Komentář: I my jsme to zažili, každý po svém! Já, Simon vypráví příběh první lásky

Cesta je plná teenagerských dramat, zdrcení a objevů. Představte si, že vaše nejhlubší tajemství drží jako rukojmí někdo, kdo neumí uklidit ani skříňku ve škole. Tohle je Simonův život… Nakladatel uvádí příběh chlapce takto: Šestnáctiletý Simon už nějakou dobu věděl, že je gay, ale ještě nebyl připraven to říct světu. Jedinou výjimkou je tajemný Blue, se kterým si Simon vyměňuje e-maily už měsíce a jehož pouto zesílilo. Pak se ale citlivé dopisy dostanou do nesprávných rukou a Simon se stane obětí vydírání: Buď může udělat, co je požádáno, i když je to proti jeho vůli, nebo riskovat, že si tajný e-mail přečte celá škola. V sázce je však víc – plachý Blue by se mohl nechtěné publicity zastrašit a Simon se nikdy nedozví, kdo Blue skutečně je…

Simon se ocitá v prekérní situaci, kdy musí svým spolužákům dělat pomocníka nebo riskovat odhalení své homosexuality dříve, než bude chtít a bude připraven. Než se vše rozuzlí, vyřeší, odhalí a skončí, Albertali vás pozve doprostřed svých zcela autentických postav – máte skoro pocit, jako byste s nimi sami chodili na střední školu. I když naše školy jsou na hony vzdáleny těm v Americe, i když určitě nejste ve stejném věku jako Simon a jeho přátelé. Prostřednictvím e-mailů, nešťastných a vtipných incidentů a vážně přehnané chuti na sušenky Oreo se Simon pohybuje ve zrádných vodách lásky, přátelství a coming outu. Ale kdo je Lanlan?

Čtení této knihy bylo jako sledování romantického filmu, který se nakonec stal názvem. Simon vs. Agenda Homo Sapiens originál, český překlad a její audioknižní verze jsou vřelou připomínkou toho, že láska je láska a bohužel i vydírání není jen náplní špionážních filmů a cesta k sebepřijetí je plná smíchu a Slzy (a spousta Oreos). Ale v procesu čtení této knihy jsme si také uvědomili, že trapnost dospívání a počáteční uvědomění jsou univerzální. Také chci jíst Oreos. Zmínil jsem se o nich? Autor nevychovává, netlačí na pilu, netýrá čtenáře poučnými frázemi. Jen nechává Simonovo vyprávění plynout, takže i starší generace znovu pocítí příval energie, vzpomínky na vlastní dospívání, vzpomínky na mládí… Dokážou na sebe zapomenout a třeba se inspirovat. V knize je dost místa na všechno: romantiku, humor, vážné momenty, emoce, ale i napětí.

Podívejte se na trailer k filmové verzi příběhu:

Herec Národního divadla Brno Viktor Kuznik vypráví příběh formou audioknihy. Je skvělý! Prostřednictvím svých interpretací dodává Simonovi živočišnost a uvěřitelnost, povyšuje psaný text na vyšší úroveň. Pokud bojujete s angličtinou, určitě použijte původní verzi. Je napsána snadno srozumitelným a jednoduchým způsobem, takže je ideálním místem, kde začít číst původní dílo. Příběh Já, Simon, nebo chcete-li Simon vs. Simon. Agenda Homo Sapiens byla několikrát znovu vydána (včetně obálky) a nabízí něco pro každého: Pro diváky, pro čtenáře, pro posluchače. Ale pokaždé je to krásný zážitek, který dokazuje, že v základních věcech jsme všichni stejní, bez ohledu na to, koho milujeme.

Hodnocení: 90 %

Becky Albertaliová

ano simon

Přeložila: Anna Vrbová • Počet stran: 296 • Nakladatelství: Yoli, 2023 • Délka audioknihy: 6 hodin 45 minut • Režie: Zuzana Burianová • Účinkující: Viktor Kuzník