová a nekompromisní podívaná, nádherně vizuálně zpracovaná, podpořená nervy drásající hudbou a strhující kamerou, plně splňuje naše očekávání, jen občas dupne na brzdu a zvolní tempo. Možná chceme více, více napětí a překvapení. Ale je hezké, že někdo vytvořil svět, který si diváci mohou užít.

Přirozeně očekáváme, že Millerova “Furiosa” bude velkolepou podívanou, jako předchozí film, a také je. Jde jen o to, jestli vám, divákovi, stačí, nebo chcete něco víc či jiného. Můžeme nostalgicky přirovnávat k předchozím filmům, nebo můžeme být vděční, že Miller stále nemá žádné zábrany natočit takový film a že má všechny peníze, skvělé herce a technologie potřebné k tomu, aby to dokázal. To, co přináší na plátno, je jedinečné pro práci jiných lidí, ale ne pro něj. A je jich stále hodně.

Před těmito chlápky určitě nikdo nepřejel na červenou…

(Foto: Warner Bros. Pictures)

Hemsworthovo obsazení do této role je ohromující.

(Foto: Warner Bros. Pictures)

Opravdu se rozzlobila, když se jí ptáci vykakali na čelní sklo.

(Foto: Warner Bros. Pictures)