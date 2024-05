Chimera(2023) |. Moviezone.cz

Chiméra. přízrak. Něco bezvadného. Ale je to také mýtické monstrum složené z anatomických prvků z koz, lvů, draků a hadů. Hrozné a nesourodé. Film “Chimera” je mimořádně kompaktní, krásně natočený a plný snového melancholického oparu. Chimera z Arezzo je považována za nejlepší příklad starověkého etruského umění a postavy italského filmu se zajímaly především o etruské umění, zejména o umění používané jako výzdoba hrobek.

Arthur se probouzí z prchavého snu o svém ztraceném milovaném. Jeho pomačkaný krémový oblek a vzhled, který se nacházel ve vagónu, upoutal pozornost cestujících. Píšu se osmdesátá léta a Arthur, v čele s geniálním Joshem O’Connorem (který se podruhé objevil jako tulák ve Vyzyvateli jako elegantní Charles), se vrací na cestu do vězení, kde byl odsouzen za nelegální obchodování se starožitnostmi, které získal podobnými nelegálními vykopávkami. Vrací se například do chaty za toskánským městem Riparbella, kde žijí kolegové, kteří od něj uprchli. Říkají si „tombaroli“ a Arthur má k titulu archeologa nejblíže. Je to mladé, ale působí sarkastickým dojmem.

Zpočátku s nimi nechce mít nic společného a místo toho navštíví Floru (Isabella Rossellini), starou ženu a matku dívky, kterou miloval a ztratil, a která se objeví v In his dream. Flora udržuje svůj zchátralý palác poněkud zvláštním způsobem. Hostil Itálii, o níž si myslel, že má talent na zpěv, a na oplátku za domácí práce, úklid a žehlení jí dával hodiny zpěvu. Itálie hraje ve filmu roli svědomí, důrazně se staví proti vykrádání hrobů a rušení mrtvých.

Archeologická témata, a zejména vykrádání hrobek, mají v popkultuře a filmu dlouhou tradici, od Henryho „Indiana“ Jonese a Lary Croft přes Ricka a Evelyn ve filmu Mumie až po hrdinku francouzské komedie Adé Al Blanco-Sek.

Loupežnický oddíl, se kterým se zde setkáváme, postrádá styl (a odbornost!) zmíněný výše a jeden by věřil, že stejný oddíl přepadne vrakoviště za jiných okolností. Jejím vůdcem je ale Artuš, který má zvláštní dar: dokáže objevit etruské hrobky s vrbovou větví. Nálezy se pak zpeněžují na černém trhu.

Arthur svůj talent příliš nezpochybňoval, dokud skupina nenašla dosud největší a nejzachovalejší hřbitov. Socha bohyně je tady uprostřed, vytrvale. Začali klasickou operací: Oddělili hlavu a končetiny od trupu, aby je bylo možné odstranit po částech. Uřezání končetin sochy z doby před dvěma tisíci lety? Pro zisk? Arthur najednou pochopil, co jsou zač. Jsou to hlavní ničitelé. Probuďte se ze sladkého spánku zapomnění.

Chimera chápe vztah mezi lidmi v současnosti a lidmi v minulosti napříč časem a skutečnost, že minulost bledne, bledne a ztrácí barvu, stejně jako starověké sochy, které byly kdysi malovány. Žádný okamžik to nevyjádří silněji než otevření etruské nekropole, kdy najednou vidíme, jak vstup kyslíku značí místo rituálu, jak barvy blednou a jak izolovaný svět nekropole je erodován oxidací, když slábne. . Až do stěhování.

Režisérka Alice Rohrwacher je jedním z nejlepších italských filmových talentů. Často zahrnuje dopad vnějších událostí na chudé komunity. Její dosud nejúspěšnější film Happy Lazzaro vypráví příběh izolovaných farmářů na venkově v Itálii, zatímco Miracle sleduje rodinu toskánských včelařů. Rohrwacher má také talent pro místa zalitá sluncem a vytvořila to, co považuji za dvě z nejlepších epizod série, odehrávající se během parného léta na Ischii, během kterého hlavní hrdinka Lena zjistila, že je tím chlapcem.

Kameramanka Hélène Louvart natočila „Chimeru“ na film, nechala obrazovku blikat s Aurorou Australis, občas upravila rychlost (jako při rychlé honbě) nebo formát obrazu, nenápadně přepínala z 35 mm na 16 mm.

V jedné scéně Arthur v tradiční krémové bundě a držící hlavu bohyně rukama jemně umístěnými na podobné krémové soše učiní nečekané rozhodnutí. Arthura to nevyhnutelně táhne do podsvětí. Fikční svět “Chiméry” je plný fantazie, mystiky, atmosféry italského neorealismu a Felliniho Amarcordu. Všechny prostory působily extrémně živě. Chimera je láska minulosti.