Recenze: Afterpunk (Comics)

Podepsal ji Jonáš Ledecký, syn slavného otce Janka a bratr slavnější sestry Ester. Jako druhý autor čteme jméno Michal Suchánek, což je samozřejmě jen shoda jmen. Oba umělci představili svá díla na Future Door Art Festivalu. Ta byla nyní rozšířena (a možná i přepracována) celkem na deset povídek, plus doslov, plus dost zbytečně zdlouhavá afterparty. Doslovy jsou ve skutečnosti poznámky ze zákulisí, jedna od olympijského vítěze a druhá, odvážnější poznámka: komiks Po přečtení buď nečteme dostatečně, nebo si nevážíme svého času.

After-party nám přiblíží inspiraci za příběhem, budeme mít také možnost vidět nedokončené obrázky, případně nás seznámí s původním záměrem, který by měl nějaký ten příběh propojit a ještě víc. Takové spojení se určitě bude hodit, první hned za obligátním slovem, i v tomto případě se mu říká „červený“ oproti klasické modifikační frázi „nebude“. Koncept je rozhodně zajímavý a stejně tak i postavy, které potkáváme. Ta však náhle končí, aniž by skutečně začala. stejně jako ve filmu Titánský Závěrečné titulky se objeví ihned po dosažení ledovce.

V takovém případě by bylo těžké mít 11 Oscarů a miliardy dolarů v tržbách. Naštěstí vše pokračuje v povídce Mad Dog a jak už název série napovídá, v postapokalyptickém světě se posouváme dál, inspiraci to nezapře šílený Max (podle poznámek z afterparty by to nemělo tolik vyčnívat), takže LaRue Croft. možná ještě jednou Duše Marsu. Ještě více než kanibalové však tvůrce zajímají zombie nebo mimozemšťané/mutanti. Nechybí ani šťastné konce, i když v některých případech se o nich ani mluvit nedá. Také protože obsahují pouze jednu stránku, znamená to, že se o postavách nic nedozvíme.





Týká se to např. povídky „Nejsem robot“, která se inspirovala online ochranou před spamem, popř. Terminátor. Zde v Projektu sci-fi jsme mnohokrát prokázali, že modlit se za lidi jen proto, že jsou lidé, pravděpodobně není dobrý nápad, protože stroje nemají tak děsivou mysl. On to také ví T-800. Každopádně, když už se bavíme o dobrodružstvích Jamese Camerona, dodejme, že je tu další příběh z Afterpunk s názvem „The Alien“. Vychází však ze slavné pohádky a obsahuje velmi zajímavý jezevčí kámen „Velikonoční vajíčko“. Vrchol kreativity však není v traumatickém zážitku z dětství, kdy se šití objeví v krabici místo sušenky, ale v rýmovaných slovech skutečně pozoruhodný kus komické vizuální poezie.

post-punk Rozhodně to není nudný projekt. Takže když se o něj postarali autoři, kteří to v minulosti objasňovali, tak on Kara IV. A tím pytel na kloboukydokonce i zde v Bat-man. Jednak by tentokrát rozhodně neměli váhat být originálnější, jednak musíme při čtení a sledování neustále myslet na to, že jednou vytvoří opravdu velkolepé a vytříbené komiksové dílo. , zcela stojí za překlad do angličtiny. S největší pravděpodobností za to může opětovné zapojení neohrožené hrdinky do povídky „Hope: Hope Dies Last“ vyzbrojené katanou a jejími novými přáteli.

