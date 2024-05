Jeden bobr, dva bobři…stovky bobrů! |. Recenze filmu (Jiří Kejkula)

Foto © SRH

Tichá fraška se zdá být dávno mrtvým žánrem. Jeho nejslavnější éra skončila s příchodem talkes na konci 20. let a od té doby se k ní mnoho spisovatelů nevrátilo. Ale pak tu máme festival zarputilého publika, který nás vždy vyvede z omylu. Letos do svého výběru zařadil nový americký film “100 bobrů”.

V tomto filmu, který natočil režisér Mike Chelsik, který už pracoval na svém prvním, úspěšnějším filmu The Lake Michigan Monster, 2018), v žánru němého filmu, najdete spoustu bobrů a dalších zvířat . Stejně jako „Bobr“ je světový pohled filmu černobílý, s bláznivým dějem a minimem dialogů. Obvykle se v druhém odstavci snažím nastínit, o čem film je. S tímhle filmem však moc nevím, co si počít, protože kdybych začal popisovat, o čem to vlastně bylo, asi byste nevěřili, že na takovéhle zápletce se dá postavit dvouhodinová němá komedie.

Možná nejlepším přístupem je nechat mluvit anotace: „Zasazeno do brutální doby, kdy příroda byla nespoutaná a plná nebezpečí, vypráví příběh výrobce moštu, který přijde o všechno, ocitne se nahý v divočině a postupně se musí stát nejlepším dřevorubcem na světě. musí bojovat nejen proti přírodnímu prostředí, ale také proti divokým zvířatům vedeným stovkami bobrů a testovat jejich moudrost, sílu a vytrvalost Videohra vypráví příběh survival her, které oživily žánr tiché frašky pro nové tisíciletí. V tomto vtipnějším a nápaditějším pojetí The Dead, moderní Buster Keaton, již ne DiCaprio, bojuje o přežití, zatímco jeho zvířecí rivalové jsou oblečeni tak, jak styl Kamalad Studio zobrazuje osobu v plyšovém kostýmu celého těla..

Tento film jsem si vybral hlavně proto, že jsem na něj slyšel skvělé recenze od lidí, kteří ho viděli na Diehard Film Festival. Musel jsem jim oběma dát za pravdu. Pokud přijmete nevinnost a šílenost samotného filmu, budete se skvěle bavit.