Recenze: Alzheimerova choroba a léky. Yeti a Gangster baví nepochybně přehnaně

První díl upoutá pozornost diváků v bleskurychlém úvodním dialogu Anny (skvělá, přímá a nenucená Anna Kamenníková) a Dáši (neméně vynikající Nataša Bednářová). Společně žijící dívky, které v té době neměly potřebné finanční prostředky, dostaly obrovské nedoplatky na vyúčtování elektřiny.

Ve snaze dostat se rychle a snadno k penězům přicházejí s jedním šílenějším nápadem za druhým, až jim osud přihraje do cesty drogového dealera Martina – v podání spolehlivého Christophera Haddocka, který má cosi připomínajícího nevinnost .

Divadelní a filmový režisér Tomáš Dianiška má cit pro nadsázku, intenzivní komedii a absurditu. Snowdrop and the Gangster pohání filmové střihy, flashbacky a brilantní dialogy, prokládané drásavými výrazy. Někdy používají pily za každou cenu, aby dostali své „zprávy“, ale většinou intenzivní slovní přestřelky a přestřelky dosáhnou přesně toho, co chtějí.

sněhově bílá a parta 75 % Audioteka CZ Poslouchejte od 20. května 2024 Režie: Thomas Dyanishka Autor: Tomáš Dianiška a Lenka Veverková Hrají: Anna Kamenníková, Nataša Bednárová, Taťána Medvedka, Zuzana Slavíková, Kristof Haddock ad.

Účinkující skupinu tvoří známé osobnosti. Kromě dalších již zmíněných se za mikrofonem vystřídali Tereza Hof, Taťjana Medvecká, Zuzana Slavíková, Martin Hofmann, Robert Mikluš, Lukáš Langmajer a další.

Děj se pohybuje rychlostí blesku z jednoho místa na druhé – v jednu chvíli jsme v Matjesce, v další v nočním porno klubu, v Alzheimer centru, na diskotéce, ale nedělá nám problém se ani na chvíli zařadit do děje. .

Závěr patřičně provázaného příběhu je tak trochu pohádkový, ale to vzhledem k přiznaně stylizované a záměrně od „reality“ jedné z hlavních protagonistek Anně zásadně nevadí. Sněhurka a gang neprozrazuje žádné detaily a nabízí několik překvapivých zvratů, které si nejlépe vychutnáte u čistého stolu.

Šest epizod po necelé půlhodině běží jako pasák z mravnostní policie, v takovém případě se doporučuje opakované poslechnutí.