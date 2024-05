Komentář: Toyen hledá sny za kameny, Steinmas se nebojí akrobacie

Velký blok ledu zavěšený na laně s pravidelnými kapkami vody na mokré látce pod ním, jednoduchá scéna s nápadným tématem zaujme dívky, které si do pražského Divadla Kolowrat přijdou užít nové barvy jara samoty Toyen. Herečka Milena Steinmasslov spolu s režisérkou Terezou Karpianus postavila mezipatrový pokoj naproti Stavowského divadlu.

Steinmassl’s Heart Project vychází z textu Mileny Trfeldov. Autor a tvůrci se v něm snaží odhalit životní běh nejslavnější holčičky, surrealistickou a surrealistickou záhadu jménem Toyen.

Zan si stanovil styl. Herec a herec Clara Khajdinov, který se Stanem Maslovou v novém filmu hraje, předstoupí před diváky jako moderátor aukce. Vgn afektovaným hlasem shrnuje život malé ženy a ukazuje zbraň, aby mohla doručit brambory do obchodu za miliony dolarů. Náhlé vytvoření vybroušeného polootevřeného snu z fascinujícího tvůrčího snu a nepříliš fascinujícího autorova okrajového života by mělo přilákat ideální investici.

V příkrém kontrastu s tímto světem se pak Stanmaslov objeví jako zasmušilá Toyen, unavená umělkyně, která byla až někde v Pai ponořena do přijímání popisných témat z pornografických časopisů, odpovídání na telefonáty a odhazování dopisů do celoživotního tajemství. Protože o tom, že se jeho dílo prodává, nechce ani slyšet. Později dávno mrtvý tyrský pes…

Publikum je pak ponořeno do bolestné historie umělkyně narozené v roce 1902, která mimochodem prožila mnoho zmatků našeho 20. století. Jsem velmi vzpurný. Co to znamená být vzpurný? Máte vlastní vizi? Toyen si Steinmaslovi pamatuje z dětství, kdy se nonkonformní duo muselo potýkat s tehdejší rigidní výchovou a pohledem na život.

Dlnickov výzkum ikov v Mdlrn, cizoložství s Tyrskem, Devtsil, vytvoení androgynního pseudonymu, dramatické krveprolití Jindicha Heislera za protektorát, cesta do Pae… Inscenace Kolowrat divkm shrnuje vsechno dleit (us Know ) momenty v životě Mari Ermnové, ženy, která nechtěla být sama.

I když je to chronologické, publikum nemusí být ochuzeno o didaktiku, stačí vše lehce naznačit fixem a nechat prázdná místa. Snad kromě cesty do Paa, která v celkovém charakteru večera vyzněla trochu smutně.

S pomocí Movement Theatre, Stana Maslova a Hajdi Nova na Umkin University. Toto bylo páté kolo druhého jmenovaného, ​​kde použil halovou houpačku, ale také akrobatické lana. Není to však ani průměrný herní herec, což je vzhledem k jeho věku úctyhodné. Akční drama, dokud emoce nejsou vyjádřeny lépe než slova a dramatická gesta, funguje mimořádně dobře, když se ponoříte do umělcova života. Jizva zavyla u neobvyklého vchodu.

Revoluce bez VC

Ani v básni nejsou žádná skrytá slova: Toyen nespí, vidí vaše sny na druhé straně kamen, zaznamenává je sem a tak dále. Divadelní umělkyně Toyen poznamenala, že revoluce vše osvobozuje, ale každý si musí najít něco užitečného a všechny surrealistické včely se postupně vzdálily původní myšlence míru.

Toyen všechny barvy osamělosti 75 % Divadlo Cololat Premiér 26. Dubna 2024 Hrají: Teresa Capianus Hrají: Milena Steinmaslov / Krahaydinov

Zde je nenásilný pokus zaujmout diváky pomocí surrealistických her a vodních aukcí. Jako jasný důkaz mého místa v čase a stejně jasné jako umělecké řešení by bylo snadné působit dětinsky v novém kontextu. Skutečné umění se však vytváří, takže život a práce budou Toyen i nadále fascinovat a inspirovat představivost k realizaci dalších snů.

a tvorba Můžete si také přečíst oceňovanou monografii Andrey Sedlkovové vydanou v loňském roce (nejlepší kniha roku podle nové lidovské ankety), nebo si můžete přečíst tuto objednávku Fascinující a samozřejmě tak dlouhá noc dramatu.