Komentář: Haverkeho tajemství může být kouzlo. Ale žádné akné

Když si otevřete stránky Opery Národního divadla, tak kromě Tajemství uvidíte pouze Smetanovu Výměnnou nevěstu, Dalibora a Libuši… zároveň se už “Dalibor” nehraje, “Libus” je v podstatě výjimka.

Vedení Národního centra múzických umění jakoby vysílá zprávu, že Smetana je pro ně bez života. Upozorňuji, že pro mě je většina operních děl z cyklu Nepopulární hudba (první dějství bylo nedávno uváděno jako velký projekt) nezáživná.

Ředitel Tajemství Ondřej Havelka v úvodním textu tištěného programu zdůraznil význam Smetanovy hudby. Jeho záměrná interpretace tragikomického příběhu o znepřátelených městských radních Carlinovi a Marinovi a záhadném pokladu z rukou Bezjaze jako záměrně naivní divadelní styl 19. století, či snad divadlo v divadle, naznačuje jisté slabiny.

Předně scénář Elišky Krasnohowské není tak slabý, aby si to autor “zasloužil” – jak řekl Havelka. Napětí mezi komediálními a vážnými prvky lze vnímat spíše jako sílu The Secret. Ostatně možná by se měla inscenovat hudba, ne scénář, zvlášť když je to podle režiséra tak naivní…

Atraktivní design

Návrat k realistickým scénám je rozhodně plus, obraz Bezjese na kopci, s nově dokončeným Carlinovým domem, barem, věží a malebným outfitem pod ním – wow, pěkné, něco takového jsem už dlouho neviděl.

Problém spočívá v samotné myšlence napodobit drama 19. století. Co to znamená? Něco jako rekonstrukce barokní opery? Jde samozřejmě o jiný svět, ve kterém může historický přístup nakonec zapůsobit jako estetický celek, ale i zde pouze po pečlivé přípravě a výzkumu.

Pro diváka však naprosto postrádá smysl, že sleduje důsledně stylizovaný koncept nebo že v každém aspektu může docházet k nějaké rekonstrukci. Někteří si dokonce kladou otázku, zda má smysl pokoušet se vzkřísit rutinu jevištního představení z 19. století a převést ji do uměleckého záměru.

Propracovaná stylizovaná gesta jsou každopádně ještě snesitelná a někdy i vhodná pro sbor, ale sólistovi často působí směšně, povrchně a nahodile. Nejhůře si v premiéře vedli Whitaker a Brazenka, pár z konkurenčních rodin. Stávají se z nich v podstatě potulní pasáci.

Pro někoho to může být zábavné a odpudivé. Mně osobně při poslechu doprovodné hudby obou a při čtení textu, který jim Krasnohowská přidělila, naopak připadali téměř nejvážnější, v tom nejlepším slova smyslu, je tou nejsmutnější postavou celého seriálu. celá opera s nádhernými milostnými texty…takže si myslím, že koncept na jevišti je nudný a plochý.

Bedřich Smetana: Tajemství 65 % Národní divadlo Praha, premiéra 24. května 2024

Princip divadla v divadle snad ospravedlňuje Harvickovu koncepci a ukazuje se na „přípravě“ při předehře, která navíc během pár minut zmizí a lze ji vyjádřit jen náhodnými vsuvkami, například zpožděním intra. Nejtrapnější ze všeho je kvaziherecký výkon při rekonstrukci mezi druhým a třetím dějstvím, kdy se jedna z postav, zpěvák Skřivánek, snaží rozveselit diváky před oponou.

Intenzivní přehrávání

Někteří sólisté se zjevně snažili režisérovi zalíbit, hráli přímo a urputně, jiní naopak jako by se jeho záměrům snažili vyhýbat – a byli nejpřesvědčivější. Hlavním z nich je basista František Zahradníček jako konšel Malina, kterému nechybí jevištní autorita. Jinou možností bylo, aby baskytarista Jan Martiník ztvárnil vysloužilého vojáka Bonifáce, i když v jeho případě by to vyžadovalo výraznější zpěv, než dokáže se svým jemným, lyrickým hlasem „Herci“.

Spolehlivý tenorista Aleš Briscein v roli Vítka lze považovat za relativně nejlépe znějící představení premiéry (z hlediska inscenačního stylu). Jeho tenor zněl stále jasně, mohutně a kupředu, i když v něm bylo zneklidňující napětí na úkor lehkosti.

Naopak hlas tenoristy Martina Srema, který hrál Skřivánka, postrádal jas a nosnost a zmizel kamsi na pódium. I z tak malé role by se mělo dostat hodně, ale musí se to v tomto hudebním díle vyložit ve formě zpěvu a recitace, ať už Skorzyvanka nebo Jerzyho Hayeka To žádný pěvecký maestro nedokáže.

Adam Plachetka poctivě potápí obsazení městského radního Kaliny, až se z něj stane úplně prázdná loutka bez vlastností a bez emocí a zpívá ho co nejhlasitěji, stejně od začátku do konce, bez skutečného vysvětlení. Pro srovnání si můžete vyhledat minulá vystoupení Zdeňka Otavy nebo Jindřicha Jindráka, abyste si udělali představu, jaká je kombinace emocionálně zabarveného zpěvu a stinné recitace.

Panenská růže mezzosopranistka Jany Kurucové v této inscenaci připomíná spíše divokou sestru Blaženky. Ale v příběhu je o dvacet let starší než ona, je tetou Braženky, má jisté životní zkušenosti a měla by se lišit od vzhledu až po chování. Zpívala dobře, včetně slavné árie “Takplane láska pravá”, i když ne tak výrazná v témbru, jako kdysi Štěpánka Štěpánová nebo Marta Krasová.

“Blaženku” nazpívala Jana Sibera, původně koloraturní sopranistka, která postrádala skutečné předpoklady pro lyrický repertoár, fádní, nevýrazný zpěv bez Heleny Towers Lyrický lesk, který mívala Helena Tattermushková v hlase.

Orchestr pod taktovkou Roberta Jindry předvedl v premiéře skvělý výkon, snad jako samozřejmost prvního operního orchestru. Toto vysvětlení se však zdá příliš přímé a věcné, bez větších rovin a kontrastů.

Neblahým požehnáním této inscenace je, že Ondřej Havelka není exhibicionista jako mnoho jiných a díky němu a scénografovi Martinu Chernému má toto dílo pevné základy. Proto se stačí vzdát některých triviálních záležitostí a oprostit se od těch nejsměšnějších gest, zkrátka těch „papíkářských“. Pak by to mohlo být fascinující divadlo.